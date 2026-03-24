2026台東新景點必拍！新開幕臺東縣立圖書館以「台東之谷」為設計核心，編輯鄭亦庭表示：階梯式縱谷閱覽區、大面積落地窗超好拍。

東部最美圖書館開了！台東新景點「臺東縣立圖書館」即日起試營運，以「台東之谷」為核心設計靈感，將台東在地綿延的山嵐美景巧妙融入圖書館建築中，不僅擁有超美階梯式縱谷閱覽區，更針對青少年、樂齡族群及親子家庭規劃專屬閱讀區，作為2026台東新景點，絕對是今年玩台東必拍的打卡景點。



▲2026台東新景點！最美圖書館 臺東縣立圖書館開幕，絕美階梯式縱谷閱覽區必拍。



▲最美圖書館開幕了！臺東縣立圖書館以「台東之谷」為設計核心，階梯式縱谷閱覽區超美。





東部最美圖書館以台東山谷設計

臺東縣立圖書館位在台東縣市中心，從3月起開始試營運，整體建築以「台東之谷」為設計主軸，帶入東部台灣絕美山景的視覺意象，打造地下1層、地上4層的台東新地標，外觀就像山嵐般綿延，室內則運用大量木質調設計，並透過大面積玻璃窗引入自然光線，館內特別打造花東縱谷般的書架陳列、階梯式閱讀區以及鵝卵石造型座椅，讓讀者就像在台東山谷間自由穿梭閱讀。



▲台東縣立圖書館建築設計帶入東部山景，室內空間運用大面積玻璃窗引入光影。





縱谷閱覽區絕美階梯式空間必拍

臺東縣立圖書館最引人注目的空間就是二樓的「縱谷閱覽區」，建築師張樞巧妙運用空間的窄深比例，成功營造出如同花東縱谷般，被壯闊山脈環抱的深邃層次感與視覺延展感，書籍沿著挑高的垂直空間層層陳列，壯觀的書牆搭配階梯式閱讀平台，以及鵝卵石造型座椅，透過大面積落地窗引入的自然光，讓室內隨著日光角度變化，這種彷彿置身於台東大自然間閱讀的獨特感受，是只有在臺東圖書館才能獲得的感官體驗。



▲台東縣立圖書館縱谷閱覽區階梯式閱讀平台與鵝卵石造型座椅，讓讀者彷彿置身於花東縱谷間。





不同年齡層專屬閱讀區

臺東縣立圖書館也為不同年齡層打造專屬閱讀區，像是樂齡期刊區提供多樣化的雜誌、報紙與精選書籍，讓長輩能優雅享受閱讀時光；挑高樓層的「漫畫區」則收藏從經典大作到最新連載的人氣作品，採全集數系統化管理，讓讀者追番不斷坑；而一樓親子區專為12歲以下兒童打造170坪親子閱讀區，有幼兒爬行區、小童閱讀區及大童閱讀區，區域中山丘起伏地景、山谷書櫃設計，以及小島般的閱讀角落，透過遊戲式閱讀，引導孩子們親近書本。



▲台東縣立圖書館為親子、青少年、樂齡族等不同年齡層，打造專屬閱讀區。



▲台東縣立圖書館為親子、青少年、樂齡族等不同年齡層，打造專屬閱讀區。





臺東縣立圖書館自修室全面升級

臺東縣立圖書館全新自修室硬體規格全面升級，空間更寬敞明亮，每個閱覽座位都配備了專屬照明，館方導入多項現代化服務設施，包含電子座位卡系統以及兩段式門禁管理機制，目前場內共提供98個座位，民眾可於現場登記並當天使用，未來更計畫將座位預約系統與「臺東縣立圖書館APP」進行串接，提供更便利的線上預約服務，結合24小時自動取書機的服務回歸，智慧化的管理讓民眾在任何時段都能輕鬆享受圖書館文化資源。



▲臺東縣立圖書館不同年齡層專屬閱讀區、自修室全面升級，提供98個座位現場登記並當天使用。



▲臺東縣立圖書館不同年齡層專屬閱讀區、自修室全面升級，提供98個座位現場登記並當天使用。





臺東縣立圖書館

地址：臺東縣臺東市南京路25號

開放時間：週四至週日9:00–17:00、周一至三公休





臺東縣立圖書館 交通資訊

公車：於臺東車站搭乘普悠瑪客運-市區循環線至「台東高商站」下車，步行約5分鐘。

YouBike：於臺東車站前租借，騎至臺東縣立圖書館還車。





臺東縣立圖書館 自修室資訊

開放時間：每週四至週日上午9時至晚間21時。

位置：臺東縣立圖書館1樓。

座位預定：共98個座位，採電子座位卡系統，現場登記、當天使用。

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