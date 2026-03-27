苦瓜爆檸回歸！85℃苦瓜爆檸強勢回歸，愚人節買一送一小桃氣開喝。

85℃苦瓜爆檸茶回歸與愚人節買一送一優惠成為話題，編輯張人尹表示粉絲可同步關注苦瓜飲品與小桃氣活動，把握期間限定入手機會。

▲85℃苦瓜爆檸系列飲品於3月26日回歸登場，以清爽帶微苦的風味打造話題，讓粉絲在夏季飲品選擇中多一種不同層次的嘗鮮體驗。

苦瓜爆檸茶主打清爽微苦層次

▲85℃苦瓜爆檸茶以清新茶底搭配檸檬與苦瓜片調製，呈現自然清香與微苦回甘口感，成為粉絲敲碗回歸的話題飲品之一。

愚人節買一送一限時優惠登場

▲85℃愚人節推出小桃氣大杯買一送一優惠，兩杯61元即可入手，限定門市現場購買，成為當天吸引粉絲關注的重點活動。

85℃苦瓜爆檸系列

85℃苦瓜回來了！這次85℃再度推出討論度十足的「苦瓜爆檸」系列飲品，在3/26強勢回歸，讓粉絲在清爽與微苦之間找到全新風味。同時針對愚人節話題推出限定優惠，以人氣氣泡飲「小桃氣」大杯買一送一，讓粉絲不只能嘗鮮，也能趁優惠入手，飲料控趁機喝起來。85℃於3月26日推出的「苦瓜爆檸茶」強勢回歸，以清新茶底結合檸檬與苦瓜片調製，打造出帶有自然清香與微苦回甘的口感。另一款「苦瓜爆檸咖啡」則以咖啡為基底，加入檸檬果香與苦瓜風味，呈現出不同層次的創意組合。兩款飲品皆需經過手工爆打30下，讓苦瓜與檸檬的酸香充分融合，入口後能感受到清爽與層次變化，也是許多粉絲敲碗再回歸的話題飲品之一。85℃在4月1日愚人節當天推出限定活動，人氣飲品「小桃氣」大杯買一送一，等於兩杯61元就能開喝。這款飲品以蜜桃醬搭配氣泡水製作，呈現甜中帶氣的口感，並以粉嫩外型吸引粉絲目光。活動僅限當天門市現場購買，不提供寄杯服務，粉絲可趁活動期間揪朋友一起購買，感受節日限定的輕鬆氛圍。開賣日期：3/26起售價：苦瓜爆檸茶 大杯冰飲售價75元苦瓜爆檸咖啡 大杯冰飲售價90元





85℃愚人節買一送一優惠

活動日期：4月1日 一日限定優惠內容：大杯「小桃氣」原價61元，推出買一送一優惠。注意事項：僅限門市現場購買，不提供寄杯服務，85 Cafe APP外送/自取及電話訂購無此優惠，小桃氣固定微糖、少冰，不開放額外加料。