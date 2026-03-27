0元多一杯星巴克！9小時快閃星巴克買一送一，週年慶優惠喝不停。

星巴克買一送一狂賀來台28周年慶！星巴克為了慶祝登台28週年的大日子，陸續推出各種新品、優惠，讓一直以來支持星巴克的咖啡控可以好好享受專屬的優惠。於今日再度推出超有誠意的買一送一好友分享日，只要在指定時間到全台門市購買兩杯大杯以上且口味一致的飲品，就能享有優惠。這次活動內容涵蓋多款人氣咖啡與茶飲，不論是想念經典那堤的濃郁感，還是想嘗試季節限定的新口味，絕對要把握這波週年慶回饋好康。

▲星巴克3/27推出一日限定買一送一，特濃抹茶、星冰樂通通有優惠。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一快閃限定

想要在忙碌的禮拜五找點生活樂趣，約同事一起去星巴克絕對是首選，這次優惠從早上11點一路持續到晚上8點，剛好涵蓋了午餐後的午茶時光。每人每次最多買二送二且需要現場領取，非常適合辦公室小團體一起出動。如果平常捨不得點特大杯的朋友，趁著這天買一送一直接升級特大杯也不傷荷包，用少少的錢就能換到滿滿的咖啡因補給，是上班族在週末前夕最棒的心理慰藉了。

▲星巴克買一送一限定開喝。（攝影：鄭雅之）





挑選飲品避開雷區的小撇步

雖然大部分好喝的飲品都有參加活動，但這次還是有少部分品項沒有列入折扣，像是最近討論度超高的哈利波特聯名飲品「蜂蜜公爵爆爆星冰茶」，和雲朵冰搖濃縮咖啡、高端的典藏系列與手沖咖啡。如果不想跑空，建議大家點餐前先確認門市現場供應的狀況，並記得避開車道服務與外送平台。建議大家鎖定最受歡迎的焦糖瑪奇朵、經典摩卡藿星冰樂，這類熱門款通常貨源充足，絕對能讓你跟好友一起品嚐到這份專屬於週年慶的甜蜜滋味。

▲星巴克28週年慶買一送一快閃。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一

活動時間：2026/03/27(五)

活動內容：11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

注意事項：

1、本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務。不適用門市名單，請至不參與好友分享活動門市名單公告 >>瀏覽。

2、每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

3、優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

4、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





買一送一小資優惠要跟！

推薦閱讀：麻古茶坊買一送一！7天芋泥波波鮮奶買一送一，櫻花旋轉杯免費升級。

推薦閱讀：有買一送一先吃！雙北首間「海底撈甜點自助吧」在板橋，再送巨無霸糖葫蘆。

推薦閱讀：白沙屯媽祖手搖杯！CoCo聯名白沙屯媽祖 飲料杯抽籤詩，加碼買一送一喝爆。