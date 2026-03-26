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中和拉麵控朝聖！東京拉麵滿雞軒進駐中和環球，限定鴨白湯 鴨肉親子丼必吃。

滿雞軒拉麵中和鴨肉親子丼
2026-03-26 10:10文字：編輯 張人尹 圖片提供:滿雞軒
編輯 張人尹

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滿雞軒中和環球店開幕帶來濃厚鴨白湯與鴨肉親子丼話題，東京拉麵百名店進駐商場成新亮點，編輯張人尹表示粉絲可一次掌握新品與限定餐點選擇。
中和拉麵新歡！東京拉麵百名店「滿雞軒」在雙連站掀起排隊潮後，這次特別商場型據點，即日起進駐中和環球購物中心。中和拉麵控不只能品嘗到品牌主打的全鴨湯頭特色，也同步帶來限定新品「濃厚鴨白湯、鴨肉親子丼」搭配全新用餐空間，只在中和店吃得到。
▲滿雞軒進駐中和環球購物中心打造商場型據點，主打全鴨湯頭與限定新品同步登場成為中和拉麵新話題。
▲滿雞軒進駐中和環球購物中心打造商場型據點，主打全鴨湯頭與限定新品同步登場成為中和拉麵新話題。
▲滿雞軒中和店推出濃厚鴨白湯與鴨肉親子丼，搭配全新用餐空間設計，讓粉絲逛街也能安排拉麵行程。
▲滿雞軒中和店推出濃厚鴨白湯與鴨肉親子丼，搭配全新用餐空間設計，讓粉絲逛街也能安排拉麵行程。

首間商場據點延續拉麵控話題

「滿雞軒」此次進駐Global Mall中和環球購物中心，成為台灣首間百貨商場店，延續原本在雙連站周邊開出的首店人氣。中和店延續主打100%鴨骨熬製的清湯拉麵，呈現琥珀色澤與鴨脂清甜，搭配日式簡約空間設計與優化座位動線，讓粉絲在商場中也能有更放鬆的用餐體驗。
▲滿雞軒中和環球店為台灣首間百貨商場據點，延續雙連站首店人氣持續吸引拉麵粉絲關注。
▲滿雞軒中和環球店為台灣首間百貨商場據點，延續雙連站首店人氣持續吸引拉麵粉絲關注。


中和限定濃厚鴨白湯首度登場

這次滿雞軒中和環球店最大亮點，是品牌首度在海外推出的「濃厚鴨白湯」。不同於常見雞白湯，滿雞軒以雙倍鴨大骨與鴨足長時間慢火熬煮，釋放膠質打造乳白色湯底，入口滑順且層次分明，帶出鴨脂的自然甘甜。同步推出鹽味鴨白湯、醬油鴨白湯兩種版本，搭配與虎軒製麵共同開發的粗麵，強化吸附湯汁能力，讓整體風味更集中，也成為粉絲此次必吃重點之一。
▲滿雞軒中和店限定濃厚鴨白湯首度登場，以雙倍鴨骨與鴨足慢火熬煮打造乳白色湯底。
▲滿雞軒中和店限定濃厚鴨白湯首度登場，以雙倍鴨骨與鴨足慢火熬煮打造乳白色湯底。


鴨肉親子丼同步亮相

除了拉麵外，滿雞軒也同步推出限定新品「鴨肉親子丼」，選用鮮嫩鴨肉搭配鴨蛋液包覆，鋪在北海道七星米上，再點綴蛋黃增添層次，整體口感滑順且具有飽足感。懂吃的粉絲也能再加價升級「鴨肉親子丼」，多一顆生蛋黃更增添滑順口感。滿雞軒表示，不同門市間將各自規劃限定餐點，中山店持續提供沾麵與拌麵系列，而中和環球則以濃厚鴨白湯與丼飯組合為主，讓粉絲在不同分店踩點朝聖。
▲滿雞軒推出限定鴨肉親子丼，以鴨肉與鴨蛋液鋪在北海道七星米上呈現滑順口感與飽足感。
▲滿雞軒推出限定鴨肉親子丼，以鴨肉與鴨蛋液鋪在北海道七星米上呈現滑順口感與飽足感。
▲滿雞軒鴨肉親子丼可加價升級生蛋黃，並與濃厚鴨白湯組合，成為中和店限定用餐搭配選擇。
▲滿雞軒鴨肉親子丼可加價升級生蛋黃，並與濃厚鴨白湯組合，成為中和店限定用餐搭配選擇。


滿雞軒 中和環球店 營業資訊

地址： 新北市中和區中山路三段122號（Global Mall 中和環球 B1/4F ）

營業時間：11:00~22:00

正式開幕日期： 2026年3月28日



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