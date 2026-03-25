麵包市集衝圓山！2026台北麵包祭超過60攤快閃，排隊麵包、東京咖啡都有。

2026台北麵包祭4月18日圓山登場，集結台日60家名店，從冠軍麵包到精品咖啡一次收服，早鳥票開搶中。編輯 鄭雅之表示：一口麵包、一口咖啡也太幸福！

麵包控的主場「2026台北麵包祭」回來了！由有趣市集主辦的「台北麵包祭」，至第一屆以來就掀起麵包控極高喜愛。今年將於4/18、4/19在圓山花博熱鬧登場。這次特別與「臺北咖」強強聯手，邀請超過60家來自台灣與日本的頂尖烘焙及精品咖啡品牌。現場不僅有各種風味的職人麵包，還能抽東京雙人來回機票與質感家電，就是要讓大家在台北街頭，享受最放鬆的春日午茶時光。



▲珠寶盒法式點心坊進駐2026台北麵包祭，選用優質奶油製作香軟吐司，是台北精品烘焙的代表。

▲東京預約制名店Lonich參與2026台北麵包祭，主打頂級咖啡感官體驗，吸引咖啡愛好者前來朝聖。





夢幻烘焙陣容快閃圓山

這次參與的品牌陣容非常強大，由台北「珠寶盒法式點心坊」與人氣「Miss V Bakery」領軍，還有網友討論度極高的神級聖多諾黑「En Vie 在室甜點」也會現身。中南部名店更是不怕路遠特別上台北，像是台中的「法奇甜點」與高雄精品歐式麵包，甚至是台東的溫暖手作「人x人」都沒缺席，多樣化的口感從酥脆可頌到Q彈貝果，展現出職人的手作溫度。



▲2026台北麵包祭必吃En Vie 在室甜點神級聖多諾黑，酥脆外皮與細緻奶油是甜點控首選。





日本名店跨海打造咖啡專區

除了迷人麵包香之外，現場的咖啡專區也飄著淡淡咖啡香吸引人，由「臺北咖」號召18家台日咖啡名店進駐，包含東京預約制名店「Lonich,」以及京都指標「WEEKENDERS COFFEE」，讓大家不用飛出國，就能喝到道地的東洋風味。台灣代表則有「鬧蟬咖啡」與「里響咖啡」等實力派選手，當現烤麵包遇上層次豐富的精品手沖，這種充滿香氣的週末行程，確實是春天非常值得打卡的幸福瞬間。



▲2026台北麵包祭推動台日咖啡文化交流，邀請多位精品咖啡職人現場手沖，帶來驚豔的單品豆風味。





豪禮抽獎與尊榮會員禮遇

這次準備了豐富的抽獎活動，只要購票進場就有機會抽中價值15萬元的各項大獎，包含東京雙人來回機票、百慕達蒸氣烤麵包機及小V鑄鐵電子鍋。若是美國運通白金卡會員，更享有快速通關與專屬休息區等服務。此外，早鳥優惠票已於3月23日開賣，早點預約這場質感生活盛會，不僅能省下荷包，還能與好友優雅避開排隊人龍，一起沉浸在充滿質感與幸福感的麵包市集。



▲Miss V Bakery以超人氣肉桂捲聞名，將在2026台北麵包祭呈現職人手作溫度與多層次酥脆口感。

▲Fa Burger聯名打造浮誇肉食系漢堡，2026台北麵包祭現場呈現野生酵母麵包與豐沛肉汁的完美結合。

2026 台北麵包祭 活動資訊

活動日期： 4月18日（六）至4月19日（日）

活動時間： 10：00至18：00

活動地點： 圓山花博－環形及花海廣場（近捷運圓山站1號出口）





2026 台北麵包祭 早鳥票

早鳥優惠（即日起至3月31日）： 早鳥單人票：220元（現場購票250元）。

早鳥四人票：800元（最適合揪團分票、省去排隊時間）。





2026 台北麵包祭 抽獎活動

抽獎獎項： 東京雙人來回機票、BALMUDA蒸氣烤麵包機、VERMICULAR IH 琺瑯鑄鐵電子鍋、STAUB經典琺瑯鑄鐵鍋、HARIO咖啡器具等。

限定加碼： 加入「我愛 STAUB 鑄鐵鍋」FB社團可玩幸運轉盤抽好禮。美國運通簽帳白金卡卡友享快速通道與專屬試吃體驗。





烘焙甜點新品甜點控都要吃到！

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