桃園大園美食推薦「燊森紅豆餅」，位於大江購物中心附近，是青埔隱藏版的爆餡紅豆餅，多種口味任君挑選，每種口味的餡料都是飽滿不已，尤其是巧克力和花生口味，一口咬下真的要小心，內餡超爆漿！招牌是起司蛋口味，整顆蛋現煎，再加上濃郁的起司和黑胡椒，真心大推！此外，還有各式飲料可選，完美搭配下午茶點心。好消息通知大家，燊森紅豆餅龍岡店也開幕囉！

燊森紅豆餅怎麼去？

地址：桃園市大園區中正東路三段33號

訂購電話：0925-261-237

營業時間：13:00-18:00(星期三公休)

燊森紅豆餅位於大江購物中心附近，就在大園手工報紙蛋餅的隔壁，開車前來的話，附近都有白線可以停車。

燊森紅豆餅只在下午營業，是在地人推薦給我的。抵達現場時生意非常好，如果不想等候，可以提前預約。

燊森紅豆餅菜單

燊森紅豆餅提供多達13種口味，包括招牌起司蛋、芋泥肉鬆、OREO巧克力、OREO卡士達、雙倍起司、花生、起司玉米、菜脯、芋頭、紅豆牛奶、巧克力、奶油和紅豆，價格介於18至35元之間。

另外，燊森紅豆餅還提供雙餡口味，是期間限定的，包括奶油+起司、芋頭+起司、奶油+花生和紅豆+花生，需要現點現做，大約等待5至8分鐘。

燊森紅豆餅除了雙餡口味以外，其他口味都會事先製作好，放在保溫箱內供客人選擇。選好口味後再進行回烤幾秒鐘，這樣紅豆餅的表皮就會更酥脆可口！

享用紅豆餅時，如果想搭配飲料，燊森紅豆餅也有販售冬瓜茶、奶茶、紅茶和無糖綠茶，價格在20至25元之間。

在等待紅豆餅時，我發現桌子下有一隻狗狗，原來牠就是店狗MONEY，餅身的烙印圖案就是牠。

燊森紅豆餅製作過程

燊森紅豆餅的紅豆餅爐從下午開始營業，老闆一直忙碌不停。烤爐上的紅豆餅一個接一個地製作出來，客人不斷湧入，每位客人通常都會點好幾個，所以店家才需要提前準備。

觀察製作過程時發現，老闆給料可是毫不手軟，每顆都塞得圓滾滾，看了就直流口水！

老闆剛好正在做我很喜歡的芋泥肉鬆，內餡滿滿的肉鬆，整個超讚的！再挖一坨芋泥，這個等下要怎麼蓋住啦！

紅豆餅爐上不同口味的紅豆餅內餡，看起來也太療癒了！每個都是用料實在。

不愧是燊森紅豆餅的招牌起司蛋口味，幾乎每位客人都會點。整顆蛋現煎，再加上濃郁的起司和黑胡椒，我的肚子都在咕嚕咕嚕叫了。

紅豆餅完成後，餅身上會烙上可愛的店狗圖案！不過有些餡料較容易溢出，就不會特別烙上圖案。

餐點

當天在燊森紅豆餅點了七種口味，分別是起司蛋、芋泥肉鬆、OREO卡士達、起司玉米、奶油、紅豆和OREO巧克力。聽到老闆說OREO巧克力會爆餡後，我就又加了一份。紅豆餅的剖面，每個餡料都滿滿，真材實料推薦！

起司蛋

濃濃的起司搭配新鮮的一整顆雞蛋，再撒上點黑胡椒提味，整個起司跟蛋汁都爆漿，鹹香的滋味超級推薦！

紅豆

老闆選用台灣萬丹紅豆，吃得到紅豆本身的顆粒口感，綿密又不會太甜膩。

奶油

奶香清爽不膩口，奶油餡非常多！

OREO卡士達

整塊OREO餅乾放入餅殼，裡面包著卡士達，咬下去奶香濃郁，口感滑順綿密！ 芋泥肉鬆

喜歡鹹甜口感絕不能錯過芋泥肉鬆，肉鬆的鹹味不會掩蓋芋頭本身的甜味，吃完只想再來一份啊！ 起司玉米

玉米起司粒粒分明，結合了玉米的香甜和起士的香濃，再灑上些微的胡椒，點綴出淡淡的鹹味，口感層次豐富。

OREO巧克力

整塊OREO餅乾放入餅殼，裡面包裹著巧克力磚，所以一口咬下時還要小心爆漿喔！巧克力雖然不是大人味的苦甜，但也不會過於甜膩。

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