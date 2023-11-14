此食記為花見團子造訪「侍茶匠 芝山天母店」 (造訪日期 : 2023/11)



「侍茶匠 芝山天母店」全台唯一豆乳奶蓋

芝山天母手搖飲推薦、手搖界的豆乳元祖品牌







侍茶匠



地址 : 台北市士林區福華路162-1號

電話 : 02 2838 0085

時間 : 10:30～22:00



台灣是手搖飲的天堂，奶蓋也是團子一直很喜歡的一種系列，通常奶蓋都是以鮮奶或起司製成，這次特別造訪一家由豆乳做成的奶蓋飲品，嚐嚐有什麼不同。「侍茶匠」是全台唯一豆乳奶蓋專賣店，主要販售有最招牌的豆乳奶蓋、還有原茶、豆乳茶、鮮奶茶等飲品。這次造訪的是「侍茶匠 芝山天母店」，店家位於捷運芝山站2號出口的斜對面，交通很方便。

「侍茶匠」除了豆乳奶蓋聞名，最特別的是每種原茶，應用調酒的原理概念，精心挑選不同茶款風味，依黃金比例拼配出來的，每一款都很推薦點來試看看，不知如何選擇的的朋友，也可以參考店家的推薦熱銷飲品。

「侍茶匠 芝山天母店」採用自助點餐，若是不會使用或使用環保杯，也可直接至櫃檯點餐。

「侍茶匠」飲品採用現點現漩，杯杯現萃，店家對原物料也很用心，鮮奶使用「鮮乳坊」的許慶良鮮奶，豆漿使用「光泉」的無加糖濃豆漿，和Oatly燕麥奶，就是要選用最好的食材給客人。

「侍茶匠」主打使用豆漿及鮮奶油手作製成的豆乳奶蓋，另外還有原茶、豆乳茶、鮮奶茶等飲品，糖度冰量都可依自己的喜好進行調整，也可再加料讓飲品更加豐盛，價格從35~75元左右，比一般的手搖飲店更便宜些，CP值超高。

這次帶了5杯店家招牌的飲品，接下來就一一品嚐吧！

穗波紅茶

「穗波紅茶」使用麥茶和決明子與紅茶點滴淬鍊而成，入口後麥子香氣瀰漫了整個味蕾，我選擇無糖，依然會散發淡淡的自然甜味，呈現的口感是台灣古早紅茶風味，喝起來沁涼爽口，香甜又回甘。