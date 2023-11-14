「光鍋物HIKARI」主打日式質感鍋物，位於台北市信義區忠孝東路五段上，距離捷運後山埤站2號出口步行約6分鐘。在Google上擁有兩千多則評論，卻依然保有4.9顆星的高評價。HIKARI在日文是「光」的意思，光鍋物在光亮的環境下，提供一個舒服的用餐空間，也希望帶給人們宛如太陽般溫暖幸福的美味。今天帶著岳父、岳母和老婆大人一同來用餐，準備來一段溫馨的聚餐時光!

光鍋物日系簡約純樸的用餐環境，燈光明亮得照射在每一處 。 創新的日式鍋物 將特色前菜、鍋物 以及醬料一道一道上桌的方式，打造出看似平凡卻與眾不同的儀式感體 驗。藉由質感鍋物調整生活步調，讓人可以好好體會生活的美好。

醬料區擺放多種醬料，提供客人能自主選擇或搭配食物調味的方式，讓人可以根據個人的口味和喜好特調出喜愛的醬汁。自助吧還有飲料機和霜淇淋可以無限享用，光鍋物希望來到此用餐的人們都能有一個完整且開心的用餐體驗。

套餐-自選湯底、肉品，附豐味菜盤、和風前菜、霜淇淋、飲品自助吧

副餐-王子麵、白飯、冬粉、烏龍麵、日式漬蛋黃丼＋30元

定番升級-炙燒A5和牛月見丼+99元

光鍋物HIKARI

地址: 台北市信義區忠孝東路五段731號

電話: (02)8785-0598

營業時間: 週二-週五17:30-22:30；週六-週日11:30-15:00，17:00-22:30；週一公休

北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-

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