馬祖藍眼淚爆發季！大坵梅花鹿、夢幻夜光海一次收集，北竿一日追光攻略。

馬祖藍眼淚即將進入最佳觀賞期！北竿一日遊，從秘境海島、石屋聚落到夜光海面，浪漫景色全收藏。

每年4月到6月，是馬祖最夢幻的藍眼淚季節，曾被 CNN 列為世界 15 大奇景之一！當海水溫度、氣候條件穩定，夜晚海面便會出現唯美的藍色螢光，不只北竿，南竿、東莒等地也都有機會看到。這次就從北竿出發，白天走訪海島秘境、石屋聚落，傍晚欣賞海景夕陽，晚上再到沙灘追光，在馬祖度過最浪漫的一日。



▲從「大坵島」梅花鹿到「芹壁聚落」，一日串聯馬祖最經典景點，行程充實又療癒。（部落客：高雄旅遊王、愛玩。不累。PLAY）

▲來馬祖當然要追藍眼淚！夜晚海面閃爍的夢幻藍光，是最令人難以忘懷的浪漫體驗。（部落客：小風o）

登島大坵島，梅花鹿海島秘境

初抵馬祖，早上先搭船至有「梅花鹿島」之稱的「大坵島」散步。這座小島幾乎沒有商業開發，保留最純粹的自然樣貌。沿著長約400～500公尺的生態步道前行，可以近距離觀察成群梅花鹿的各種樣態，搭配蔚藍海岸、廢棄軍事遺跡，景色療癒又難忘。由於大坵島不大，停留1～2小時較為合適，可以靜心感受馬祖的靜謐氛圍。





大坵島

地址：連江縣北竿鄉

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▲「大坵島」上隨處可見性格溫和的梅花鹿，牠們自在漫步、與遊客近距離互動，是島嶼最具代表性的日常風景，搭配蔚藍海景更顯療癒。（部落客：高雄旅遊王）

品嚐鏡沃小吃部，大啖麵線黃金餃

返回北竿本島後，午餐推薦到在地人也喜愛的「鏡沃小吃部」，一嚐特色「老酒麵線」。麵線帶有溫潤酒香，搭配帶有微酸香氣的湯底、涮嘴紅糟肉絲，吃過便會念念不忘。吃完主食若還不滿足，一定要再來上一碗「黃金餃」，Q彈的地瓜皮與花生碎餡料堪稱絕配，是頗具記憶點的馬祖經典小吃。





鏡沃小吃部

地址：連江縣北竿鄉芹壁村75號

電話： 0836-55558

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▲「鏡沃小吃部」是芹壁聚落內的經典美食，在地人也會特地造訪，樸實的餐館卻藏著最道地的好滋味。（部落客：小虎食夢網）

▲「鏡沃小吃部」主打老酒麵線與黃金餃，前者帶有淡雅酒香、風味溫潤，後者作為甜品外皮Q彈、內餡香甜，來到芹壁不可錯過的在地經典小吃組合。（部落客：小虎食夢網）

漫步芹壁聚落，打卡地中海小鎮

走入芹壁聚落，不難想像此處為何被譽為「馬祖最美聚落」。整片花崗岩石屋沿山坡而建，與蔚藍海景相互輝映，宛若置身地中海小鎮，異國情調濃厚。昔日的聚落原為漁村，如今轉型為結合民宿與文創的小聚落，沿著石板路漫步，許多特色角落與觀景點都相當好拍，是北竿最具代表性的景點之一。





芹壁聚落

地址： 連江縣北竿鄉芹壁村

電話：08-3625631

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▲「芹壁聚落」依山勢層層而建，整片花崗岩石屋面海排列，因而有「馬祖地中海」的美譽。（部落客：愛玩。不累。PLAY）

坐進芹沃咖啡，獨享海景午後時光

逛累聚落，推薦到「芹沃咖啡烘焙館」小憩片刻。座落聚落高處的咖啡館，擁有絕佳視野，能將海景與整片石屋建築盡收眼底。店內除飲品之外，烘焙、甜點一應俱全，若不想特別尋覓晚餐，也可以品嚐店內主打的創意披薩，或是時蔬海鮮等現做料理。坐在戶外區用餐，看著波光粼粼的海面，以及建築群的光影變化，午後時光愜意又幸福。





芹沃咖啡烘焙館Qinwo Bakery

地址：連江縣北竿鄉53-1號

電話：08-3656099

更多介紹可見「雞蛋糕生活美學專題報告」文章：【馬祖食記】芹沃咖啡烘焙館 Qinwo Bakery - 芹壁村海景披薩麵包餐廳，老酒豬肉蛋口味披薩超有亮點



▲「芹沃咖啡」是芹壁聚落內的必訪咖啡店，坐擁絕佳視野，享用咖啡與披薩時，俯瞰石屋聚落與遼闊海景，獨享最療癒的海島午後時光。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

▲「芹沃咖啡」除了咖啡外，也提供多款手作烘焙麵包，櫃內擺滿各式麵包與甜點，披薩更結合在地食材，風味獨特。（部落客：雞蛋糕生活美學專題報告）

登上壁山觀景台，俯瞰北竿海岸

臨近傍晚，記得提早前往「壁山觀景台」，作為北竿的制高點，這裡可以360度俯瞰島嶼輪廓與海岸線，是欣賞落日的熱門地點。適合在此處停留一段時間，等待夜晚降臨，啟程前往一日遊的重頭戲。





壁山觀景台

地址：連江縣北竿鄉壁山

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▲「壁山觀景台」是北竿的制高點，能將島嶼與周邊海域的景色盡收眼底，特別適合在傍晚時分前來欣賞夕陽。（部落客：Cheau）

夜訪塘後道沙灘，追逐藍眼淚

夜色漸濃，便是前往坂里或塘後道沙灘的好時機，這裡是北竿觀賞藍眼淚的熱門地點。建議避開滿月、選擇無光害的夜晚前往，當海浪拍打岸邊，海水不時泛起淡藍螢光，並隨著浪潮閃爍變化，如此夢幻、迷人的夜光海，是馬祖最不容錯過的景色，等待著所有旅人前來體驗。





塘後道沙灘

地址：連江縣北竿鄉塘岐村與后澳村之間

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▲4～6月是藍眼淚的最佳觀賞期！建議選擇無月光時段，並於漲潮前約2～3小時前往。（部落客：小風o）

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