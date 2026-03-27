新莊泰國美食展！宏匯廣場手標泰奶領軍千款選品，有買一送一先囤貨。

連假就來宏匯廣場秒到小曼谷！體驗免費泰服並橫掃千款銅板價零食，不出國也能輕鬆享受最道地的泰式度假感。編輯 鄭雅之表示：有手標泰奶我就要先衝！

今年連假想感受南洋風情不需要買機票！新莊宏匯廣場直接把曼谷街頭搬進百貨公司裡，從即日起到4月26日為止，在11樓打造了充滿異國感的泰國展。現場佈置了超道地的沉浸式場景，讓人彷彿一秒置身於熱鬧的泰國市集。這場活動集結了近千款超人氣的東南亞選物，無論是想找道地的伴手禮，還是單純想拍出唯美的出國感大片，這裡都能一次滿足大家的旅遊願望，是近期北部最夯的偽出國行程首選。

▲宏匯泰國展即日起至4月26日盛大登場，打造曼谷場景提供偽出國度假感體驗。 ▲泰國限定版日清哆啦A夢泡麵，外型俏皮可愛且風味獨特，是小資族與收藏家必囤的異國人氣速食。

內行人才懂的囤貨清單

來到現場絕對不能錯過網路敲破碗的必買清單。首推去年賣到翻掉的「大王餅乾」，酥脆口感搭配超值特價，真的會讓人忍不住想多抱幾包回家。此外，辦公室小資族最愛的百年老字號「手標泰奶」，以及清爽解膩的「大象啤酒」，也通通都有驚喜優惠價。現場甚至貼心準備了越南專區，像是減脂族必備的「春捲皮」與「河粉」，竟然祭出買一送一的超高性價比。就連日清泡麵也推出泰國限定「哆啦A夢杯麵」，這些充滿東南亞風味的零食與民生用品，讓大家在家也能延續度假的儀式感。

▲手標泰奶三合一沖泡包，隨時隨地復刻曼谷街頭道地茶香，是辦公室午茶必備首選。





週末限定華麗泰服體驗

除了買到手軟之外，宏匯廣場更祭出讓網美瘋狂的文化活動。只要是會員，在週末期間就能免費體驗華麗的傳統泰服，直接在現場神還原的泰國造景前拍個夠。穿上精緻的服飾穿梭在會場中，不僅能拍出時尚感爆棚的社群美照，只要完成指定的打卡任務並符合消費條件，還能額外兌換道地的泰國小零食。結合館內的繽紛童玩季與高達15%的超強回饋，讓全家人在清明連假期間，都能感受到比出國還要划算的泰式假期。

▲宏匯廣場泰國展集結近千款商品，各類必囤泰國零食與人氣伴手禮現場一次買齊。

新莊宏匯廣場 泰國展 活動資訊

活動日期： 即日起至 2026 年 4 月 26 日

活動地點： 宏匯廣場 11 樓（新北市新莊區新北大道四段 3 號）





新莊宏匯廣場 泰國展優惠

單筆消費滿 550 元，贈送香濃芒果軟糖。

單筆消費滿 2200 元，現場直接折抵 200 元。





新莊宏匯廣場 泰國展必囤清單

新莊宏匯廣場 泰國展文化體驗活動

大王餅乾：特價 3 入 179 元。大象啤酒：特價 3 入 199 元。沾醬薯條：特價 3 入 169 元。越南春捲皮、河粉：買一送一，推薦價 199 元。

週末限定泰服體驗：超級匯會員憑條碼免費參加。

打卡小禮：憑泰服打卡照加上泰國展當日單筆滿 600 元發票，贈送小零食乙份。





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新莊宏匯廣場 泰國展更多照片

▲宏匯泰國展熱銷冠軍大王餅乾，擁有多款獨特泰式風味，超值大包裝最適合親友聚會共同分享。 ▲泰國馬努拉罐裝蝦餅與蟹餅，濃厚海鮮風味香脆涮嘴，是泰國展內最受歡迎的道地下酒點心。

▲泰國限定口味POCKY，包含榴槤、芒果與巧克力香蕉，是泰國必買零食中最具代表性的伴手禮。

▲AROI椰子捲散發清香不甜膩，泰國在地經典小點心，酥脆口感讓人一口接一口。

▲小老闆海苔片口感極致酥脆，泰國展必買的超人氣零食，銅板價就能輕鬆帶回家。