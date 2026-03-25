2026台北奢華飯店大戰！大巨蛋洲際酒店夏季開幕、四季與柏悅酒店插旗信義區。

台北市觀光旅館營收於2025年衝破321億元大關，展現強勁復甦動能。窩客島資深編輯李維唐表示，隨著大巨蛋與信義計畫區的新型態奢華飯店接連插旗，這不僅是住宿數據的競爭，更是結合AI科技與星級餐飲的生活風格革命，將台灣旅遊推向新高度。

2025年台北市觀光旅館營運數據正式出爐，整體表現不僅揮別疫情陰霾，更展現出強勁的成長動能。根據統計，台北市觀光旅館總營收已達到321億6000萬元，正式超越2019年疫情前的水準。即便旅館家數從2024年的37家微減至36家，但住房率卻從69%攀升至73%，平均房價亦同步上漲至5178元。這股成長熱潮不僅確立台北在台灣觀光市場的龍頭地位，更預告2026年即將爆發的國際奢華飯店大戰，隨著大巨蛋園區與信義計畫區的開發，台北正向全球旅人展現前所未有的都會魅力。



▲2026台北奢華飯店大戰開打！大巨蛋洲際酒店引進AI科技、四季酒店插旗信義區。 圖：AI生成、窩客島整理

大巨蛋商圈新地標，台北洲際酒店導入AI科技重新定義奢華

今年夏天最具話題性的旅宿亮點，莫過於IHG洲際酒店集團在台灣的旗艦據點「台北洲際酒店」。坐落於大巨蛋商圈核心，這座擁有350間客房的酒店，基礎房型即由12坪起跳，更特別規畫60間配備廚房與洗烘衣機的長住型公寓套房，鎖定高端商務與深度旅遊客群。客房設計融合先進科技，全面導入智慧語音控制系統，旅客僅需透過聲控即可調整燈光、空調與窗簾。房內更配備Dyson吹風機與Bose音響，營造極致感官享受。餐飲方面則由法籍行政糕點主廚與美國明星主廚AkiraBack領軍，打造涵蓋韓式、日式、牛排館等7大主題餐廳。面對觀光業缺工挑戰，台北洲際酒店領先業界將ChatGPT導入員工培訓與行政流程，建立300個數位化工作模組，並設計滑動式床架減輕房務負擔，以科技思維優化職場環境。



▲台北洲際酒店氣派的迎賓車道大門口，右側更停有一輛勞斯萊斯，盡顯奢華。圖／台北洲際酒店提供；窩客島整理

國際頂級品牌接力插旗，信義計畫區打造世界級住宿天際線

除了大巨蛋商圈的崛起，信義計畫區也正經歷史無前例的飯店版圖大洗牌。位於台北101正對面的台北四季酒店，由元利建設重金打造，邀請普立茲克獎得主理查羅傑斯與設計大師YabuPushelberg聯手，預計於31層樓高的建築內提供260間頂級客房。與此同時，造型獨特的台北天空塔亦積極籌備凱悅集團旗下的奢華品牌「台北柏悅酒店」與生活風格品牌「台北安達仕酒店」。這些高端品牌的相繼進駐，看準的不僅是世貿與101的穩定客源，更瞄準大巨蛋啟動後，伴隨國際賽事與BLACKPINK、Coldplay等國際巨星演唱會所帶來的全球高端消費人潮，將台北推向國際觀光的最前線。

晶華酒店蟬聯營收王，老牌五星飯店升級策略迎戰新局

面對新興品牌的強勢挑戰，台北市既有的五星級飯店亦展現高度競爭力。台北晶華酒店2025年以35億6000萬元的總營收蟬聯冠軍，透過頻繁的星級名廚客座活動與卓越的服務品質，成功將平均房價推升至6302元。台北君悅酒店則憑藉與凱悅集團續約至2030年的契機，穩固其信義區指標地位。此外，W飯店在完成405間客房翻新後，住房率一舉突破78%。南港區的台北漢來大飯店亦受惠於展覽館商務流，營收達到17億元。連老牌的台北福華大飯店也宣布展開全面改裝，未來將掛上萬豪國際集團旗下的「傲途格精選酒店」品牌，以全新的頂級定位回歸市場，加入這場激烈的旅宿爭霸戰。

IHG集團布局全台，引領觀光產業邁向城鄉平衡新格局

儘管台北市飯店業表現亮眼，但2025年台北市營收占全台觀光旅館總額634億6000萬元的一半以上，反映出觀光資源過度集中的現況。對此，IHG洲際酒店集團展現對台灣市場的長期承諾，不僅在台北持續擴張，更將版圖延伸至阿里山、高雄、台中、台南等地。IHG計畫在2027年前將全台據點增至30間，涵蓋花蓮、鹿港與淡水，如即將開幕的淡水逸衡酒店，期望透過多元品牌布局，解決外國遊客過度集中於北市的問題。透過串聯城市魅力與地方自然風光，IHG旨在翻轉國旅城鄉差距，為台灣觀光產業開創更具國際競爭力且均衡發展的全新紀元。



▲台北洲際酒店優雅的酒廊區，大面的落地窗引入充沛採光，搭配舒適的沙發與綠意植栽。圖／台北洲際酒店官網提供；窩客島整理





台北洲際酒店夏季開幕

活動時間： 2025年夏季起（具體日期依官網公告為準）

活動內容：