【新竹食記】一碗牛肉麵(竹東店)

前陣子我的老饕同事又推薦了竹東一間我沒吃過的牛肉麵，這間一碗牛肉麵在台中和竹東各有分店，竹東店位在東寧路的巷口，他們的牛肉麵湯頭極為香濃，牛肉肉質也很棒，重點是價格也不貴都在100元左右，CP值很高阿！

開車前往可停路邊停車格或竹東信義立體停車場。

▲牛肉麵位在竹榮街和東寧路巷口的三角店面，從正面看才能看到招牌，我繞了一圈一度找不到入口。(是要從正面進去啦！)

▲店內坐位不多，用餐空間相當寬敞乾淨，跟雜亂的外觀呈現強烈對比。

▲牆上黑板有手寫菜單。

▲醬料台提供餐具、醬料和酸菜。

▲一碗牛肉麵菜單：麵類有細麵、寬麵和米粉三種可選，加肉再加50元，牛肉麵有多種口味湯底可選。

▲畫好單至櫃檯付錢得到一張明細。

▲豆皮20元、三角豆腐10元：點來配牛肉麵的小菜，表面有淋上油膏和蔥花提味。

▲紅油炒手 60元：內有10顆炒手，辣油麻的成份比較多，辣度小辣，炒手的外皮極為Q度餡料醃得非常香。

▲紅燒牛肉麵細麵(大) 100元：牛肉切得很大器，算是帶點筋的全瘦肉，肉質極為軟嫩不卡牙，湯頭也很香濃是會讓人想全部喝完的湯。

▲麵條軟硬適中煮的時間剛剛好，有保留麵條的盡勁道不會過於軟爛。

▲番茄半筋半肉細麵(大) 150元：湯頭有濃濃的番茄風味，跟我之前在台北吃的太陽番茄拉麵味道很相近，湯頭喝起來非常順口鹹度也剛好，湯頭真的很優秀！

▲我點的是半筋半肉，筋的部位已煮至軟爛，嘴中輕輕一咬就能嚼碎，瘦肉帶筋的口感也相當不錯。

雞蛋糕短評：位在轉角很低調的牛肉麵店，這次點了半肉半筋番茄牛肉麵，湯底味道極為香濃順口讓我很驚豔，會讓人想把湯完全喝完，牛肉肉質也極為軟嫩，老闆也非常親切。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★★



一碗牛肉麵竹東店美食資訊：



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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