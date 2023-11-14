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桃園龜山新開日式早午餐【放飯早午餐】早餐就可以吃到小巧可愛日式飯糰和蛋拌烏龍麵/招牌必點日式串糰子紅豆湯/多項組合套餐150元起/桃園日式早午餐推薦

2023-11-14 09:24:16 大海愛上藍天 人氣：131
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大海愛上藍天

發表篇數：1529篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：放飯早午餐
phone03-2609-668
place桃園市龜山區文化二路528號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在台也能吃到超卡哇依的日式飯糰，桃園龜山新開一間日式早午餐，隱身在新大樓社區一樓，跟一般早餐店不同，主要販售小巧精緻日式飯糰、招牌必點飯糰三兄弟套餐，可以一次吃到三種不同口味的飯糰，以及特色蛋拌烏龍麵、味噌湯，飯後來個日式串糰子紅豆湯，雖然份量不多，但相當精緻，讓人視覺與味覺雙重享受。

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放飯囉～一起來放飯大口吃飯，放飯的由來：來自於貓奴每天的日常，貓孩們最喜歡的話莫過於放飯囉！

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店內座位不多，建議想吃可以早點來，周邊不好停車，前方約一百公尺，宮廟旁有收費停車場。

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最新DM，實際DM以店家為主，以日式為主，有單點也有套餐，多樣化選擇。

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除日式飯糰，也有牛肉咖哩飯150元，附味噌湯，感覺不管早餐午餐都適宜。

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招牌必點：日式串糰子套餐88元，糰子吃起來像湯圓一樣，但搭配鹹甜的醬汁，就是一道日本傳統點心，再加上一碗紅豆湯，超滿足的～

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招牌必點：牛肉蛋拌烏龍麵150元附味噌湯，滑嫩的蛋白和濃厚的蛋黃和烏龍麵攪拌在一起，香氣撲鼻而來。

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招牌必點：飯糰三兄弟套餐179元，口味隨機，這次有胡麻手撕雞、明太子鮭魚鬆、鮪魚沙拉。

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飯糰表面被烤得微焦，吃起來脆脆的像鍋巴一樣，附海苔、胡麻豆腐和醃漬小黃瓜，搭配上面的配料，包在一起清爽又有飽足感。

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隨餐附飲品可補差價更換，美式咖啡50元。

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下回想吃點不一樣的早餐，可以來放飯感受一下日式風味的特色早午餐，趁新開幕來嚐鮮～

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放飯 • FunFind Brunch：桃園市龜山區文化二路528號一樓；營業時間：08:00-15:00（周三四公休） 

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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