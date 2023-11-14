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【臺灣米標章】勝博殿、古拉爵、三商鮮五丼三間優良米食餐廳推薦!

2023-11-14 12:27:22 大口 人氣：102
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發表篇數：1290篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：勝博殿(板橋遠百中山店)
place新北市板橋區中山路一段152號13樓
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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大家都知道臺灣米是出了名的好吃，近年來農糧署推行「臺灣米標章」認證，只要是擁有「臺灣米標章」的餐廳，就代表店內採用的是100%新鮮臺灣在地米，而且採用的是CNS國家標準二等米以上，加上碾製後的保存期限只有半年，更能確保大家吃到的都是新鮮又美味的臺灣好米!
這次介紹的「勝博殿」、「義式屋古拉爵」、「三商鮮五丼」都是擁有「臺灣米標章」的優質餐廳，外食族認明這個標誌，也能吃得更加安心，同時還能支持臺灣農民與在地農業!即日起至12/10活動期間內，選購店內米食商品還能享有不同的優惠，接下來的文中都有詳細介紹，有興趣的朋友一定要把握時間吃起來!

【勝博殿(板橋遠百中山店)】
地址:新北市板橋區中山路一段152號13樓
電話:02-29567473
營業時間:週一至週五11:00~15:00、17:00~22:00，週六週日及國定假日11:00~22:00
官網:https://www.saboten.com.tw/
分店資訊:https://reurl.cc/GKK1lv

▼「勝博殿」是來自於東京新宿的日式豬排連鎖品牌，以優質服務、嚴選素材、熟練技術聞名，同時也是擁有「臺灣米標章」的優良店家!

▼櫃檯旁就可以清楚看見「臺灣米標章」的標誌！

▼大家都知道臺灣米依照CNS國家標準有分為「CNS 一等」、「CNS 二等」、「CNS 三等」，其中一等米的品質最好，再來才是二等米、三等米。但能夠取得臺灣米標章的店家，餐點一律要使用二等米以上的臺灣米，而且是半年內碾製的新鮮好米，才是符合規定的臺灣好米料理。勝博殿選用來自臺東的「關山米」烹煮米飯，關山米以中央山脈的純淨水源灌溉而成，是品質優良有保證的臺灣米。

▼這次享用的是牡蠣雙人套餐，餐點內容豐富，有「關山米」所烹煮出來的米飯，及味噌湯小菜拼盤、高麗菜絲、醋飲，主餐則是廣島牡蠣、酥炸鮮蝦、里脊豬排、腰內豬排、唐揚雞塊、元祖豬排捲、奶油蟹肉可樂餅、梅香豆腐等豐富組合。其中米飯、味噌湯、高麗菜絲都可無限量追加享用，包準可以吃得飽足又滿足!
吃臺灣米餐點還能享優惠，即日起至12/10，凡是享用臺灣米餐點，就能以優惠價129元採購臺東關山好米一包(每店限量30包)，有興趣的朋友要買要快!

 

 

▼他們家米飯採用來自山明水秀、臺灣東部的「關山米」，以來自中央山脈的水源灌溉，水質清澈，水田也沒有受到汙染及破壞，好山好水的地理環境下所培育出來的關山米顆顆晶瑩剔透，香Q又富有彈性；難怪他們家的米飯這麼好吃，我們每次來勝博殿都會忍不住續上一碗白飯，吃完還有種意猶未盡的感覺!

▼單吃就很有米飯的香甜，光是白飯大口就可以直接扒光一整碗不誇張!

▼米飯飽滿的顆粒與Q彈的口感也很適合搭配炸物享用，加上他們日本產地直送的炸牡蠣、炸豬排及酥炸鮮蝦也都有一定水準，輔以小菜拼盤、高麗菜絲還可以轉換一下味蕾，整體吃起來真的超合拍，讓人有滿滿的幸福感啊!

【古拉爵(家樂福重新店)】
地址:新北市三重區重新路五段654號B1
電話:02-85124712
營業時間:11:00~22:30
官網:https://grazie.com.tw/
分店資訊:https://reurl.cc/QZZMlp

▼「義式屋古拉爵」也是擁有「臺灣米標章」的優質餐廳，在全臺也有不少分店，大家可以找到就近的門市前往享用。

▼一到餐廳入口就看到標章大大的貼在菜單旁邊，由農糧署所輔導推行的「臺灣米標章」，除了代表全店100%都是採用新鮮臺灣米製作，品質也有一定保證！政府會不定時的到店查核與抽驗，都是為了讓消費者能安心購買由新鮮臺灣米製成的米食商品。

 

 

▼進到店內也看到櫃檯有放置臺灣米標章，就知道這裡有新鮮且好吃的臺灣在地好米，認明這個標章的朋友們都能放心聚會享用啦!

▼店內環境明亮寬敞，還有多元的座位區，讓大家更能悠閒自在地享用美味的餐點。

▼我們點的是西班牙海鮮烤飯，即日起到12/10點選西班牙海鮮烤飯，就能享冰黑糖奶蓋半價優惠，剛好可以自行組合一個套餐也不錯(笑)。

▼沒多久我們點的西班牙海鮮烤飯上桌啦~~剛好搭配半價加購的飲品－黑糖奶蓋一起享用。

▼西班牙海鮮烤飯以鮮甜國產米為基底，採用番紅花與醬料調味，再搭配多種當季海鮮下去香烤，看起來非常繽紛豐富，香濃的氣息讓人忍不住胃口大開。

 

 

▼烤飯上頭鋪了滿滿的蛤蜊、鮮蝦、魷魚、培根、彩椒等多元配料，每一口都是滿滿海味，吃起來很有層次感!

▼採用與臺灣彰化二林所契作新育成的米製成烤飯，不僅採收的米粒完整度高、外觀良好，口感更是美味，吃起來香Q適中，不管單吃或是做成米食料理都很適合。

 

▼金黃澄亮的烤飯吃起來粒粒分明，帶有Q彈口感及討喜米香的雙重滋味，搭配微辣的醬料與鮮味更是提味不少，時不時還能吃到微脆的烤飯口感，整個超涮嘴，讓人一口接一口停不下來。

【三商鮮五丼(臺北民權店)】
地址:臺北市中山區民權東路三段12號
電話:02-25013171
營業時間:11:00~21:00
官網:https://www.donmono.com.tw/

▼「三商鮮五丼」走的是平價丼飯路線，在臺灣有多間門市，大家可以選擇就近門市前往；他們也是擁有「臺灣米標章」的優質店家，加上丼飯是方便又快速的好選擇，很適合外食族來享用。

▼櫃檯旁放有菜單，看到臺灣米標章就貼在旁邊！

 

 

▼尤其丼飯主體最重要的就是白飯，看到「臺灣米標章」就知道他們所使用的米一定是有品質保證的臺灣米，採用100%新鮮臺灣在地米讓人吃起來更加放心。

▼即日起到12/10點爪哇咖哩菲力丼+蒜味時蔬+杯裝飲料優惠價只要199元，其中白飯、味噌湯還能免費續加吃到飽，真的很划算啊!

▼爪哇咖哩菲力丼，米飯採用的是雲林西螺產的國產臺灣米。雲林是全臺稻米產量第一的縣市，不僅有著得天獨厚的氣候與栽種地形，更是由濁水溪沖積灌溉而成，也因此生產出來的米粒外觀飽滿圓潤，蒸煮出來的口感更是自然香Q黏彈，不禁讓人讚嘆，純粹的米香就非常好吃!

▼這款採用獨特的進口爪哇咖哩，搭配菲力部位的炸豬排，咖哩帶有濃郁的辛香料香氣，輔以微微辣度更加開胃爽口，搭配粒粒分明、飽滿Q彈的白米飯更是超下飯。

▼炸豬排吃起來外酥內嫩，柔軟又不失彈性，整個香嫩多汁，搭配甘醇的咖哩醬與黏Q白飯更是超合拍!

 

 

▼他們家的白米飯外型完整飽滿，蒸煮後更加香Q有彈性，難怪很多朋友都是一盤吃不夠又續加，搭配咖哩醬真的無敵開胃啊!

▼我們最喜歡一口白飯配一口咖哩醬，充滿濃烈的咖哩香氣與甜美的米香，吃起來好銷魂~~偶爾再來一口外酥內軟的菲力炸豬排，整個很療癒，不花大錢也能大大滿足!

「臺灣米標章」不僅可以協助消費者辨識米飯、米食的來源，還能確保品質，吃起來安心無虞，同時也是外食族的一大福音!大家外食挑選餐廳，記得認明有張貼「臺灣米標章」的店家，就可以輕鬆享用到新鮮美味又安心的米飯料理呦！尤其活動期間內(即日起至12/10)還能享有不少優惠折扣，有興趣的朋友記得把握時間唷!

農糧署特搜米食攻略《臺灣米餐廳樂食誌》：https://online.fliphtml5.com/pcal/lvjz/

【農業部農糧署 廣告】

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