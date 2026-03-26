LOPIA台北大巨蛋最快4月下旬開！5大升級亮點，日本第一甜點師也來。

爆紅日本超市LOPIA最快4月下旬開到台北大巨蛋！不僅帶來全新升級版店鋪，更引進日本甜點大神鎧塚俊彥，在店內打造全台首見的法式甜點專區。編輯 鄭雅之表示：已經等不及想要逛SOGO大巨蛋了。
LOPIA台北大巨蛋店最快4月下旬開！大家期待已久的台北大巨蛋遠東 Garden City 商場棟，終於傳出令人振奮的最新消息。在日本爆紅的連鎖超市 LOPIA，LOPIA總經理在個人Threads上宣布預計將在4月下旬至5月上旬正式插旗信義區。這不僅是 LOPIA 首次進駐台北市中心，更帶來了全面升級版的店舖規格。最吸睛的是，特別引進日本甜點大神鎧塚俊彥，在店內打造全新的法式甜點專區。這次結合了頂級肉品、現做壽司與大師級甜點，讓台北人在大巨蛋就能享受最道地的日本購物生活。
台北首間升級版 LOPIA 亮點曝光
這間進駐大巨蛋的 LOPIA 台北第 2 間店，規格將比南港店更加豪華且驚喜連連。店內不僅規劃了壓倒性的肉品陳列區，讓肉肉控們可以買到高品質的和牛與各類肉品，更首次在台北推出正宗壽司系列。此外，熟食區也將推出挑戰世界美食的多元品項，並打造宛如博物館般的甜點專區。這種結合購物與沈浸式美學的空間設計，預計將會引發一波排隊朝聖熱潮，成為信義區居民與體育迷在看球之餘，最完美的質感生活補給站。
日本米其林甜點大師鎧塚俊彥登台
這次最受矚目的重頭戲，就是被譽為「日本第一甜點師」的鎧塚俊彥（Toshi Yoroizuka）也將在LOPIA台北大巨蛋店內設立的甜點專區。主廚過去曾任比利時米其林三星餐廳甜點主廚，這次特別為台灣設計了專屬品牌 Le JARDIN PÂTISSERIE by YOROIZUKA。這個專區以「庭園、高級甜點、體驗型空間」為 3 大核心概念。可以透過開放式廚房，親眼看見職人現場製作甜點的過程。在優雅的法式庭園氛圍中，品嚐到素材嚴選、層次豐富且充滿美感的藝術級甜點，讓超市採買變得很浪漫。
打造歐洲庭園風格的午茶新地標
主廚鎧塚俊彥為了讓台灣粉絲感受到不同於日本的魅力，特別在空間上追求高級感與自然感之間的平衡。甜點專區風格揉合了歐洲庭園的浪漫視覺與日本職人的細膩工法，讓大家在逛超市的同時，也能瞬間切換到優雅的下午茶時光。這種開放式廚房再加上「櫃檯甜點」的互動，能讓甜點控更深入了解每一道甜點背後的工藝。對於熱愛法式甜點的甜點控來說，這間LOPIA台北大巨蛋店變成甜點聖地，絕對是今年必吃的甜點話題。
LOPIA台北大巨蛋店 開幕資訊
預計開幕時間： 2026年4月下旬至5月上旬。
店鋪地點： 台北大巨蛋遠東 Garden City（SOGO 台北大巨蛋）。
LOPIA 台北大巨蛋店特色
肉品專區： 壓倒性份量與種類的頂級肉品陈列。
水果專區：更豐富 豐富多樣的水果甜點。
壽司系列： 台北門市首度推出的正宗日式壽司。
熟食系列： 挑戰世界美食的多樣化高品質熟食。
甜點專區： 鎧塚俊彥台灣全新品牌 Le JARDIN PÂTISSERIE by YOROIZUKA。
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