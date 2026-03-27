2026亞洲50最佳餐廳榜單揭曉！香港大班樓奪冠、台灣4間餐廳入榜，晶華軒首度衝進百大。

2026亞洲餐飲界迎來深度洗牌，傳統粵菜工藝再度登頂。資深編輯李維唐指出，今年榜單反映出全球饕客對文化原創性的渴求，台灣今年由logy穩居前段班，晶華軒首度入榜更具指標意義。
春季的香港微風中，空氣裡不僅有著海港的鹹味，更瀰漫著令人食指大動的香氣。餐飲界最受矚目的年度盛事「2026亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮，日前於香港盛大舉行。這場被譽為「亞洲美食奧斯卡」的盛會，不僅為歷經全球餐飲變動後的產業注入一劑強心針，更匯聚來自亞洲17個城市的頂尖料理人與美食評論家。
隨著榜單逐一公布，我們看見傳統工藝與前衛創新在餐桌上激烈碰撞，每一道端上桌的佳餚都訴說著主廚對在地風土的深刻詮釋。今年不僅有熟悉的星級餐廳穩坐榜單，更有許多令人驚豔的新面孔躍上國際舞台。從精緻法餐、傳統粵菜到街頭風味的華麗轉身，亞洲餐飲版圖正以極具活力的方式重新洗牌。這不僅是一份提供饕客按圖索驥的美食指南，更是一場引領大眾探索文化底蘊的味覺旅行。
香港雙雄爭霸，大班樓與永展現中菜極致現代魅力
在今年的激烈競爭中，香港的餐飲實力無疑是最耀眼的存在。知名粵菜食府「大班樓」繼2021年登頂後，再度重返亞洲第1的榮耀寶座。主理人葉一南與團隊以近乎文化考古的嚴謹態度，致力於重現華南地區即將失傳的珍貴食材與傳統烹飪技法。他們將食材本味發揮到極致，讓每一口料理都成為傳遞中華文化深厚底蘊的載體。
緊追在後拿下第2名的是同樣位於香港的新銳餐廳「永」，主廚鄭永麒以精湛的法式廚藝邏輯，重新解構並革新中國8大菜系。他成功將熟悉的家常味道，轉化為具備國際視野的當代精緻餐飲。這2家餐廳雖然呈現中菜的方式截然不同，卻共同向世界證明了傳統中式料理在現代餐桌上，依然能引領全球美食潮流，成為亞洲精緻餐飲的最高標竿。
台灣4間餐廳閃耀國際，晶華軒首度入榜成焦點
將目光拉回台灣，今年總共有4家表現卓越的餐廳成功躋身亞洲百大行列，展現出台灣兼容並蓄的豐沛創作能量。位於台北的logy今年拿下第22名的佳績，主廚田原諒悟以極度細膩且精準的日台融合烹調手法，將職人精神發揮得淋漓盡致，成為台灣本次排名最高的餐廳。而位在台中的JLStudio則由主廚林恬耀領軍，以現代精緻的餐桌語言，重新詮釋新加坡的街頭飲食記憶，穩穩拿下第50名。
在延伸榜單的部分，由主廚林泉掌舵的MUME穩居第61名，持續以北歐料理精神結合發酵與熟成技術轉譯台灣在地食材。最令人驚喜的是，台北晶華酒店的「晶華軒」首度入榜便拿下第64名。香港籍中餐行政主廚鄔海明以極為講究的正統粵菜見長，特別是那道招牌「砂鍋鮑魚悶菇」，憑藉純粹傳統的烹調手法與精準火候，成功征服了國際評審的嚴格味蕾。
南投女兒奪下最佳侍酒師，曼谷與首爾領航亞洲味蕾
除了台灣本土餐廳的亮眼表現，台灣優秀的餐飲人才也在海外大放異彩。來自南投的劉家旻目前任職於新加坡排名第19的知名餐廳Odette，她憑藉專業的葡萄酒知識與細膩的服務感官，榮獲本屆「亞洲最佳侍酒師獎」，成為名副其實的台灣之光。另外在上海發展的台灣子弟劉禾森，其主理的「凌瓏」餐廳將中西烹調技法完美融合，強勢奪下第9名。
綜觀整個亞洲美食版圖，曼谷以9間入選餐廳成為最大贏家，無論是拿下第3名的體驗式印度料理Gaggan，或是注重泰國家族食譜傳承的特色餐廳，都展現出百花齊放的活力。而首爾的精緻餐飲也在國際間持續發酵，Onjium的主廚趙恩熙更榮獲亞洲最佳女廚師殊榮。這份榜單不僅記錄了名廚們的輝煌時刻，更指引著熱愛生活的我們，隨時準備好踏上一場跨越國界的美味追尋之旅。
2026亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）台灣得獎餐廳
logy
地點：台北市大安區安和路一段109巷6號
特色：2026亞洲第22名、日法融合料理
JLStudio
地點：台中市南屯區益豐路四段689號2樓
特色：2026亞洲第50名、現代新加坡料理
MUME
地點：台北市大安區四維路28號
特色：2026亞洲第61名、台灣食材發酵美學
晶華軒（Silks House）
地點：台北市中山北路二段39巷3號（台北晶華酒店3樓）
特色：2026亞洲第64名、正宗傳統粵菜
2026亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）第1-50名榜單得獎名單
- The Chairman 大班樓（香港）
- Wing 永（香港）
- Gaggan（曼谷）
- Mingles（首爾）
- Nusara（曼谷）
- Meet the Bund 遇外灘（上海）
- Chef Tam's Seasons 譚卉（澳門）
- Gaggan at Louis Vuitton（曼谷）
- Ling Long 凌瓏（上海）
- Ru Yuan 如院（杭州）
- Fu He Hui 福和慧（上海）
- Sorn（曼谷）
- La Cime（大阪）
- Onjium（首爾）
- Masque（孟買）
- Sézanne（東京）
- Lamdre 蘭齋（北京）
- Sühring（曼谷）
- Odette（新加坡）
- Seroja（新加坡）
- Sazenka 茶禪華（東京）
- Logy（台北）
- Born（新加坡）
- Neighborhood（香港）
- Potong（曼谷）
- Eatanic Garden（首爾）
- Ms. Maria & Mr. Singh（曼谷）
- Maz（東京）
- 102 House 壹零貳小館（上海）
- Naar（卡紹利）
- Florilège（東京）
- Estro（香港）
- Myoujyaku 明寂（東京）
- Crony（東京）
- Caprice（香港）
- Le Du（曼谷）
- Narisawa（東京）
- Les Amis（新加坡）
- Au Jardin（檳城）
- Labyrinth（新加坡）
- Mosu（首爾）
- August（雅加達）
- Bium（首爾）
- Locavore NXT（烏布）
- Nae:Um（新加坡）
- Mono（香港）
- Wana Yook（曼谷）
- La Bourriche 133（上海）
- 7th Door（首爾）
- JL Studio（台中）
2026亞洲50最佳餐廳：第51-100名延伸榜單
- Den（東京）
- Chef 1996 / 1996川菜·主廚餐廳（北京）
- Baan Tepa（曼谷）
- San（首爾）
- Solbam（首爾）
- Born and Bred（首爾）
- Alla Prima（首爾）
- Thevar（新加坡）
- Burnt Ends（新加坡）
- Goh（福岡）
- MUME（台北）
- Dewakan（吉隆坡）
- Sushi Shunji（東京）
- Silks House 晶華軒（台北）
- Fumée 拂鳴（深圳）
- Papa's（孟買）
- Samrub Samrub Thai（曼谷）
- Ta Vie（香港）
- Co- 蔻（成都）
- Vea（香港）
- Toyo Eatery（馬尼拉）
- Sushi Saito（東京）
- The Table（孟買）
- Soigné（首爾）
- Inja（新德里）
- Ceci（京都）
- Meta（新加坡）
- Peach Blossoms（新加坡）
- Ensue（深圳）
- Jade Dragon（澳門）
- Villa Aida（和歌山）
- Kataori 片折（金澤）
- Farmlore（班加羅爾）
- Xin Rong Ji 新榮記（北京）
- Jin Sha（杭州）
- Anan Saigon（胡志明市）
- Jungsik（首爾）
- Andō（香港）
- Gēn（檳城）
- Amber（香港）
- Côte by Mauro Colagreco（曼谷）
- Respiración（金澤）
- Dewaya 出羽屋（西川）
- Ministry of Crab（可倫坡）
- Gaa（曼谷）
- Haoma（曼谷）
- L'évo（南礪）
- Kwonsooksoo（首爾）
- Fiotto（釜山）
- Celera（馬卡蒂）