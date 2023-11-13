台中這間全家超特別，霜淇淋居然有五種口味，還可以自己選餅乾！你們知道全家也有霜淇淋主題門市嗎？就在全家台中永定店，第一次來這裡真是太驚喜了，現在居然還有木瓜牛奶霜淇淋，這是我在坐月子期間超想吃，可是又吃不到的口味，居然可以在這裡遇到它～

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全家台中永定店｜35秒影片搶先看

這間全家外觀就跟別人不一樣，門口有大大的霜淇淋圖案，看起來好消暑喔！

全家台中永定店

全家台中永定店除了是霜淇淋主題門市外，還有FamiSuper全家新鮮市，簡單說就是全家的生鮮超市啦，感覺超酷的

兩側的落地窗也有冰淇淋圖案

全家台中永定店｜店內環境

一走進來覺得這邊的空間寬敞明亮，店內的陳列牆是白色色系，看起來也很有質感

熱食區超多選擇，茶葉蛋、包子、熱狗、點心、炸物、烤物通通有

另一個亮點就是休息區的桌子特意做成霜淇淋造型，一眼望去也太可愛了吧

結合24小時不打烊的FamiSuper生鮮超市，對工作晚下班的朋友來說，更多了便利性！生鮮蔬果、冷凍肉品、海鮮、進口選物、紅白酒…都可以在這裡買到

香蕉、蘋果、芒果、百香果、柳丁…等等

全家台中永定店｜霜淇淋口味

全家台中永定店一次推出三種霜淇淋口味，再加上綜合口味，總共有五種選擇，然後這家還是圓滾滾霜淇淋店，對愛吃全家霜淇淋的朋友來說真是太幸福囉！

很少看到店內有兩台霜淇淋機的全家耶，而且上面的娃娃好可愛喔

全家台中永定店｜餅皮選擇

最酷的是就連餅皮都能自己挑選！像我這種愛吃餅乾的，覺得太棒了～

全家霜淇淋｜木瓜牛奶口味

不知道從什麼時候開始，全家每個月推出新的霜淇淋口味都會買來吃！沒想到現在還能吃到我心心念念的木瓜牛奶，香香甜甜很清爽，我還蠻喜歡的耶，而且胖胖冰好大支吃起來超過癮

看到好多人來都點木瓜牛奶耶，畢竟在其他分店真的是不太可能吃到的

甜筒裡面的霜淇淋也填得滿滿，搭配自己選的香脆餅乾，吃起來好滿足！

全家霜淇淋｜咖啡起司歐蕾

這個月新推出和PABLO聯名的咖啡起司歐蕾當然也不能錯過，吃起來就像小時候喝的咖啡牛奶喔！

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全家台中永定店

▋地址 : 台中市北屯區河北路二段69號

▋電話 : (04) 2237-4388

▋營業時間 : 24小時

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