此食記為花見團子造訪「侍茶匠 芝山天母店」 (造訪日期 : 2023/11)
「侍茶匠 芝山天母店」全台唯一豆乳奶蓋
芝山天母手搖飲推薦、手搖界的豆乳元祖品牌
侍茶匠
地址 : 台北市士林區福華路162-1號
電話 : 02 2838 0085
時間 : 10:30～22:00
台灣是手搖飲的天堂，奶蓋也是團子一直很喜歡的一種系列，通常奶蓋都是以鮮奶或起司製成，這次特別造訪一家由豆乳做成的奶蓋飲品，嚐嚐有什麼不同。「侍茶匠」是全台唯一豆乳奶蓋專賣店，主要販售有最招牌的豆乳奶蓋、還有原茶、豆乳茶、鮮奶茶等飲品。這次造訪的是「侍茶匠 芝山天母店」，店家位於捷運芝山站2號出口的斜對面，交通很方便。
「侍茶匠」除了豆乳奶蓋聞名，最特別的是每種原茶，應用調酒的原理概念，精心挑選不同茶款風味，依黃金比例拼配出來的，每一款都很推薦點來試看看，不知如何選擇的的朋友，也可以參考店家的推薦熱銷飲品。
「侍茶匠 芝山天母店」採用自助點餐，若是不會使用或使用環保杯，也可直接至櫃檯點餐。
「侍茶匠」飲品採用現點現漩，杯杯現萃，店家對原物料也很用心，鮮奶使用「鮮乳坊」的許慶良鮮奶，豆漿使用「光泉」的無加糖濃豆漿，和Oatly燕麥奶，就是要選用最好的食材給客人。
「侍茶匠」主打使用豆漿及鮮奶油手作製成的豆乳奶蓋，另外還有原茶、豆乳茶、鮮奶茶等飲品，糖度冰量都可依自己的喜好進行調整，也可再加料讓飲品更加豐盛，價格從35~75元左右，比一般的手搖飲店更便宜些，CP值超高。
這次帶了5杯店家招牌的飲品，接下來就一一品嚐吧！
穗波紅茶
「穗波紅茶」使用麥茶和決明子與紅茶點滴淬鍊而成，入口後麥子香氣瀰漫了整個味蕾，我選擇無糖，依然會散發淡淡的自然甜味，呈現的口感是台灣古早紅茶風味，喝起來沁涼爽口，香甜又回甘。
穗波紅茶豆乳
「穗波紅茶豆乳」將豆乳放在底層，上面再加入穗波紅茶，要喝之前可以先搖晃均勻，入口後豆乳散發陣陣黃豆的清新香氣和紅茶完美結合，典雅順口，別有一番風味。
格雷伯爵豆乳奶蓋
伯爵茶一直都是團子很愛的茶款，「侍茶匠」的「格雷伯爵豆乳奶蓋」使用斯里蘭卡莊園紅茶及佛手柑混合而成，上面再加上厚厚一層使用豆漿及鮮奶油手作製成的豆乳奶蓋，份量超多幾乎快要半杯。要喝之前首先可以先單純品嚐豆乳奶蓋，豆乳奶蓋入口後細緻綿密，豆乳香氣覆滿在舌齒間，和一般用起司做成的鹹香奶蓋味道完全不同，帶有淡淡的香甜感卻不膩口。接著可以再把奶蓋和伯爵茶攪拌均勻品嚐，伯爵茶柑橘茶香和奶蓋相輔相成，增添整杯層次風味，喝完讓我立刻愛上。
麒麟青茶豆乳奶蓋
「麒麟青茶豆乳奶蓋」呈現金黃色澤麒麟青茶結合青心烏龍和金萱烏龍拼配而成，兩種茶湯的優點各自展現香氣清新，甘醇不澀口，配上甜而不膩的豆乳奶蓋更顯加分。
月季綠茶拿鐵
「月季綠茶拿鐵」月季綠茶是嚴選玫瑰花瓣結合日式煎茶製作而成，每一口都散發淡淡玫瑰芬芳香氣、日式煎茶清新不澀口，和鮮奶的風味一拍即合，茶潤奶醇，口感與香氣層次豐富又多元。
整體而言，團子覺得「侍茶匠」好喝又美味，尤其是店家招牌的「豆乳奶蓋」更是必點的單品，不管搭配那一種基底茶都很合適，個人超級推薦，喝起來很像一道精緻的甜點，用豆乳製成的飲品不但可以喝到滿滿的蛋白質，也更加清爽無負擔，推薦給大家喔！
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