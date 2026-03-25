公館最美夜景！2026寶藏巖光節點亮山城，14組聲光藝術文青要拍。

台大人都到這約會、耍浪漫！公館台大商圈隱藏版後花園「寶藏巖」，這次又要讓大家的拍到停不下來，於即日起至5/3規劃「2026寶藏巖光節－微光之城」，在這座充滿故事的老建築聚落化身為微光之城，今年展覽透過「門」這個充滿神祕感的符號，串起14組國內外創作者的想像力。整座山頭不只充滿發光的裝置，還結合療癒的聲音與表演藝術，從寶藏巖國際藝術村一路延伸到蟾蜍山煥民新村。不管是想來場藝術冒險，還是單純想拍出氛圍感爆棚的夜景照，這裡都是今年台北春天不能錯過的生活亮點。

▲由周柏慶創作的「有人在嗎？」，藍色發光動力裝置在夜間閃耀，展現後人類藝術魅力。 ▲國際藝術家打造的「附生棲所」，結合木質構造與色彩燈光，展現台北山城與大自然的共生美學。





公館隱藏版夜景！走進數位的夢境森林

一踏進展區，絕對會被胡縉祥打造的「斷面訊號流」吸引目光。把LED螢幕像碎片般隨意擺放在邊坡，看起來就像閃爍的數位瀑布，雷射光掃過的瞬間更有種科幻電影的既視感。如果你喜歡有點神祕氣息的氛圍，周柏慶的「有人在嗎？」則是在角落安靜地聽著整座城市的呼吸。這12組像生物一樣會動的裝置，會根據現場的人聲與光影節奏產生變化。當人們離去，這些發光的裝置就像是留在遺址裡的守護者，靜謐又溫柔地標記著這座山城跨越時空的獨特記憶。

▲「斷面訊號流」以數位瀑布震撼視覺，強烈雷射光束穿透夜空，吸引無數攝影愛好者前來取景。





體驗依山臨水的浪漫發光地圖

對於喜歡木質溫潤感的讀者，特別推薦國際藝術家製作的「附生棲所」。這些結構看起來既像椅子又像微型建築，自然地與周圍環境長在一起，完美呈現了城市與大自然和平相處的理想模樣。而陳昱榮創作的「等高線上的居所」，則是用藍色的光線勾勒出山城的脈動。原本生硬的岩石在光影照射下，就像是被時間緩慢洗滌出的礦晶，藍光如水脈般在老房之間流轉。漫步在其中，彷彿能看見整座聚落正在呼吸，讓原本平凡的夜遊變成了一場洗滌心靈的感官旅行。

▲「等高線上的居所」以藍紅光線勾勒地景脈絡，讓老舊房舍在夜晚顯得神祕又具歷史刻痕美感。





用身體感受光影變幻的日常感

如果不想只是看大型裝置，郭展良的「隙語」則教我們慢下來觀察。創作者把聚落老房之間那些狹窄的縫隙光線放大，變成一條條充滿韻律感的線條。只要在巷弄間走動或轉身，就能發現光影隨之變化的趣味，讓走路這件日常小事變得很有藝術感。除了看展，現場還有療癒的羊毛氈手作課跟有趣的農事體驗可以報名，甚至還有帶你深入挖掘聚落故事的情境導覽。這個週末趕緊約朋友到公館，感受這場融合在地文化與現代美學的微光盛宴，為生活增添一點浪漫的儀式感。

▲坐於「附生棲所」裝置中，感受沉浸式光影氛圍，非常適合週末來場浪漫的台北文青行程。 ▲郭展良的「隙語」利用垂直燈管重構光的線條，讓參觀者在行走間感知光影消退的微妙感官變化。

2026寶藏巖光節－微光之城 活動資訊

活動日期： 即日起至2026年5月3日（週一休園）

開放時間： 11:00 至 22:00

展覽地點： 寶藏巖國際藝術村、蟾蜍山煥民新村

活動地址： 臺北市中正區汀州路三段230巷14弄2號





2026寶藏巖光節－微光之城 活動整理

手作體驗： 羊毛氈小山燈工作坊、寶藏巖石農文化體驗。

導覽行程： 與臺北市中正區公所合作之「情境式導覽」。

報名平台： 相關活動皆可至 Accupass 平台搜尋預約。





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