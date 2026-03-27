新莊泰國美食展！宏匯廣場手標泰奶領軍千款選品，有買一送一先囤貨。

連假就來宏匯廣場秒到小曼谷！體驗免費泰服並橫掃千款銅板價零食，不出國也能輕鬆享受最道地的泰式度假感。編輯 鄭雅之表示：有手標泰奶我就要先衝！
今年連假想感受南洋風情不需要買機票！新莊宏匯廣場直接把曼谷街頭搬進百貨公司裡，從即日起到4月26日為止，在11樓打造了充滿異國感的泰國展。現場佈置了超道地的沉浸式場景，讓人彷彿一秒置身於熱鬧的泰國市集。這場活動集結了近千款超人氣的東南亞選物，無論是想找道地的伴手禮，還是單純想拍出唯美的出國感大片，這裡都能一次滿足大家的旅遊願望，是近期北部最夯的偽出國行程首選。
內行人才懂的囤貨清單
來到現場絕對不能錯過網路敲破碗的必買清單。首推去年賣到翻掉的「大王餅乾」，酥脆口感搭配超值特價，真的會讓人忍不住想多抱幾包回家。此外，辦公室小資族最愛的百年老字號「手標泰奶」，以及清爽解膩的「大象啤酒」，也通通都有驚喜優惠價。現場甚至貼心準備了越南專區，像是減脂族必備的「春捲皮」與「河粉」，竟然祭出買一送一的超高性價比。就連日清泡麵也推出泰國限定「哆啦A夢杯麵」，這些充滿東南亞風味的零食與民生用品，讓大家在家也能延續度假的儀式感。
週末限定華麗泰服體驗
除了買到手軟之外，宏匯廣場更祭出讓網美瘋狂的文化活動。只要是會員，在週末期間就能免費體驗華麗的傳統泰服，直接在現場神還原的泰國造景前拍個夠。穿上精緻的服飾穿梭在會場中，不僅能拍出時尚感爆棚的社群美照，只要完成指定的打卡任務並符合消費條件，還能額外兌換道地的泰國小零食。結合館內的繽紛童玩季與高達15%的超強回饋，讓全家人在清明連假期間，都能感受到比出國還要划算的泰式假期。
新莊宏匯廣場 泰國展 活動資訊
活動日期： 即日起至 2026 年 4 月 26 日
活動地點： 宏匯廣場 11 樓（新北市新莊區新北大道四段 3 號）
新莊宏匯廣場 泰國展優惠
單筆消費滿 550 元，贈送香濃芒果軟糖。
單筆消費滿 2200 元，現場直接折抵 200 元。
新莊宏匯廣場 泰國展必囤清單大王餅乾：特價 3 入 179 元。
大象啤酒：特價 3 入 199 元。
沾醬薯條：特價 3 入 169 元。
越南春捲皮、河粉：買一送一，推薦價 199 元。
新莊宏匯廣場 泰國展文化體驗活動
週末限定泰服體驗：超級匯會員憑條碼免費參加。
打卡小禮：憑泰服打卡照加上泰國展當日單筆滿 600 元發票，贈送小零食乙份。
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