台北大巨蛋首排住宿推薦！國聯大飯店商務菁英專案4015元起送會議室、自助早餐與高鐵75折。

台北大巨蛋 Garden City 的開幕帶動「停留經濟」熱潮，差旅人士對住宿的需求已從單純休息轉向高效辦公。資深編輯李維唐指出：國聯大飯店憑藉大巨蛋首排地利，將會議室、米其林餐飲與 101 景觀健身房結合，打造出兼具專業與質感的行動指揮所，為商務客群提供絕佳的移動支援。

隨著遠東 Garden City 大巨蛋商場即將全面啟動，台北東區的核心廊帶正式迎來「停留經濟」的新局面 。這座集結娛樂、零售、餐飲與辦公於一體的複合型目的地，不僅徹底改變了台北的都市輪廓，更讓商務旅客在洽公與社交間的消費深度顯著提升 。位居大巨蛋首排地利之便的國聯大飯店，精準捕捉這股商務脈動，宣布推出「商務菁英住房專案」，以每房每晚 4,015 元起的價格，將傳統旅宿定義升級為高效能的「行動商務指揮所」，為全球頻繁移動的決策者提供安靜且專業的運籌空間 。

▲台北大巨蛋商圈囊括商務生活機能，位居第一排的國聯大飯店坐擁核心地利且鬧中取靜，距離捷運國父紀念館步行 1 分鐘內即可抵達。 圖／國聯大飯店提供；窩客島整理



掌握大巨蛋首排地利優勢，步行 1 分鐘串聯台北商務動脈

國聯大飯店坐落於大巨蛋與國父紀念館商圈的核心位置，具備極強的交通區位競爭力 。從飯店出發步行不到 1 分鐘即可抵達捷運國父紀念館站，無論是前往南港展覽館參加大型展覽，或是移動至台北世貿中心、松山文創園區，皆能享有流暢無阻的交通動線 。隨著 Garden City 商場開幕，旅客無需離開大巨蛋生活圈，就能在步行距離內完成購物、餐飲與視聽展演等行程 。資深編輯李維唐指出，國聯大飯店在此扮演了「停留—辦公—休息」黃金動線的起點，讓商務人士在緊湊的差旅節奏中，依然能保有優雅的移動效率 。

▲國聯大飯店「商務菁英住房專案」，為差旅人士打造最優雅的行動商務指揮所。 圖／國聯大飯店提供；窩客島整理

行動辦公空間全面升級，免費會議室支援決策即時性

為了回應現代商務人士對辦公場景的多元需求，國聯大飯店將飯店功能進行結構性優化，特別在專案中納入免費使用會議室 1 小時的專屬禮遇 。若是同公司的商務團隊入住，每日最高可使用 4 小時，空間足以容納 12 人，讓貴賓在結束外部拜訪回到飯店後，能立即召開工作簡報或進行商務談判 。這種將住宿轉化為「商務節點」的設計，搭配客房內靜謐的氛圍，讓旅客不論是處理緊急公務或是進行視訊會議，都能感受到如行動指揮所般的支援力度 。

▲國聯大飯店「商務菁英住房專案」提供貴賓免費使用會議室 1 小時，即便身在飯店也能從容的處理重要公務或舉行小型洽談，具體提升差旅的辦公效率。 圖／國聯大飯店提供；窩客島整理



米其林星級味蕾饗宴，板石餐廳與北馥樓雙重餐飲體驗

高質感的差旅體驗離不開卓越的餐飲支持 。入住「商務菁英住房專案」的賓客，早晨可於 Slate ‧ 板石餐廳享用精緻的自助式早餐，在充足的營養補給中開啟一日行程 。而位於飯店 2 樓的「北馥樓」中餐廳，更是近期東區備受矚目的餐飲地標，該餐廳獲得《米其林指南》入選肯定，其室內擁有多個獨立包廂，部分包廂更可直接遠眺台北 101 大樓的壯麗景致，非常適合作為正式的商務晚宴或私密的洽談場域，為商務社交增添不少尊榮感 。

▲國聯大飯店北馥樓中餐廳為 2025 年米其林入選餐廳，符合商務人士對餐飲上的整體需求。 圖／國聯大飯店提供；窩客島整理

居高臨下俯瞰 101 美景，高樓層健身房舒緩差旅疲憊

商務旅行不僅是腦力的角力，更是體力的考驗 。國聯大飯店特別規劃位於高樓層的健身中心供住客免費使用，讓賓客在跑步機上揮汗的同時，能居高臨下俯瞰台北 101 大樓與大巨蛋生活圈的無敵景觀 。這種視覺上的開闊感，能有效幫助長途跋涉的旅人切換心境，達到身心平衡 。此外，專案內還包含迎賓飲料以及住房期間板石餐廳餐飲 88 折優惠，讓商務客在結束一天忙碌行程後，能在飯店內享受舒適的放鬆時光 。

▲國聯大飯店「商務菁英住房專案」，也規劃連續入住 7 日以上之賓客專屬房價優惠與納入洗衣與送機 9 折等禮遇。 圖／國聯大飯店提供；窩客島整理



長住專案精算差旅預算，官網訂房享高鐵折扣禮遇

針對有長期駐點需求或需要頻繁往返南北的企業菁英，國聯大飯店也規劃了連續入住 7 日以上的專屬房價優惠，並額外提供洗衣與送機服務 9 折折扣，透過細緻的服務減輕長途差旅的負擔 。在交通配套上，透過官網預訂專案並加購高鐵車票，最高可享有平日 75 折起的票價優惠，大幅優化了企業的差旅預算控管 。國聯大飯店透過軟硬體的持續升級，期許在台北大巨蛋「停留經濟」全面爆發的時代，成為商務旅客最得力的城市夥伴 。

▲國聯大飯店「商務菁英住房專案」贈 Slate ‧ 板石自助式早餐一客，讓商旅人士在晨光中用均衡美味的 buffet 補給元氣，展開一日的行程。 圖／國聯大飯店提供；窩客島整理

商務菁英住房專案

活動時間：即日起至 2026 年 6 月 30 日

活動內容：

每房每晚 4,015 元起（入住時請提供名片）

贈 Slate ‧ 板石自助式早餐一客（第二位同住 500 元 net）

贈迎賓飲料

免費使用會議室 1 小時（同公司每日最多 4 小時，視預約狀況提供）

免費使用健身房

住房期間享「板石餐廳」餐飲 88 折優惠

連住 7 天享更多房價優惠與洗衣、送機 9 折禮遇

官網訂房加購高鐵票最高享 75 折優惠

國聯大飯店

地址：台北市大安區光復南路 280 巷（捷運國父紀念館站步行 1 分鐘）

訂房專線：02-2773-1515 訂房組