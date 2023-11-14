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一鍋一醬質感系日式鍋物｜永春饕客的口袋名單｜慢熬豚骨、赤味噌等多道日式獨門湯頭，搭配專屬醬料超講究!【台北市信義區】光鍋物HIKARI

2023-11-14 10:53:54 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：93
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：206篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：光鍋物 Hikari shabushabu
phone02-8785-0598
place台北市信義區忠孝東路五段731號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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「光鍋物HIKARI」主打日式質感鍋物，位於台北市信義區忠孝東路五段上，距離捷運後山埤站2號出口步行約6分鐘。在Google上擁有兩千多則評論，卻依然保有4.9顆星的高評價。HIKARI在日文是「光」的意思，光鍋物在光亮的環境下，提供一個舒服的用餐空間，也希望帶給人們宛如太陽般溫暖幸福的美味。今天帶著岳父、岳母和老婆大人一同來用餐，準備來一段溫馨的聚餐時光!
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光鍋物日系簡約純樸的用餐環境，燈光明亮得照射在每一處創新的日式鍋物將特色前菜、鍋物以及醬料一道一道上桌的方式，打造出看似平凡卻與眾不同的儀式感體驗。藉由質感鍋物調整生活步調，讓人可以好好體會生活的美好。
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醬料區擺放多種醬料，提供客人能自主選擇或搭配食物調味的方式，讓人可以根據個人的口味和喜好特調出喜愛的醬汁。自助吧還有飲料機和霜淇淋可以無限享用，光鍋物希望來到此用餐的人們都能有一個完整且開心的用餐體驗。

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光照亮你的生活，鍋物照料你的胃口。光鍋物有多道日式獨門湯頭，用餐時間為90分鐘，消費均收10%服務費。共鍋酌收200元，可抵單點消費。消費方式(菜單請點我):
套餐-自選湯底、肉品，附豐味菜盤、和風前菜、霜淇淋、飲品自助吧
副餐-王子麵、白飯、冬粉、烏龍麵、日式漬蛋黃丼＋30元
定番升級-炙燒A5和牛月見丼+99元
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✨活動期間購買指定套餐送A5和牛

112/11/17(五)-112/11/30(四)購買光鍋物指定套餐: 職研滑牛、月見牛拼盤、蒜味松坂、雙人海陸套餐、四人海陸套餐，並加入LINE@好友，加1元即送和牛1盤。一份套餐限兌換一次，贈送品項依現場供應為主，送完為止。

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光鍋物講求日本職研(職人)精神，為了呈現食物最完美的風貌和口感，堅持研選新鮮食材，並注重每道肉品的細節、調味及擺盤，研製出擁有獨家口感且最安心的美味職研料理。就連鍋具、碗盤都很用心，鍋具使用德國大廠WMF鍋具，碗盤則是日本進口碗盤。

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看這滿滿的用餐人潮就知道光鍋物的人氣有多高，為了避免花時間等待，建議大家來用餐前記得一定要先訂位喔(線上訂位請點我請點我)!
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🥘湯-慢熬豚骨、醬-細熬赤蒜油

有別於一般的火鍋店，光鍋物一鍋一醬的獨特醬鍋組合，依照不同食材及香氣的湯底精心搭配出專屬於鍋物的特製醬料。每一份鍋物都是一個獨特的創作，打造出令人難忘的獨家口感。慢熬豚骨有著獨特且濃厚的香氣，豚骨的濃醇味道有被煮出來，散發出迷人的氣息。

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🥘湯-法式牛奶、醬-熟成起司醬/ +39元即可升級為松露奶油起司醬

牛奶鍋比較講究，火不能開太大，盡量維持在中小火就好。法式牛奶湯底濃稠，奶味香氣爆棚，口感溫順香醇齒頰間會留香。涮過的肉片裹上一層牛奶湯底，看起來滑嫩且絲滑順口，非常美味!

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🥘湯-名古屋赤味增、醬-清酸柑橘醬

名古屋赤味增湯頭濃厚，口味較重。入口層次豐富，濃郁的口感散發出獨特香氣，妥妥的日式風味。

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🥘湯-日式昆布、醬-和風白玉醬油

日式昆布湯頭清甜，昆布味十足。清淡香甜的昆布湯拿來煮蔬菜和火鍋料，不僅蔬菜會更甜、更香，湯底也會隨之變得更甜。

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🥘慢熬干貝XO醬

慢熬干貝XO醬是光鍋物手作的醬料，XO醬鮮香濃郁，帶有淡淡鹹香，散發海鮮滋味，還有些微辣。XO醬重在香、辣、順口，將慢熬干貝XO醬拌上白飯，入口鹹中帶香、鮮中帶辣，非常美味可口!

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🥘職研滑牛

職研滑牛由板腱牛醃製而成，口感滑嫩獨特，並且久煮肉質不容易變老。細細品嚐，每一口滑牛都蘊含著光鍋物的職人精神，是一道經典的肉品。將職研滑牛蘸上清酸柑橘醬，口感層次加倍，由酸襯托出的清甜更是香氣四溢、不甜膩，令人相當過癮!

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🥘職研月見牛拼盤

職研月見牛拼盤選用霜降+牛小排+日本和牛拼盤，搭配蛋黃以及獨家特調醬汁。將牛肉混合蛋液下鍋煮，滑嫩的牛肉口感像極了在吃壽喜燒! 將肉蘸上松露奶油起司醬，瓦斯味(香味)伴隨著濃郁的奶味和起司奶香立馬飄散開來，職研月見牛拼盤在松露奶油起司醬的加持下，肉質更加軟嫩、誘人。光鍋物獨家的雙蛋黃月見牛拼盤，這道日式的絕妙口感讓人難以忘懷，是超棒的口感和口味啊!

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🥘日本和牛

日本和牛美麗的油花紋路，油脂肥瘦相間，入鍋輕輕涮個3下，撈起直接放入嘴中。那油脂香氣在嘴裡散開，咀嚼後有牛肉和油脂融合，入口化開、肉味甜感十足甜味充盈了整個口腔，肉質柔嫩多汁，讓人意猶未盡，想要再多吃幾口。將肉蘸上細熬赤蒜油，濃郁的蒜味遇熱後瞬放香氣，加上微微辣感，讓人一口接一口，根本停不下來啊!

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🥘職研蒜味松阪

職研蒜味松阪透過松板豬與蒜泥醃製的過程，讓肉的口感吃起來更有層次感，而蒜頭的香氣和豬肉結合後，也讓松阪豬多了一層蒜香味。蘸上和風白玉醬油，解膩又提味，口感清爽中帶有淡雅甜味，非常爽口!

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🥘菜盤

光鍋物超澎湃的菜盤，食材種類豐富，份量眾多。看這蔬菜多麼鮮嫩爽口，就很青(鮮)!

🥘玉子燒

玉子燒上有一層焦糖，濃厚的焦香味為玉子燒增添了更多的層次感。玉子燒入口口感蓬鬆、柔軟，微微濕潤的狀態加上甜滋滋的味道，讓人有一種在吃飯後點心的錯覺，給人溫暖舒適的感受。

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🥘蒸蛋

光鍋物這完美光滑的蒸蛋視覺上讓人錯以為是布丁，蒸蛋入口滑嫩又細緻，散發濃郁的蛋香味，底下的玉米為蒸蛋增添了鹹香味和更多層次口感，非常美味。

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🥘日式漬蛋黃丼

日式漬蛋黃丼飯中躺著一顆渾圓飽滿的月見蛋戳破月見蛋黃，隨著蛋液緩緩流下，充分拌勻後，滑順的蛋黃液依附在粒粒分明的米飯上，每一口都是米飯香和蛋液的結合。單純的米飯推送著極致的美味，讓唇齒間留香，埋下了依戀的滋味。

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🥘炙燒A5和牛月見丼

炙燒A5和牛月見丼比日式漬蛋黃丼多了和牛，和牛炙燒過後的香氣沒話說。同樣戳破月見蛋黃後，將所有食材充分拌勻，入口慢慢咀嚼，和牛甜味和油脂散發出來的香氣結合，牛油香搭配蛋黃的滑順感，這滿滿香氣快要串出腦門了說，扒飯速度X3、X3，再X3，喔依系!

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🥘職人手製蝦漿/ 職人手打雞肉丸

光鍋物主推兩款手打配料，是師傅純手工手打製作而成。職人手製蝦漿每顆蝦丸都會使用至少3隻蝦子製作，將蝦肉攪打成泥後，經過多次手打使蝦肉原本的膠質粘性完全釋放。每一口都可以品嚐到滿滿蝦肉的鲜甜味，讓口感又能更上一層樓。

職人手打雞肉丸同樣以手工摔打形成肉泥，確保了雞肉的细腻和均匀性。雞肉丸中含有雞軟骨，會將其經過多次摔打形成肉泥，再揉成丸子形狀，使丸子的香氣和味道融合在一起。雞肉丸口感扎實、Q彈，溫潤的滋味讓人滿口肉香又不膩口，令人愛不釋手。

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🥘霜淇淋

光鍋物霜淇淋吃起來輕盈爽口，口感細膩滑順。另外提供焙茶粉、抹茶粉、黃豆粉、巧克力醬和玉米片，讓人可以盡情享受，製作出專屬於個人的甜點風味。

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光鍋物服務到位，介紹詳細。在明亮的用餐環境中享用日式獨門湯頭，還有一鍋一醬的獨特醬鍋組合，非常有質感。在即將步入寒冬的季節，光鍋物好似一抹暖陽，帶給我們溫暖又幸福的美味，讓我們體會到了生活的美好。「光鍋物HIKARI」分享給大家~

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光鍋物HIKARI
地址: 台北市信義區忠孝東路五段731號
電話: (02)8785-0598
營業時間: 週二-週五17:30-22:30；週六-週日11:30-15:00，17:00-22:30；週一公休
 
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