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桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還有乾鍋可以選

2023-11-13 23:22:42 Yi Hsin Ou 人氣：98
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窩客好文

Yi Hsin Ou

發表篇數：161篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：陽廚mini鍋
place桃園市桃園區中山路358號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

陽廚mini鍋 這家位在桃園中山路的低調店家

真的是即使經過也可能沒注意的店 

就在大馬路旁但很容易騎過頭錯過

外面有附設幾個機車停車位 

但真的只有幾個有可能沒位置停 

店內座位也不多大概可容納10人左右 

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

小小一家店為一人經營 

從點餐、製作、上餐還有補食材 

就只有老闆一個人,真是辛苦啊! 

看goole 評價說老闆臉很臭 

但小編認為不要態度不佳東西好吃即可! 

 

🍲店家資訊~

地址:桃園市桃園區中山路358號

營業時間:17:00~02:00


檢視較大的地圖

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲也因為如此店採用半自助式 

蔬菜、菇類、火鍋料應有盡有 

吃什麼夾什麼秤重計價 

不用一次就要點到一整份 

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲 火鍋料種類也不在少數

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲還有不同的麵以包計價 

還有一些特殊單點的品項

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲可令點豆包、豆腸及肉類 

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲低消180元是因為特色湯頭免費送 

共有五種湯頭及乾鍋任你選 

想要加湯則是另外加價500cc一個單位 

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲 湯頭可選擇正常或是加濃

小編建議先從正常開始會比較剛好!

看店內牆板各種介紹及聲明 

老板雖然年輕,但待過不少家火鍋店 

所以對自家湯頭是很有把握的 

這也是我會想來吃的原因之一 

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲 ~給第一次來不知所措的你~ 

點餐流程如下

拿菜桶夾子->夾菜火鍋料->拿麵->秤重->加點->選湯頭 

買完單老闆會給你一個取餐呼叫器 

等震動鈴響就可以去櫃檯取餐 

吃完記得再送回去取餐處回收 

老闆可能有點忙會沒有笑容 

但你有問題他還是回答

我第一次去也是有點害怕 

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲  兩次都點了大概200多元 

滿滿一鍋湯也算很夠喝

泡菜豚骨算是很平易近人的口味

湯頭濃郁又帶點微酸微辣

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲另一次點招牌的麻辣豚骨正常口味小辣

對了他們家的麻辣口味可以做辣度調整喔

我覺得以我這重口味的人來說很剛好 

也可能是因為鍋燒意麵讓湯頭口味更重?

微辣的口感及濃郁的湯頭正是我想要的 

對於飲食清淡的人可能稍嫌口味太重 

建議可以出一個清淡板本 

這湯頭其實放到拉麵裡也都算合理 

算是滿用心的湯頭 

這也是為什麼需要低消限制了 

桃園消夜自助迷你鍋‧想吃什麼夾什麼‧超好喝湯頭還免費?甚至還

🍲 另外材的熟度也掌控不錯 

不會有菜太爛還是麵太爛的問題 

還附乾碟讓你可以沾來吃 

鍋燒意麵口感是偏硬的那種 

至於可不可以調整可能要問看看老板  

 

🍲 總結~ 

整體來說平均用餐約為200多元

比起滷味麻辣燙的價位是高了一些 

但是以拉麵還是小火鍋來說又差不多 

優勢是可以選擇自己想吃的食材湯頭好喝 

又有營業到消夜時段 

如果開在我家附近打完球應該常去吃

 

🍲店家資訊~

地址:桃園市桃園區中山路358號

營業時間:17:00~02:00

文章標籤

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