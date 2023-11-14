上次參加了高雄市休閒農業永續發展協會的活動之後

覺得高雄休閒農業蠻有趣的，這次更看到了我很喜歡的療癒系列景觀餐廳

實在很難想像原來這樣也是休閒農業

在都市叢林中也可以接觸大自然，短暫的斷電

還以為農業就一定是要去戶外曬太陽採水果，農業也可以很休閒，很愜意

而且可以參與手作體驗，把心愛的植物帶回家照顧

這也是一個很好增加親子互動的活動。

可以隨時關注FB，有各種型態的農業體驗活動

於這星期也在科工館辦理農遊市集活動

這裡也是特色認證農業旅遊場域 -觀賞作物類別

園區都是自家種植的多肉仙人掌，還有可愛的貓咪群

讓人可以心情愉悅的高雄庭園式餐廳咖啡館

肉肉栽培研究所也大量運用在地食材、仙人掌製作出獨家風味美食

像是最近愛上仙人掌搭配墨西哥莎莎醬所製作的鍋物美食，酸甜又開胃!

而且很特別的是鍋物內還加入仙人掌，口感清脆帶清香酸甜滋味，越吃越愛

2024年有新的入園公告，可以參考粉絲團唷~

肉肉栽培研究所 • 多肉植物生態園區、預約制

位置:高雄市大寮區新一街223號

營業時間:

14:00~19:00(週二~周五) 週一公休

12:00~~19:00(週六、週日)

入園收費＆預約訂位 採個人低消制$150元/人，嬰兒免低消

入園採全預約制，平日用餐不限時間，假日則為2小時，無收取服務費，餐畢採自助式回收。

線上預約：預約

粉絲團:Facebook

肉肉栽培研究所位置很低調，就在高雄大寮

鄰近鳳山水庫、大坪頂，可以順路規劃旅遊

尼力都有追蹤高雄休閒農遊平台，都可以挖掘好吃好玩

整合各區農、林、漁、牧等相關業者

可以加粉絲團：https://www.facebook.com/KHLAFarmers

可以免費停車，又能休閒娛樂的肉肉栽培研究所。多肉植物生態園區

整個庭園都是兩個大男孩親手打造規劃，被滿滿的多肉植物包圍好療癒

農產休閒活動不用跑太遠，鄰近高雄最推薦大寮這間 肉肉栽培研究所

肉肉栽培研究所的位置數不多，建議都要預約唷!

園區很多貓咪，都是被領養來的

也有跟中途之家合作，也能來領養貓咪

目前規定都無法帶狗狗入園，以免貓咪受到驚嚇，要多加留意

來一趟天然生態的多肉植物園踏青散步，還有店家手工打造的摩艾裝置

當初也是因為摩艾而衝來，讓我愛上這高雄植物餐廳

很多網美都喜歡來約會，而且是貓咪天堂~可以跟貓咪互動玩耍唷!

園區目前高達20多隻貓咪，都自由進出餐廳內與戶外

要預約唷~~要預約唷~~要預約唷~~

現場很多民眾都直接跑來，因為真的要預約，現場都是保留給有預約的消費者

點完餐點就可以到園區逛逛，非常好拍~~

高雄不用跑太遠，就有這麼療癒百坪占地的天然景觀多肉植物園

餐廳原主也開始規劃婚禮場域洽談，後方園區也打造百坪空間

讓新人多了一個婚禮場域可以選擇唷~~後續都會公告於 肉肉栽培研究所 多肉植物生態園區 粉絲團

光是整個園區的規劃與設計，都是兩個人親力親為的規劃、維護，才能有這麼棒的自然生態

疫情前就來過，現在來又升級，整個生態依舊的美

一踏入心情都會格外的舒坦、紓壓，高雄最愛的景觀餐廳

摩艾也經過風吹日曬，顏色比較暗沉了

生氣氣的摩艾讓我很愛，我本身是摩艾控!

可以跟著妹妹的腳步參觀園區，很愛黏著民眾、穿梭戶外園區，當個導覽者

園區現在也是小動物園，引進了孔雀、金雞、陸龜、鵝等等動物群

金雞

陸龜

一定要合照的摩艾裝置

旁邊還有規劃包廂，陸續會開放，詳情粉絲團公告

多人訂位/包廂

🌵6人以上訂位，請來電0903-991-361由專人協助訂位事宜，不接受用訂位系統以拆人數方式

🌵主餐廳(15~20人) 每人低消$350/3.5h。（可會議、簡報等）

🌵小包廂(6~8人)每人低消 $300/3h。

🌵VIP包廂(10~15人)每人低消 $350/3.5h。（可會議、簡報等）

目前有高達25隻的貓咪，為顧及毛孩們的相處安全，自2024/01/01起，停止開放狗狗入園

拿取菜單找喜歡的位置，再到櫃檯點餐

仙人掌特色風味鍋 莎莎醬仙人掌鍋

使用在地食材、融入多肉仙人掌的特色鍋物

使用的莎莎醬都是自家特製，學承於墨西哥主廚製作出道地莎莎醬風味

把莎莎醬融入鍋物內，也算是獨門創意湯頭

很多人都是吃過仙人掌冰，冰是使用仙人掌花果肉製作

這裡吃的是真正的仙人掌，需要去刺、純手工削皮切割

把新鮮仙人掌切片，可以丟入火鍋內熬煮，香氣很獨特唷！

火鍋都是搭配豬肉片，

好愛這款湯頭，帶有墨西哥莎莎醬層次風味

有酸有甜有尾韻辣度，真的會讓胃口大開

這裡的沾醬也是搭配莎莎醬，讓火鍋吃完不燥熱還很開胃

我個人很愛莎莎醬，還能帶出洋蔥的清甜、番茄酸甜，豐富層次感

別於一般鍋物，帶有墨西哥莎莎醬獨門調配

意外的好吃～～～我個人超喜歡！

仙人掌果肉，熬煮後會像是秋葵一樣釋放出稠度

咬下清脆帶有酸甜果香菜味，蠻清脆爽口的

大推薄餅、捲餅，可點來分享吃

仙人掌莎莎芝士薄餅

猶如薄脆的披薩，薄餅很酥脆超好吃

中間夾入了特製的墨西哥莎莎醬，讓每一口都帶酸甜，引出起司香氣堆疊

會牽絲的薄餅，趁熱吃可以咀嚼到酥脆焦香口感

起司很有厚度，吃起來才香

中間咬下帶出莎莎醬，洋蔥清脆、番茄香甜，越吃越開胃，女生都好愛

仙人掌菓美式

好多特調飲料，都很有創意兼具自家特色

這款融入了仙人掌菓風味的美式咖啡，療癒系層次好美

帶有仙人掌菓酸甜滋味融合咖啡香

仙人掌菓氣泡

噴發少女心的果香氣泡飲，這款也超多人點的

這裡的貓咪都好幸福，讓很多人都會再訪好幾次

這坐姿也太萌了

鬧脾氣摩艾特調(龍舌蘭+橙酒+萊姆酒+咖啡酒+咖啡摩艾冰雕)

這裡還有讓人小茫的特色調酒，終於等到這杯超人氣的 鬧脾氣摩艾特調

一整塊咖啡摩艾冰雕加上咖啡特調酒，充滿咖啡奶酒香

這是一杯吸引眼球關注又令人心情開朗的調酒

氣噗噗嘟嘴的摩艾咖啡冰磚真的太討喜了

還沒攪拌時，就口喝起來龍舌蘭酒香的氣味較重，攪拌後奶油融入酒裡

奶酒香味濃郁盈滿口腔，尾韻風味更帶有巧克力、咖啡微苦味

很適合搭配店裡甜點來喝，視覺與味覺元素兼具

香草雞肉捲餅

老姊點的香草雞肉捲餅，有夠浮誇的啦！

讓人有戀愛的感覺，這是花束吧～～～

獨門包法的捲餅，使用墨西哥餅皮帶酥脆口感

莎莎醬另外配置，可以沾著吃或著淋上搭配吃

大量的生菜、香草雞肉，很爽口又豐富口感層次

可以搭配特製墨西哥莎莎醬，有夠美味！超大一份～

仙人掌馬卡龍(口味以現場為主)

招牌馬卡龍，粉嫩多口味，帶香甜滋味

多肉箱子蛋糕

香甜豐富口感，帶提拉米蘇層次

做的好像真實的多肉植物，好厲害～上面的多肉是使用巧克力製作的唷！

蜂蜜肉桂拿鐵

熱飲都是使用仙人掌馬克杯裝，完全融入園區的多肉植物園

早期都是以手做甜點、特調飲品為主

現在很多人都專程來吃餐點的，越來越多元化～

重點使用大量在地食材，融入自家特色裝置，讓餐點更有創意又美味

每次來都能有不同感受，多肉植物真的讓人很療癒心情大好

肉肉栽培研究所 • 多肉植物生態園區、預約制

位置:高雄市大寮區新一街223號

營業時間:

14:00~19:00(週二~周五) 週一公休

12:00~~19:00(週六、週日)

入園收費＆預約訂位 採個人低消制$150元/人，嬰兒免低消

入園採全預約制，平日用餐不限時間，假日則為2小時，無收取服務費，餐畢採自助式回收。

線上預約：預約

粉絲團:Facebook