兒童節親子旅遊攻略！長榮酒店全台聯手推出萌趣住宿，流體兔、巴布豆周邊限量送。

隨著四月兒童節與春季旅遊旺季到來，全台親子旅遊市場明顯升溫 。對此，資深編輯李維唐表示：「長榮酒店今年採取『感性手作』與『實質回饋』雙軌策略，不僅透過限量聯名周邊建立品牌記憶點，更以餐飲免費用餐的強效優惠精準鎖定家庭客群，是親子出遊極具指標性的選案參考 。」

隨著4月兒童節與春季旅遊旺季到來，全台親子旅遊市場明顯升溫 。為了讓大小朋友都能共度充滿驚喜的假期，長榮酒店特別串聯全台據點，看準家庭客群需求，精心規劃一系列兒童節限定優惠 。從充滿手作樂趣的住房活動，到極具收藏價值的限量周邊商品，甚至是讓父母大呼划算的餐飲好康，長榮酒店以多元化策略，將飯店打造成闔家同樂的夢幻遊樂園 。

▲長榮桂冠酒店(台北)為歡慶兒童節推出限量紀念悠遊卡，民眾只要用餐消費達餐飲門檻，或於兒童節連假期間預訂指定專案並入住，即可獲得 ！圖／長榮桂冠酒店(台北)提供；窩客島編輯李維唐整理



創意手作與限量周邊 讓渡假心情延長至日常

北台灣與東台灣的長榮據點分別以「創意」與「幽默」鎖定親子目光。長榮桂冠酒店(基隆)推出獨家限量「磁鐵燈箱」住房禮，只要透過官網或電話預訂連假住房，入住即可獲得燈箱1組 。燈箱設計別出心裁，印有「不想上班」與「渡假中勿擾」等趣味標語，雙人房每房最低僅需4,400元起 。



鏡頭轉向蘭陽平原，長榮鳳凰酒店(礁溪)即日起至3月25日展開「童樂繪假期」限時搶購 。4人入住套房每晚9,999元起，不僅能參與富有藝術感的DIY流體兔課程，大人還能獲贈韓國清露燒酒組合，並免費享受「鳳凰飴號」行政酒廊的奢華時光，讓親子假期兼具創意與放鬆 。

▲透過官網或電話預訂長榮桂冠酒店(基隆)兒童節連假期間並完成住宿，就送限量趣味標語磁鐵燈箱一組 。圖／長榮桂冠酒店(基隆)提供；窩客島編輯李維唐整理

萌寵IP與地標收藏 巴布豆陪伴孩子快樂入夢

針對喜愛可愛角色的家庭，長榮桂冠酒店(台中)與采．寓halo house攜手人氣角色BOBDOG推出「萌趣入住」專案 。6月30日前入住指定家庭房，孩子能依日期獲得不同類型的巴布豆周邊，包括多巴胺色系的擦手巾、玩偶鑰匙圈或21公分的大型玩偶 。



此外，長榮桂冠酒店(台北)則發揮設計創意，將酒店甫完工的全新亮眼外牆印製於限量紀念悠遊卡上 。這款悠遊卡不僅具備實用支付功能，更象徵著台北地標的收藏價值，民眾凡於連假期間入住指定專案或餐飲消費達門檻即可獲贈 。

▲長榮桂冠酒店(台中)推出「萌趣入住」住房專案，6月30日前平日入住即可獲贈多巴胺色系「巴布豆擦手巾」 。圖／長榮桂冠酒店(台中)提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲搶攻親子商機，長榮鳳凰酒店四人入住套房萬元有找，入住即贈流體兔手作課程、韓國清露燒酒組合及免費入席鳳凰飴號行政酒廊多項優惠 。圖／長榮鳳凰酒店(礁溪)提供；窩客島編輯李維唐整理

兒童節餐飲優惠 買大送小讓家庭聚餐更輕鬆

除了住宿驚喜，餐飲優惠更是此次兒童連假的重頭戲。位於南部的台糖長榮酒店(台南)「吃遍天下自助餐廳」，於4月3日至4月6日祭出「大手拉小手」回饋，每位成人用餐即可招待1位6至12歲小朋友免費用餐 。



北台灣的長榮桂冠酒店(基隆)則大方將優惠拉長至整個4月，海景咖啡廳提供每位成人攜帶1位7歲以下幼童免費，或8至12歲兒童享半價的彈性選擇 。而長榮文苑酒店(嘉義)則於二樓咖啡廳同步推出4月3日至4月6日的自助餐優惠，5歲以下幼童免費、6至12歲兒童半價，為雲嘉南地區的家庭客群提供最超值的聚餐地點 。

▲限時四天！4月3日至4月6日前往台糖長榮酒店(台南)吃遍天下自助餐廳，每一位成人用餐即招待一位6至12歲小朋友免費用餐 。圖／台糖長榮酒店(台南)提供；窩客島編輯李維唐整理



童趣星型套餐 主廚巧思抓住孩子的胃

長榮文苑酒店(嘉義)於4月3日至4月30日加碼推出視覺感十足的「奶油燴雞襯金黃星型炒飯套餐」 。主廚特別將充滿營養的黃金炒飯壓製成可愛的星星造型，配上香濃滑順的奶油燴雞醬汁，不僅滿足孩子挑剔的味蕾，也為用餐體驗增添了滿滿的儀式感 。透過這一系列精心設計的內容，長榮酒店成功為2026年的兒童連假注入無限活力 。

▲長榮文苑酒店（嘉義）主廚特製「奶油燴雞襯金黃星型炒飯套餐」，以充滿童趣的造型及營養均衡的巧思吸引親子客群，每套優惠價280元+10%服務費 。圖／長榮文苑酒店(嘉義)提供；窩客島編輯李維唐整理

長榮酒店針對北、中、東部據點推出獨家驚喜，讓孩子在旅途中留下實體回憶

長榮桂冠酒店(基隆) 兒童連假住房優惠

活動時間：兒童節連假期間

活動內容：透過官網或電話預訂並入住，即贈獨家限量「磁鐵燈箱」1組，燈箱包含「不想上班」與「渡假中勿擾」兩款幽默設計 。雙人房最低4,400元起 。

長榮鳳凰酒店(礁溪) 童樂繪假期

活動時間：即日起至2026年3月25日搶購，入住日期至4月30日

活動內容：4人入住套房每晚9,999元起，內含DIY流體兔課程1堂、迎賓酒「韓國清露燒酒」組合及免費入席「鳳凰飴號」行政酒廊 。

長榮桂冠酒店(台中)及采．寓halo house 萌趣入住住房專案

活動時間：即日起至2026年6月30日

活動內容：與BOBDOG巴布豆聯名，入住家庭房即可獲贈擦手巾、玩偶鑰匙圈或21公分玩偶（依入住日期而定） 。

長榮桂冠酒店(台北) 限量紀念悠遊卡贈送活動

活動時間：兒童節連假期間

活動內容：用餐消費達門檻或連假入住國人住房專案，即可獲得全新亮眼外牆主題設計的限量紀念悠遊卡 。

台糖長榮酒店(台南)「吃遍天下自助餐廳」 親子同歡用餐優惠

活動時間：2026年4月3日至4月6日

活動內容：每位成人用餐，即可招待1位6至12歲小朋友免費用餐 。

長榮桂冠酒店(基隆)「海景咖啡廳」 海景兒童月用餐優惠

活動時間：2026年4月全月

活動內容：成人攜帶1位7歲（含）以下幼童免費用餐，或8至12歲兒童享半價優惠 。

長榮文苑酒店(嘉義)童趣餐飲主題活動

活動時間：2026年4月3日至4月30日（套餐）；4月3日至4月6日（自助餐）

活動內容：

大廳酒廊推出「奶油燴雞襯金黃星型炒飯套餐」，售價280元+10% 。

二樓咖啡廳自助餐，成人攜帶1位5歲（含）以下幼童免費，或6至12歲兒童半價 。



