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撒哈拉沙漠不用出國拍！全台7大異國景點，台版亞馬遜、大峽谷秒打卡。

偽出國旅遊異國風景點親子旅遊情侶約會
2026-03-27 08:00文字：編輯 陳怡吟 圖片提供:快樂雲、懷陞足跡、冠婷｜生活趣、大海愛上藍天、香香公主、遇見天使 Angela
編輯 陳怡吟

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不用出國也能拍出異國風！從台版亞馬遜、撒哈拉到紐西蘭牧場，台灣7大異國景點一次收錄，輕鬆規劃偽出國旅行。

近期國際油價飆升，燃料稅調漲的同時，機票預算也跟著大失血！暫緩國外旅遊也不用太難過，因為台灣許多隱藏秘境也讓人超驚豔！神似國外地標而躍升熱搜關鍵字的異國風景點，不用搭飛機也能收藏世界奇景。從濕地森林、風蝕地形到遼闊草原，台灣景色遠超想像，假日不妨安排一趟說走就走的「偽出國」旅行，輕鬆拍出神級美照。

▲台版撒哈拉沙漠、摩洛哥場景在台灣也能拍得到！沙丘紋理、斑駁建築的荒涼異域感，是台灣少見的獨特景色。
▲撒哈拉沙漠、摩洛哥場景不用出國也能拍得到！沙丘紋理、斷垣殘壁的荒涼感，皆是台灣少見的獨特景色。（部落客：懷陞足跡、快樂雲）
▲台版紐西蘭大草原、亞馬遜雨林在台灣也有迷你版！雖然規模縮小，但遼闊景色、療癒舒壓感絲毫不輸國外。
▲紐西蘭大草原、亞馬遜雨林在台灣也有迷你版！雖然規模縮小，但遼闊景色、療癒綠意同樣值得收藏。（部落客：香香公主、冠婷｜生活趣）

荒漠峽谷奇景：苗栗火炎山、沙美摩洛哥、頂頭額沙洲

對於追求視覺衝擊的攝影愛好者，具荒涼美感的沙漠、紅土惡地絕對是必收清單。金門「沙美摩洛哥」因風化沙丘與廢棄建築交錯，有「台版摩洛哥」的美譽，在土色頹廢建築間穿梭，宛若置身北非異域；而苗栗「火炎山」呈現赤紅色的深邃峽谷，崎嶇山稜與層層紋理相當壯闊，與「大峽谷」的斷崖景觀相似，都讓人不禁屏息觀看；至於台南「頂頭額沙洲」則有綿延不絕的細緻沙丘，大片起伏地形與無邊視野，得以深入體驗沙漠的荒涼與寂寥，作為「台版撒哈拉沙漠」，是近年非常熱門的打卡景點。

火炎山

地址：苗栗縣三義鄉、苑裡鎮交界
更多介紹可見「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」文章：【苗栗.三義】帶著貓咪去旅行超壯觀火炎山。大峽谷來回約4.5小時

沙美摩洛哥

地址：金門縣金沙鎮信義路周圍
更多介紹可見「快樂雲」文章：金門自由行｜沙美摩洛哥（沙美老街）充滿異國風情的熱門打卡點。（金門旅遊/金門景點）

頂頭額沙洲

地址：臺南市七股區鹽埕里68號
更多介紹可見「懷陞足跡」文章：台南秘境｜頂頭額沙洲：從沙漠一路走向大海！台南絕美沙漠奇景，開車就可到達，台灣最西七股國聖燈塔

▲「火炎山」、「沙美摩洛哥」與「頂頭額沙洲」，以風蝕地貌、沙丘紋理勾勒出濃厚的荒涼異國感，宛若一秒走入異域場景。
▲「火炎山」、「沙美摩洛哥」與「頂頭額沙洲」，以風蝕地貌、沙丘紋理勾勒出濃厚的荒涼異國風情，宛若一秒走入異域國度。（部落客：旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣、快樂雲、懷陞足跡）

水岸森林秘境：四草綠色隧道、台東森林公園

如果想在假日享受悠閒的親水氛圍，與湖光山色相伴的水岸景點是最佳首選。被封為「台版亞馬遜雨林」的台南「四草綠色隧道」，兩側紅樹林交織成綠意拱門，當竹筏划過波光粼粼的水面時，便能真切感受到雨林蓬勃的生命力；而「台東森林公園」因湛藍湖泊、大片木麻黃林景觀交織，被遊客視為「台版黑森林」，騎著單車穿梭其中，斑駁的光影靜謐又療癒，每一幕都像歐洲明信片裡的浪漫景色。

四草綠色隧道

地址：臺南市安南區大眾路360號
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台東森林公園

地址：臺東縣台東市華泰路300號
更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：2023台東巿區景點│台東海濱公園看日出│台東森林公園琵琶湖活水湖│生日蛋糕公園│台東美術館│台東免門票景點

▲「台南四草綠色隧道」被譽為台版亞馬遜，紅樹林交織成天然綠色隧道，生態豐富又富有探險感。
▲「台南四草綠色隧道」有台版亞馬遜的美譽，紅樹林交織成天然綠色隧道，生態豐富又富有探險感。（部落客：冠婷｜生活趣）
▲「台東森林公園」以清澈的湖泊聞名，倒映藍天與林木景色，景色如歐洲黑森林般絕美。
▲「台東森林公園」以清澈的湖泊聞名，倒映藍天與林木景色，絕美景色不輸歐洲黑森林。（部落客：大海愛上藍天）

草原竹林療癒景觀：桃源谷大草原、烏嘎彥竹林

想呼吸新鮮空氣、俯瞰開闊地景，走進山間草原、茂密森林準沒錯。新北「桃源谷大草原」擁有360度的遼闊山海視野，與紐西蘭牧場無異，時有牛群在身邊悠閒散步，而綠色草坡一路延伸到海岸線，搭配海天一線的景色，可說是無比舒壓；苗栗「烏嘎彥竹林」則以高聳的竹林小徑著稱，光影穿透竹葉灑落地面，靜謐氛圍讓人瞬間遠離城市喧囂，也難怪會被譽為「台版京都嵐山」。

桃源谷大草原

地址：新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮交界處
更多介紹可見「香香公主」文章：【東北角旅遊景點】桃源谷大草原.新北市.宜蘭.貢寮絕美景點推薦

烏嘎彥竹林

地址：苗栗縣泰安鄉大興村3鄰63-10號 
更多介紹可見「遇見天使 Angela」文章：苗栗泰安竹林秘境 烏嘎彥竹林.台版京都嵐山竹林隧道很好拍 - 遇見天使~Angela

▲被譽為台版紐西蘭的「桃源谷大草原」，遼闊綠地一路延伸至天際，牛群悠然漫步其間，氛圍相當愜意。
▲被譽為台版紐西蘭的「桃源谷大草原」，遼闊綠地一路延伸至天際，牛群悠然漫步其間，氛圍相當愜意。（部落客：香香公主）
▲苗栗泰安「烏嘎彥竹林」以高聳筆直的竹林聞名，光影灑落時靜謐且雅緻，宛若來到京都嵐山。
▲苗栗泰安「烏嘎彥竹林」以高聳筆直的竹林聞名，光影灑落時靜謐且雅緻，宛若來到京都嵐山。（部落客：遇見天使 Angela）

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頂頭額沙洲

台南市七股區十分里北堤堤防
4.5

桃源谷大草原

新北市貢寮區內寮登山口往桃源谷
4.8

烏嘎彥竹林

苗栗縣泰安鄉
4.3