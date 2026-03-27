路易莎咖啡免費續杯！路易莎併購傑克兄弟牛排，早午餐198元 路易莎美式無限續杯。

路易莎集團併購傑克兄弟牛排，主打高CP值早午餐198元起附飲品與牛排升級策略，編輯張人尹表示，此次整合餐點與空間設計，帶動台北餐飲市場新一波話題。

高CP值牛排早午餐推薦！這次路易莎集團併購「傑克兄弟牛排」，主打人人都吃得起牛排館，這次更把空間氛圍到餐點內容全面升級，以懷舊好萊塢風格結合Brunch文化，打造從早到晚都能用餐的多元場景，精緻早午餐198元起、主餐320元起、牛排540元起均附飲品，還有熱美式可續杯，打造最新高CP值早午餐新歡。

▲路易莎集團併購傑克兄弟牛排，主打高CP值早午餐與牛排餐點，198元起附飲品並可續杯，吸引粉絲關注品牌升級。（攝影：張人尹）

▲傑克兄弟牛排以好萊塢復古風格打造空間，路易莎集團強化懷舊元素，呈現美式餐廳氛圍。（攝影：張人尹）

好萊塢復古風格打造用餐空間

▲傑克兄弟牛排加入路易莎集團後，整合Brunch與排餐，打造從早到晚都能用餐的多元場景。（攝影：張人尹）

198元早午餐附飲品熱美式續杯

▲傑克兄弟牛排推出198元起早午餐，路易莎集團主打附飲品且熱美式可續杯，提升用餐體驗。（攝影：張人尹）

牛排與麵包升級開幕享九折優惠

▲傑克兄弟牛排招牌牛排維持價格優勢，路易莎集團升級後提供更完整排餐選擇。（攝影：張人尹）



▲傑克兄弟牛排加入路易莎集團後，整合Brunch與排餐，打造從早到晚都能用餐的多元場景。（攝影：張人尹）

傑克兄弟牛排館 臺北信義店

傑克兄弟牛排在北中南共3間分店，裝潢主打濃厚的美式懷舊氛圍，從經典電影海報到霓虹燈與卡座沙發，整體空間重現好萊塢黃金年代場景。店內收藏麥可傑克森、瑪丹娜與多部電影元素裝飾，搭配搖滾音樂營造輕鬆節奏。餐點選擇也相當多元，除了牛排外，還有經典起司漢堡、紅酒燉牛肉，以及義大利麵、燉飯與海鮮料理，滿足早午餐、晚餐約會等不同用餐需求。針對近年早午餐價格持續上升的趨勢，路易莎集團接手後推出更親民的策略，主打198元起就能享用早午餐並附飲品，包括美式咖啡、紅茶或果汁，其中熱美式還可續杯，讓人邊吃早午餐邊享用路易莎經典咖啡。餐點內容結合Brunch與西餐元素，像是加州陽光大早餐、美式丹佛歐姆蛋、班尼迪克蛋等，並可加價升級培根或煙燻鮭魚，打造澎湃系享受。在主餐部分，「傑克兄弟牛排」保留招牌片燒嫩肩牛排，6盎司540元、12盎司960元，同時擴大餐點內容並維持價格競爭力。升級亮點還包括排餐附麵包與早午餐麵包，採用天然酵母菌酸種與魯邦種製作，提升整體風味。搭配慶開幕活動，即日起至2026/4/12消費享九折優惠，讓早午餐控、牛排控有理由朝聖。

餐廳地址：臺北市信義區基隆路二段7號

訂位電話：02-27588081

傑克兄弟牛排館 臺中公益店

餐廳地址：臺中市南屯區公益路二段256號

訂位電話：04-22583953

傑克兄弟牛排館 高雄愛河店

餐廳地址：高雄市鹽埕區河西路6號

訂位電話：07-5326188