陽廚mini鍋 這家位在桃園中山路的低調店家

真的是即使經過也可能沒注意的店

就在大馬路旁但很容易騎過頭錯過

外面有附設幾個機車停車位

但真的只有幾個有可能沒位置停

店內座位也不多大概可容納10人左右

小小一家店為一人經營

從點餐、製作、上餐還有補食材

就只有老闆一個人,真是辛苦啊!

看goole 評價說老闆臉很臭

但小編認為不要態度不佳東西好吃即可!

🍲店家資訊~

地址:桃園市桃園區中山路358號

營業時間:17:00~02:00



檢視較大的地圖

🍲也因為如此店採用半自助式

蔬菜、菇類、火鍋料應有盡有

吃什麼夾什麼秤重計價

不用一次就要點到一整份

🍲 火鍋料種類也不在少數

🍲還有不同的麵以包計價

還有一些特殊單點的品項

🍲可令點豆包、豆腸及肉類

🍲低消180元是因為特色湯頭免費送

共有五種湯頭及乾鍋任你選

想要加湯則是另外加價500cc一個單位

🍲 湯頭可選擇正常或是加濃

小編建議先從正常開始會比較剛好!

看店內牆板各種介紹及聲明

老板雖然年輕,但待過不少家火鍋店

所以對自家湯頭是很有把握的

這也是我會想來吃的原因之一

🍲 ~給第一次來不知所措的你~

點餐流程如下

拿菜桶夾子->夾菜火鍋料->拿麵->秤重->加點->選湯頭

買完單老闆會給你一個取餐呼叫器

等震動鈴響就可以去櫃檯取餐

吃完記得再送回去取餐處回收

老闆可能有點忙會沒有笑容

但你有問題他還是回答

我第一次去也是有點害怕

🍲 兩次都點了大概200多元

滿滿一鍋湯也算很夠喝

泡菜豚骨算是很平易近人的口味

湯頭濃郁又帶點微酸微辣

🍲另一次點招牌的麻辣豚骨正常口味小辣

對了他們家的麻辣口味可以做辣度調整喔

我覺得以我這重口味的人來說很剛好

也可能是因為鍋燒意麵讓湯頭口味更重?

微辣的口感及濃郁的湯頭正是我想要的

對於飲食清淡的人可能稍嫌口味太重

建議可以出一個清淡板本

這湯頭其實放到拉麵裡也都算合理

算是滿用心的湯頭

這也是為什麼需要低消限制了

🍲 另外材的熟度也掌控不錯

不會有菜太爛還是麵太爛的問題

還附乾碟讓你可以沾來吃

鍋燒意麵口感是偏硬的那種

至於可不可以調整可能要問看看老板

🍲 總結~

整體來說平均用餐約為200多元

比起滷味麻辣燙的價位是高了一些

但是以拉麵還是小火鍋來說又差不多

優勢是可以選擇自己想吃的食材湯頭好喝

又有營業到消夜時段

如果開在我家附近打完球應該常去吃

🍲店家資訊~

地址:桃園市桃園區中山路358號

營業時間:17:00~02:00

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