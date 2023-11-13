台北信義區、市政府站、統一時代百貨7樓
【汆食 作伙鍋】(統一時代店)
有優質的食材、多樣的特色湯底，
還可享精緻小菜、新鮮蔬食、飲品自助吧無限吃到飽！
汆食的食材把關嚴格，健康無負擔，
搭配舒適活潑的用餐環境，
盡情享受吃鍋的美好時光！😋
【汆食 作伙鍋】(統一時代店)
- 地址：台北市信義區忠孝東路五段8號7樓（台北統一時代百貨7樓）
- 捷運：市政府站2號出口, 步行3分鐘
- 電話：02-2722-9669
- 營業時間：週日~四 11:00-21:30 / 週五~六 11:00-22:00
- 官網：https://zex.com.tw/togetopot
- FB： https://www.facebook.com/togetopot1
- IG：＠chuanshi168
- 汆食 作伙鍋LINE官方帳號：汆食 作伙鍋LINE@ (LINE固定每月五號發送好友專屬優惠券)
- Inline 線上訂位
【汆食 作伙鍋】
「汆」讀音 ㄘㄨㄢ，「川燙」之意，
採用最簡單的烹飪方式，
將食材過水、汆燙，展現最真食的美味。
選用優質食材，搭配不同的特色湯底，
讓顧客能盡情的享受火鍋的美好。
▼店內裝潢簡約時尚、寬敞明亮，
設有4~6人的座位，
約會、聚餐、用餐、慶生…等都合適。
▼汆食火鍋店內設有水族箱，
裡面放有活跳跳的龍蝦，
食材新鮮有保証！👍
【汆食 作伙鍋 菜單】
提供單人套餐、2~4人鍋物套餐，
還有多款湯底可搭配，
也有單點的肉品、海鮮、火鍋料…等。
套餐皆附新鮮蔬菜、飲品自助吧無限享用，
低消＄328/人，需酌收10％服務費。
▶️ (汆食 作伙鍋 菜單)
▼店內也有提供「蒸海鮮」，
可以原汁原味直接品嚐海鮮食材的鮮美感。
▼蔬菜自助吧
提供多新鮮蔬菜，可自行挑選夾取，
搭配鍋物食用！
其中，今日最特別蔬菜的是「蛋茄、冰藻」，
富含多種的維生素，口感也很獨特，
是一般火鍋店少見的食材！
▼小菜區
提供多款小菜，自取搭配火鍋食用，
清爽又開胃！
▼醬料區
有多款醬料，可依喜好自行調配，
增添食材風味！
▼飲料吧
提供冰沙、冷熱飲品，無限暢飲。
【2人海陸饗宴套餐】＄2288
我們今日吃的是「2人海陸饗宴套餐」，
滿滿一桌超豐盛！內含：
- 新鮮蔬菜、飲品自助吧
- 肉品(選2)
- 二人海鮮拼盤
- 漿類(2選1)
- 豆類拼盤
- 丸類拼盤
- 附餐
湯底的部份，我們選了：
- 啖香麻辣鍋＄100
- 鳳梨蛤蠣雞＄100
▼啖香麻辣鍋
採用大紅袍、青花椒、燈籠椒、荳蒄、八角…等數十種中藥材，
搭配新鮮牛大骨熬製成高湯，
喝起來溫潤麻辣又鮮香，涮肉、海鮮都超有味！
▼鳳梨蛤蠣雞
使用老母雞、金華火腿、新鮮蔬果，
12小時長時間熬製湯底，
再加入新鮮蛤蠣、鳳梨增添鮮美甘甜，
喝起來清爽酸甜又開胃，
涮肉、海鮮也很搭，是不吃辣的好選擇。
▼汆食柚子醬、特製汆辣醬
店內提供二款專屬的特製醬汁，
搭配肉品、海鮮都合適。
▼美國Prime翼板牛
薄片的翼板牛，油花均勻，
涮鍋後，吃起來軟嫩不柴，
有類似牛小排的口感，
單吃或沾醬都好吃！
▼伊比利梅花豬
全世界最好吃的豬肉，就是「伊比利豬」！
油花均勻、肉質細膩，
還帶點榛果香氣。
涮鍋後的梅花豬，肉質Q彈軟香，
搭配汆食柚子醬，吃起來順口不油膩，
讓人超滿足~
▼海鮮拼盤
這盤新鮮澎派的海鮮拼盤一出場，
完全吸引住大家的目光！
- 天使紅蝦
- 草蝦
- 鯛魚
- 鮭魚
- 文蛤
- 日本牡蠣
- 小卷
▼日本牡蠣，大顆又鮮！
▼天使紅蝦超大隻，肉質細嫩鮮甜~
▼這一盤海鮮食材，
涮鍋煮後鮮甜好吃，大家都喜歡~
▼白玉花枝漿
自製的花枝漿，
煮後吃起來Q彈又鮮，
每一口都能吃到真材實料的花枝，超喜歡!
▼丸類拼盤
四款熱銷丸類齊聚一盤，是吃鍋的好食材！
我個人喜愛新竹貢丸、芋頭貢丸，
吃起來Q彈又香。
- 鱈魚脆丸
- 新竹貢丸
- 芋頭貢丸
- 花枝丸
▼豆類拼盤
這一盤裡有：
- 炸豆皮
- 生豆皮
- 凍豆腐
▼放入麻辣鍋中涮煮一下吸附湯汁，更有味！
吃肉品、海鮮的同時，
也要來點蔬菜均衡一下，
才能吃的更健康！
▼主廚滷肉飯＄10
這碗滷肉飯吃起來鹹甜又香，完全不油膩，
搭配鍋物超合適，還能吃的更飽足。
▼手工蔬菜拉麵＄20
招牌必點附餐！
手工製的蔬菜拉麵，
涮鍋煮後，吸附湯汁，
吃起來Q彈有勁又有味，
會讓人一口接一口的吃光光。
最後，再來碗今日甜點「仙草」，
冰涼滑嫩又消暑，
結束這美味的一餐！
▼好康報報▼
當月、當日壽星都享有優惠，
快揪朋友一起來「汆食 作伙鍋」慶生吧！
ps.詳細優惠內容，依店家公告為主。
《蛋寶543》
這一次來到台北信義區、統一時代百貨7樓的
【汆食 作伙鍋】(統一時代店)
整體的用餐感覺很不錯呢！
這裡的食材新鮮、品質好，
還有多種特色湯底能選擇搭配，
無需過多的調味，清爽健康的同時也無負擔！
還有蔬菜吧、飲品吧，無限享用，
讓我們吃的超開心又飽足~😋
這裡的環境優雅、價位也合理，
約會、聚餐、慶生、用餐，都很合適，
喜歡火鍋的朋友們，千萬別錯過~
推薦這間信義區火鍋給大家！❤️
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多台北美食：
【台北信義區百貨美食懶人包】牛排/火鍋/燒肉/約會餐廳推薦 遠百A13/微風南山/貴婦百貨/信義新光三越 #信義區市政府台北101市貿站美食 @蛋寶趴趴go
【台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！ (海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go
【台北吃到飽懶人包】吃到飽餐廳推薦 燒肉吃到飽 火鍋吃到飽 麻辣鍋吃到飽 @蛋寶趴趴go
【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go
【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go
【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go
【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go