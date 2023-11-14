醬料區擺放多種醬料，提供客人能自主選擇或搭配食物調味的方式，讓人可以根據個人的口味和喜好特調出喜愛的醬汁。自助吧還有飲料機和霜淇淋可以無限享用，光鍋物希望來到此用餐的人們都能有一個完整且開心的用餐體驗。
✨活動期間購買指定套餐送A5和牛
112/11/17(五)-112/11/30(四)購買光鍋物指定套餐: 職研滑牛、月見牛拼盤、蒜味松坂、雙人海陸套餐、四人海陸套餐，並加入LINE@好友，加1元即送和牛1盤。一份套餐限兌換一次，贈送品項依現場供應為主，送完為止。
光鍋物講求日本職研(職人)精神，為了呈現食物最完美的風貌和口感，堅持研選新鮮食材，並注重每道肉品的細節、調味及擺盤，研製出擁有獨家口感且最安心的美味職研料理。就連鍋具、碗盤都很用心，鍋具使用德國大廠WMF鍋具，碗盤則是日本進口碗盤。
🥘湯-慢熬豚骨、醬-細熬赤蒜油
有別於一般的火鍋店，光鍋物一鍋一醬的獨特醬鍋組合，依照不同食材及香氣的湯底精心搭配出專屬於鍋物的特製醬料。每一份鍋物都是一個獨特的創作，打造出令人難忘的獨家口感。慢熬豚骨有著獨特且濃厚的香氣，豚骨的濃醇味道有被煮出來，散發出迷人的氣息。
🥘湯-法式牛奶、醬-熟成起司醬/ +39元即可升級為松露奶油起司醬
牛奶鍋比較講究，火不能開太大，盡量維持在中小火就好。法式牛奶湯底濃稠，奶味香氣爆棚，口感溫順香醇，齒頰間會留香。涮過的肉片裹上一層牛奶湯底，看起來滑嫩且絲滑順口，非常美味!
🥘湯-名古屋赤味增、醬-清酸柑橘醬
名古屋赤味增湯頭濃厚，口味較重。入口層次豐富，濃郁的口感散發出獨特香氣，妥妥的日式風味。
🥘湯-日式昆布、醬-和風白玉醬油
日式昆布湯頭清甜，昆布味十足。清淡香甜的昆布湯拿來煮蔬菜和火鍋料，不僅蔬菜會更甜、更香，湯底也會隨之變得更甜。
🥘慢熬干貝XO醬
慢熬干貝XO醬是光鍋物手作的醬料，XO醬鮮香濃郁，帶有淡淡鹹香，散發海鮮滋味，還有些微辣。XO醬重在香、辣、順口，將慢熬干貝XO醬拌上白飯，入口鹹中帶香、鮮中帶辣，非常美味可口!
🥘職研滑牛
職研滑牛由板腱牛醃製而成，口感滑嫩獨特，並且久煮肉質不容易變老。細細品嚐，每一口滑牛都蘊含著光鍋物的職人精神，是一道經典的肉品。將職研滑牛蘸上清酸柑橘醬，口感層次加倍，由酸襯托出的清甜更是香氣四溢、不甜膩，令人相當過癮!
🥘職研月見牛拼盤
職研月見牛拼盤選用霜降+牛小排+日本和牛拼盤，搭配蛋黃以及獨家特調醬汁。將牛肉混合蛋液下鍋煮，滑嫩的牛肉口感像極了在吃壽喜燒! 將肉蘸上松露奶油起司醬，瓦斯味(香味)伴隨著濃郁的奶味和起司奶香立馬飄散開來，職研月見牛拼盤在松露奶油起司醬的加持下，肉質更加軟嫩、誘人。光鍋物獨家的雙蛋黃月見牛拼盤，這道日式的絕妙口感讓人難以忘懷，是超棒的口感和口味啊!
🥘日本和牛
日本和牛美麗的油花紋路，油脂肥瘦相間，入鍋輕輕涮個3下，撈起直接放入嘴中。那油脂香氣在嘴裡散開，咀嚼後有牛肉和油脂融合，入口化開、肉味甜感十足，甜味充盈了整個口腔，肉質柔嫩多汁，讓人意猶未盡，想要再多吃幾口。將肉蘸上細熬赤蒜油，濃郁的蒜味遇熱後瞬放香氣，加上微微辣感，讓人一口接一口，根本停不下來啊!
🥘職研蒜味松阪
職研蒜味松阪透過松板豬與蒜泥醃製的過程，讓肉的口感吃起來更有層次感，而蒜頭的香氣和豬肉結合後，也讓松阪豬多了一層蒜香味。蘸上和風白玉醬油，解膩又提味，口感清爽中帶有淡雅甜味，非常爽口!
🥘菜盤
光鍋物超澎湃的菜盤，食材種類豐富，份量眾多。看這蔬菜多麼鮮嫩爽口，就很青(鮮)!
🥘玉子燒
玉子燒上有一層焦糖，濃厚的焦香味為玉子燒增添了更多的層次感。玉子燒入口口感蓬鬆、柔軟，微微濕潤的狀態加上甜滋滋的味道，讓人有一種在吃飯後點心的錯覺，給人溫暖舒適的感受。
🥘蒸蛋
光鍋物這完美光滑的蒸蛋視覺上讓人錯以為是布丁，蒸蛋入口滑嫩又細緻，散發濃郁的蛋香味，底下的玉米為蒸蛋增添了鹹香味和更多層次口感，非常美味。
🥘日式漬蛋黃丼
日式漬蛋黃丼飯中躺著一顆渾圓飽滿的月見蛋，戳破月見蛋黃，隨著蛋液緩緩流下，充分拌勻後，滑順的蛋黃液依附在粒粒分明的米飯上，每一口都是米飯香和蛋液的結合。單純的米飯推送著極致的美味，讓唇齒間留香，埋下了依戀的滋味。
🥘炙燒A5和牛月見丼
炙燒A5和牛月見丼比日式漬蛋黃丼多了和牛，和牛炙燒過後的香氣沒話說。同樣戳破月見蛋黃後，將所有食材充分拌勻，入口慢慢咀嚼，和牛甜味和油脂散發出來的香氣結合，牛油香搭配蛋黃的滑順感，這滿滿香氣快要串出腦門了說，扒飯速度X3、X3，再X3，喔依系!
🥘職人手製蝦漿/ 職人手打雞肉丸
光鍋物主推兩款手打配料，是師傅純手工手打製作而成。職人手製蝦漿每顆蝦丸都會使用至少3隻蝦子製作，將蝦肉攪打成泥後，經過多次手打使蝦肉原本的膠質粘性完全釋放。每一口都可以品嚐到滿滿蝦肉的鲜甜味，讓口感又能更上一層樓。
職人手打雞肉丸同樣以手工摔打形成肉泥，確保了雞肉的细腻和均匀性。雞肉丸中含有雞軟骨，會將其經過多次摔打形成肉泥，再揉成丸子形狀，使丸子的香氣和味道融合在一起。雞肉丸口感扎實、Q彈，溫潤的滋味讓人滿口肉香又不膩口，令人愛不釋手。
🥘霜淇淋
光鍋物霜淇淋吃起來輕盈爽口，口感細膩滑順。另外提供焙茶粉、抹茶粉、黃豆粉、巧克力醬和玉米片，讓人可以盡情享受，製作出專屬於個人的甜點風味。
光鍋物服務到位，介紹詳細。在明亮的用餐環境中享用日式獨門湯頭，還有一鍋一醬的獨特醬鍋組合，非常有質感。在即將步入寒冬的季節，光鍋物好似一抹暖陽，帶給我們溫暖又幸福的美味，讓我們體會到了生活的美好。「光鍋物HIKARI」分享給大家~