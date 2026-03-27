2026亞洲50最佳餐廳榜單揭曉！香港大班樓奪冠、台灣4間餐廳入榜，晶華軒首度衝進百大。

2026亞洲餐飲界迎來深度洗牌，傳統粵菜工藝再度登頂。資深編輯李維唐指出，今年榜單反映出全球饕客對文化原創性的渴求，台灣今年由logy穩居前段班，晶華軒首度入榜更具指標意義。

春季的香港微風中，空氣裡不僅有著海港的鹹味，更瀰漫著令人食指大動的香氣。餐飲界最受矚目的年度盛事「2026亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮，日前於香港盛大舉行。這場被譽為「亞洲美食奧斯卡」的盛會，不僅為歷經全球餐飲變動後的產業注入一劑強心針，更匯聚來自亞洲17個城市的頂尖料理人與美食評論家。

▲Logy X Florilège X Ta Vie 主廚。圖：Asia's 50 Best Restaurants / 窩客島整理



隨著榜單逐一公布，我們看見傳統工藝與前衛創新在餐桌上激烈碰撞，每一道端上桌的佳餚都訴說著主廚對在地風土的深刻詮釋。今年不僅有熟悉的星級餐廳穩坐榜單，更有許多令人驚豔的新面孔躍上國際舞台。從精緻法餐、傳統粵菜到街頭風味的華麗轉身，亞洲餐飲版圖正以極具活力的方式重新洗牌。這不僅是一份提供饕客按圖索驥的美食指南，更是一場引領大眾探索文化底蘊的味覺旅行。



香港雙雄爭霸，大班樓與永展現中菜極致現代魅力

▲2026亞洲50最佳餐廳榜單揭曉，大班樓奪魁。台灣共4家餐廳入榜，logy居全台之冠，晶華軒首度入榜，南投劉家旻榮獲最佳侍酒師。

在今年的激烈競爭中，香港的餐飲實力無疑是最耀眼的存在。知名粵菜食府「大班樓」繼2021年登頂後，再度重返亞洲第1的榮耀寶座。主理人葉一南與團隊以近乎文化考古的嚴謹態度，致力於重現華南地區即將失傳的珍貴食材與傳統烹飪技法。他們將食材本味發揮到極致，讓每一口料理都成為傳遞中華文化深厚底蘊的載體。



緊追在後拿下第2名的是同樣位於香港的新銳餐廳「永」，主廚鄭永麒以精湛的法式廚藝邏輯，重新解構並革新中國8大菜系。他成功將熟悉的家常味道，轉化為具備國際視野的當代精緻餐飲。這2家餐廳雖然呈現中菜的方式截然不同，卻共同向世界證明了傳統中式料理在現代餐桌上，依然能引領全球美食潮流，成為亞洲精緻餐飲的最高標竿。

台灣4間餐廳閃耀國際，晶華軒首度入榜成焦點

將目光拉回台灣，今年總共有4家表現卓越的餐廳成功躋身亞洲百大行列，展現出台灣兼容並蓄的豐沛創作能量。位於台北的logy今年拿下第22名的佳績，主廚田原諒悟以極度細膩且精準的日台融合烹調手法，將職人精神發揮得淋漓盡致，成為台灣本次排名最高的餐廳。而位在台中的JLStudio則由主廚林恬耀領軍，以現代精緻的餐桌語言，重新詮釋新加坡的街頭飲食記憶，穩穩拿下第50名。



在延伸榜單的部分，由主廚林泉掌舵的MUME穩居第61名，持續以北歐料理精神結合發酵與熟成技術轉譯台灣在地食材。最令人驚喜的是，台北晶華酒店的「晶華軒」首度入榜便拿下第64名。香港籍中餐行政主廚鄔海明以極為講究的正統粵菜見長，特別是那道招牌「砂鍋鮑魚悶菇」，憑藉純粹傳統的烹調手法與精準火候，成功征服了國際評審的嚴格味蕾。

南投女兒奪下最佳侍酒師，曼谷與首爾領航亞洲味蕾

除了台灣本土餐廳的亮眼表現，台灣優秀的餐飲人才也在海外大放異彩。來自南投的劉家旻目前任職於新加坡排名第19的知名餐廳Odette，她憑藉專業的葡萄酒知識與細膩的服務感官，榮獲本屆「亞洲最佳侍酒師獎」，成為名副其實的台灣之光。另外在上海發展的台灣子弟劉禾森，其主理的「凌瓏」餐廳將中西烹調技法完美融合，強勢奪下第9名。



綜觀整個亞洲美食版圖，曼谷以9間入選餐廳成為最大贏家，無論是拿下第3名的體驗式印度料理Gaggan，或是注重泰國家族食譜傳承的特色餐廳，都展現出百花齊放的活力。而首爾的精緻餐飲也在國際間持續發酵，Onjium的主廚趙恩熙更榮獲亞洲最佳女廚師殊榮。這份榜單不僅記錄了名廚們的輝煌時刻，更指引著熱愛生活的我們，隨時準備好踏上一場跨越國界的美味追尋之旅。





2026亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）台灣得獎餐廳

logy

地點：台北市大安區安和路一段109巷6號

特色：2026亞洲第22名、日法融合料理

JLStudio

地點：台中市南屯區益豐路四段689號2樓

特色：2026亞洲第50名、現代新加坡料理

MUME

地點：台北市大安區四維路28號

特色：2026亞洲第61名、台灣食材發酵美學

晶華軒（Silks House）

地點：台北市中山北路二段39巷3號（台北晶華酒店3樓）

特色：2026亞洲第64名、正宗傳統粵菜

2026亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）第1-50名榜單得獎名單

The Chairman 大班樓（香港） Wing 永（香港） Gaggan（曼谷） Mingles（首爾） Nusara（曼谷） Meet the Bund 遇外灘（上海） Chef Tam's Seasons 譚卉（澳門） Gaggan at Louis Vuitton（曼谷） Ling Long 凌瓏（上海） Ru Yuan 如院（杭州） Fu He Hui 福和慧（上海） Sorn（曼谷） La Cime（大阪） Onjium（首爾） Masque（孟買） Sézanne（東京） Lamdre 蘭齋（北京） Sühring（曼谷） Odette（新加坡） Seroja（新加坡） Sazenka 茶禪華（東京） Logy（台北） Born（新加坡） Neighborhood（香港） Potong（曼谷） Eatanic Garden（首爾） Ms. Maria & Mr. Singh（曼谷） Maz（東京） 102 House 壹零貳小館（上海） Naar（卡紹利） Florilège（東京） Estro（香港） Myoujyaku 明寂（東京） Crony（東京） Caprice（香港） Le Du（曼谷） Narisawa（東京） Les Amis（新加坡） Au Jardin（檳城） Labyrinth（新加坡） Mosu（首爾） August（雅加達） Bium（首爾） Locavore NXT（烏布） Nae:Um（新加坡） Mono（香港） Wana Yook（曼谷） La Bourriche 133（上海） 7th Door（首爾） JL Studio（台中）

▲2026亞洲50最佳餐廳：第1-50名完整榜單



2026亞洲50最佳餐廳：第51-100名延伸榜單