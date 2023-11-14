港點控必收！典華幸福機構旗下新成立的餐飲品牌典華雅聚，是在地頗受歡迎的新莊美食，主打窯烤櫻桃鴨、海鮮及港式點心，近期推出的「超值龍蝦港點 3 人組合餐」CP值好高😍提供經典的避風塘雙龍塔、瑤柱粥、以及港點十二選五和精美甜湯，其中爆炒後的「避風塘雙龍塔」超吸引人，龍蝦和鮮蝦肉質Q彈鮮美，搭配拌炒後的避風塘蒜酥非常香，港點表現也可圈可點～而且用餐環境十分典雅舒適，還有獨立包廂及半開放式包廂坐位，適合家庭聚餐和商務聚餐，喜愛吃海鮮港點的朋友記得先訂位嘿！

典華雅聚新莊店｜交通方式

「典華雅聚新莊店」就位在新莊典華2樓，搭機場捷運到 A4 新莊副都心站 2 號出口，步行5分鐘即可抵達。開車的朋友，可以停在「典華雅聚新莊店」附設的B2停車場，惟停車位有限，但附近仍有不少收費停車場喔，真的十分方便！新莊宏匯廣場就在附近，吃飽還能到百貨公司逛逛。

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典華雅聚新莊店

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓 (新莊典華 2 樓)

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30

電話：(02)8522-9555

新莊線上訂位：https://pse.is/55ge74

典華雅聚新莊店｜用餐環境

典華雅聚是隸屬於典華幸福機構旗下，秉持典華的傳統和精神理念，以「典華雅聚」作為新品牌的象徵；「典」代表古典、榮典之美；「華」象徵華麗、奢華的氛圍，典華的宗旨是為顧客提供優雅舒適的用餐環境以及多樣的聚會選擇，因此，得名為「雅聚」。

典華雅聚新莊店用餐空間非常寬敞，同時也極具精緻感。店內的裝潢風格以中式元素為基底，呈現出典雅的氛圍。不僅提供開放式座位，還有半開放式包廂和獨立包廂，不論是家庭、公司聚餐，或是宴請賓客，都能找到適合的用餐空間。

雅聚正中央的透明窗是烤鴨亭，可以看到師傅料理過程。

半開放式的包廂以透光青玉石做屏蔽，可容納6~10人，適合人數較多的家庭或商務聚餐。

若是10人以上的多人聚會，可選擇這間華麗的獨立包廂，寬敞的可容納10~32人。

最特別是！「典華雅聚新莊店」還規劃了一區食茶空間，設計靈感來自於中國古時的百寶閣，以簡單的幾何線條呈現各種茶壺的美。而中央的泡茶長桌則是來自多年的私人珍藏，使用非洲虎斑木材質，散發出濃郁的木質氛圍，更凸顯了茶道的純淨之美。

典華雅聚新莊店｜菜單價位

以窯烤櫻桃鴨、游水海鮮、經典粵菜港點為招牌菜色的新莊雅聚，餐點選擇非常多，我們當天三大一小是吃超值龍蝦港點 3 人組合餐，超值價 $2,380（原價$2750），另收10%服務費，茶資每位$40元。

菜單連結：https://pse.is/55ge74

典華雅聚新莊店｜餐點表現

超值龍蝦港點 3 人組合餐 $2,380

餐點內容：避風塘雙龍塔、瑤柱粥、港點 12 選 5（我們這次點的是：芋香炸狗骨、蠔皇蒸鳳爪、金牌奶皇酥、干貝絲瓜腸、蜜汁叉燒包）及精美甜湯。

茶資 $40元/人

熱茶提供香片、普洱、鐵觀音這三種，可回沖，我們選擇普洱茶。

避風塘雙龍塔

每天新鮮直送的游水海鮮，不管什麼季節，都能品嘗到活龍蝦的美味哦🤤

這份避風塘雙龍塔份量還不少呢～不僅龍蝦和鮮蝦的蝦殼容易剝除，而且蝦肉肉質鮮美，口感十分紮實。

最特別的是，還搭配了金黃香酥的避風塘蒜酥，濃郁的蒜香更增添風味～

底下還有幾片炸地瓜，非常香軟可口，小朋友也喜歡吃～

瑤柱粥

大人和小孩都喜歡的瑤柱粥，綿密絲滑的口感很暖胃，還有加入干貝一起熬煮，每一口都能品嚐到鮮美的滋味。

港點 12 選 5

身為港式點心的愛好者，當然不能錯過雅聚的創意港點！他們家的港式點心個個經典又道地，並將創意融入港式點心中，讓這些經典菜色與眾不同。

蠔皇蒸鳳爪

鹹香又爽口的鳳爪，每塊骨頭都很容易分離，本身還帶點微微辣度非常開胃🤤這種微辣不至於太辣，所以就算你平時不怎麼吃辣，也能夠輕鬆接受。

干貝絲瓜腸

我最愛的蒸腸粉竟然與絲瓜結合，真的很有創意～

柔嫩Q彈的腸粉，搭配鮮甜脆爽的絲瓜，軟嫩滋味吃起來很爽口！最上層還用了干貝絲點綴，帶來了一絲絲的海味，超級喜歡🥰

蜜汁叉燒包

港式點心最經典的蜜汁叉燒包也不能錯過！

外皮鬆軟，融合蜜汁叉燒的鹹甜風味，叉燒內餡鮮嫩飽滿，配茶一起吃很滿足。

芋香炸狗骨

外型像狗骨頭的芋香炸狗骨，內層咬下竟是滿滿的芋泥～

外層以吐司捲成長條酥炸而成，整體口感香甜綿密，還有白芝麻在左右增味，是一道很特別的港式點心，個人蠻愛的～

金牌奶皇酥

這家的奶皇酥很必吃喔！跟我之前吃過的口感很不一樣，雅聚的奶皇酥外酥內軟之外，內層有著香濃的蛋香，鹹甜滋味非常討喜，可說是相當經典的港點。

精美甜湯：芋香西米露

綿密又香甜的芋香西米露，每一口都能嚐到濃郁的芋頭香氣🤍裡面還有QQ的西米露，增添了層次感，讓口感更加豐富，芋頭控一定會愛！

另外，我們還加點兩道餐點：

絲瓜粉絲煲 $330

清脆的絲瓜搭配爽滑的粉絲非常對味，整體味道會稍微重一些，但吃起來很濃郁也不油膩，絲瓜的纖維質感和粉絲的滑順，完美融合在一起，每一口都充滿層次感。

脆皮炒芥藍 $360

這道菜以酥酥脆脆的叉燒為特色，與清爽的芥藍炒在一起，味道剛剛好，芥蘭口感鮮脆，搭配脆皮的豬肉香氣，吃起來很爽口耶～

師傅的快炒功夫也很加分，炒出的芥藍不僅不油膩，還帶著清爽的爽脆口感。

典華雅聚新莊店｜分店資訊

典華雅聚 新莊店

新莊線上訂位：https://pse.is/55ge74

交通：捷運新莊副都心站走路 5 分鐘

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

電話：(02)8522-9555

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30

雅聚官網：https://gathering.tw

FB粉絲專頁：典華雅聚-海鮮 烤鴨 港點

典華雅聚 士林店

士林線上訂位：https://pse.is/56ys54

交通：捷運芝山站 1 號出口走路 30 秒

地址：台北市士林區福華路 114 號

電話：(02)8866-3333

營業時間：11:30-14:30、17:30-21:30

典華雅聚新莊店｜餐後心得

新北美食的典華雅聚菜色選擇真的很多樣，以這次品嚐到的「超值龍蝦港點 3 人組合餐」來說，有龍蝦、經典港點及甜點，非常超值！服務部分也很貼心，會隨時換空盤和倒茶水，用餐環境高級又舒適，無論是海鮮港點愛好者還是想找一個家庭聚餐，這裡會很適合喔！

會員系統：https://gathering.pse.is/54d8f6

加入典華會員系統，凡消費即可累積點數兌換各式優惠券，典華旗下各品牌點數皆可通用，可享多項優惠入會禮(全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券、雅聚中點點心兌換券等)、及生日好禮(雅聚招牌菜色兌換券、雅聚烤鴨第三吃免費券等)

*每周二、四，會員點數雙倍送

典華雅聚新莊店

地址：新北市新莊區中央路 469 號 2 樓(新莊典華 2 樓)

電話：(02)8522-9555

營業時間：11:00-14:30、17:30-21:30

新莊線上訂位：https://pse.is/55ge74

雅聚官網：https://gathering.tw

FB粉絲專頁：典華雅聚-海鮮 烤鴨 港點