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[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 湯底多樣 海鮮肉品優質 時蔬吃到飽 #台北麻辣鍋 信義區市政府美食 @蛋寶趴趴go

2023-11-13 23:15:38 蛋寶趴趴go 人氣：106
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：778篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：汆食作伙鍋 統一時代店
phone02-2722-9669
place台北市信義區忠孝東路五段8號7樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台北信義區市政府站統一時代百貨7樓

汆食 作伙鍋】(統一時代店)

有優質的食材、多樣的特色湯底，

還可享精緻小菜、新鮮蔬食、飲品自助吧無限吃到飽

汆食的食材把關嚴格，健康無負擔，

搭配舒適活潑的用餐環境，

盡情享受吃鍋的美好時光！😋

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 湯底多樣 海鮮

 

汆食 作伙鍋】(統一時代店)

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

汆食 作伙鍋

「汆」讀音 ㄘㄨㄢ，「川燙」之意，

採用最簡單的烹飪方式，

將食材過水、汆燙，展現最真食的美味。

選用優質食材，搭配不同的特色湯底，

讓顧客能盡情的享受火鍋的美好。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

▼店內裝潢簡約時尚、寬敞明亮，

設有4~6人的座位，

約會聚餐用餐慶生…等都合適。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

汆食火鍋店內設有水族箱，

裡面放有活跳跳的龍蝦，

食材新鮮有保証！👍

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

汆食 作伙鍋  菜單

提供單人套餐、2~4人鍋物套餐，

還有多款湯底可搭配，

也有單點的肉品、海鮮、火鍋料…等。

套餐皆附新鮮蔬菜、飲品自助吧無限享用，

低消＄328/人，需酌收10％服務費。

▶️ (汆食 作伙鍋  菜單)

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

▼店內也有提供「蒸海鮮」，

可以原汁原味直接品嚐海鮮食材的鮮美感。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼蔬菜自助吧

提供多新鮮蔬菜，可自行挑選夾取，

搭配鍋物食用！

其中，今日最特別蔬菜的是「蛋茄、冰藻」，

富含多種的維生素，口感也很獨特，

是一般火鍋店少見的食材！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼小菜區

提供多款小菜，自取搭配火鍋食用，

清爽又開胃！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼醬料區

有多款醬料，可依喜好自行調配，

增添食材風味！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼飲料吧

提供冰沙、冷熱飲品，無限暢飲。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

【2人海陸饗宴套餐】＄2288

我們今日吃的是「2人海陸饗宴套餐」，

滿滿一桌超豐盛！內含：

  • 新鮮蔬菜、飲品自助吧
  • 肉品(選2)
  • 二人海鮮拼盤
  • 漿類(2選1)
  • 豆類拼盤
  • 丸類拼盤
  • 附餐

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

湯底的部份，我們選了：

  • 啖香麻辣鍋＄100
  • 鳳梨蛤蠣雞＄100

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼啖香麻辣鍋

採用大紅袍、青花椒、燈籠椒、荳蒄、八角…等數十種中藥材，

搭配新鮮牛大骨熬製成高湯，

喝起來溫潤麻辣又鮮香，涮肉、海鮮都超有味！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼鳳梨蛤蠣雞

使用老母雞、金華火腿、新鮮蔬果，

12小時長時間熬製湯底，

再加入新鮮蛤蠣、鳳梨增添鮮美甘甜，

喝起來清爽酸甜又開胃，

涮肉、海鮮也很搭，是不吃辣的好選擇。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼汆食柚子醬、特製汆辣醬

店內提供二款專屬的特製醬汁，

搭配肉品、海鮮都合適。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼美國Prime翼板牛

薄片的翼板牛，油花均勻，

涮鍋後，吃起來軟嫩不柴，

有類似牛小排的口感，

單吃或沾醬都好吃！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼伊比利梅花豬

全世界最好吃的豬肉，就是「伊比利豬」！

油花均勻、肉質細膩，

還帶點榛果香氣。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

涮鍋後的梅花豬，肉質Q彈軟香，

搭配汆食柚子醬，吃起來順口不油膩，

讓人超滿足~

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼海鮮拼盤

這盤新鮮澎派的海鮮拼盤一出場，

完全吸引住大家的目光！

  • 天使紅蝦
  • 草蝦
  • 鯛魚
  • 鮭魚
  • 文蛤
  • 日本牡蠣
  • 小卷

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

▼日本牡蠣，大顆又鮮！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

▼天使紅蝦超大隻，肉質細嫩鮮甜~

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

▼這一盤海鮮食材，

涮鍋煮後鮮甜好吃，大家都喜歡~

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼白玉花枝漿

自製的花枝漿，

煮後吃起來Q彈又鮮，

每一口都能吃到真材實料的花枝，超喜歡!

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼丸類拼盤

四款熱銷丸類齊聚一盤，是吃鍋的好食材！

我個人喜愛新竹貢丸、芋頭貢丸，

吃起來Q彈又香。

  • 鱈魚脆丸
  • 新竹貢丸
  • 芋頭貢丸
  • 花枝丸

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼豆類拼盤

這一盤裡有：

  • 炸豆皮
  • 生豆皮
  • 凍豆腐

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

▼放入麻辣鍋中涮煮一下吸附湯汁，更有味！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

吃肉品、海鮮的同時，

也要來點蔬菜均衡一下，

才能吃的更健康！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼主廚滷肉飯＄10

這碗滷肉飯吃起來鹹甜又香，完全不油膩，

搭配鍋物超合適，還能吃的更飽足。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼手工蔬菜拉麵＄20

招牌必點附餐！

手工製的蔬菜拉麵，

涮鍋煮後，吸附湯汁，

吃起來Q彈有勁又有味，

會讓人一口接一口的吃光光。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

最後，再來碗今日甜點「仙草」，

冰涼滑嫩又消暑，

結束這美味的一餐！

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

▼好康報報▼

當月、當日壽星都享有優惠，

快揪朋友一起來「汆食 作伙鍋慶生吧！

ps.詳細優惠內容，依店家公告為主。

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

蛋寶543》

這一次來到台北信義區統一時代百貨7樓的

汆食 作伙鍋】(統一時代店)

整體的用餐感覺很不錯呢！

這裡的食材新鮮、品質好，

還有多種特色湯底能選擇搭配，

無需過多的調味，清爽健康的同時也無負擔！

還有蔬菜吧、飲品吧，無限享用，

讓我們吃的超開心又飽足~😋

這裡的環境優雅、價位也合理，

約會聚餐慶生用餐，都很合適，

喜歡火鍋的朋友們，千萬別錯過~

推薦這間信義區火鍋給大家！❤️

[信義區火鍋] 汆食 作伙鍋 統一時代百貨店 / 台北麻辣

 

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