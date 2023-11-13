陽廚mini鍋 這家位在桃園中山路的低調店家
真的是即使經過也可能沒注意的店
就在大馬路旁但很容易騎過頭錯過
外面有附設幾個機車停車位
但真的只有幾個有可能沒位置停
店內座位也不多大概可容納10人左右
小小一家店為一人經營
從點餐、製作、上餐還有補食材
就只有老闆一個人,真是辛苦啊!
看goole 評價說老闆臉很臭
但小編認為不要態度不佳東西好吃即可!
🍲店家資訊~
地址:桃園市桃園區中山路358號
營業時間:17:00~02:00
🍲也因為如此店採用半自助式
蔬菜、菇類、火鍋料應有盡有
吃什麼夾什麼秤重計價
不用一次就要點到一整份
🍲 火鍋料種類也不在少數
🍲還有不同的麵以包計價
還有一些特殊單點的品項
🍲可令點豆包、豆腸及肉類
🍲低消180元是因為特色湯頭免費送
共有五種湯頭及乾鍋任你選
想要加湯則是另外加價500cc一個單位
🍲 湯頭可選擇正常或是加濃
小編建議先從正常開始會比較剛好!
看店內牆板各種介紹及聲明
老板雖然年輕,但待過不少家火鍋店
所以對自家湯頭是很有把握的
這也是我會想來吃的原因之一
🍲 ~給第一次來不知所措的你~
點餐流程如下
拿菜桶夾子->夾菜火鍋料->拿麵->秤重->加點->選湯頭
買完單老闆會給你一個取餐呼叫器
等震動鈴響就可以去櫃檯取餐
吃完記得再送回去取餐處回收
老闆可能有點忙會沒有笑容
但你有問題他還是回答
我第一次去也是有點害怕
🍲 兩次都點了大概200多元
滿滿一鍋湯也算很夠喝
泡菜豚骨算是很平易近人的口味
湯頭濃郁又帶點微酸微辣
🍲另一次點招牌的麻辣豚骨正常口味小辣
對了他們家的麻辣口味可以做辣度調整喔
我覺得以我這重口味的人來說很剛好
也可能是因為鍋燒意麵讓湯頭口味更重?
微辣的口感及濃郁的湯頭正是我想要的
對於飲食清淡的人可能稍嫌口味太重
建議可以出一個清淡板本
這湯頭其實放到拉麵裡也都算合理
算是滿用心的湯頭
這也是為什麼需要低消限制了
🍲 另外材的熟度也掌控不錯
不會有菜太爛還是麵太爛的問題
還附乾碟讓你可以沾來吃
鍋燒意麵口感是偏硬的那種
至於可不可以調整可能要問看看老板
🍲 總結~
整體來說平均用餐約為200多元
比起滷味麻辣燙的價位是高了一些
但是以拉麵還是小火鍋來說又差不多
優勢是可以選擇自己想吃的食材湯頭好喝
又有營業到消夜時段
如果開在我家附近打完球應該常去吃
🍲店家資訊~
地址:桃園市桃園區中山路358號
營業時間:17:00~02:00