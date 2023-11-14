苗栗縣銅鑼鄉種植杭菊，已超過30年歷史，也是當地目前最具特色的農產品，產量高居全台第一。加上近年來，在鄉公所及農會的舉辦推廣下，每年到了十一月所舉辦的杭菊芋頭節，也已成為了地方上很重要的活動。當然之前，我們也前往探訪過幾次。
上週五晚間，看到氣象說週六日，在北台灣的天氣都是陰雨天，苗栗以南才會有大晴天。又想到了，我們已有好幾年，沒前往探訪銅鑼的杭菊芋頭節，加上老婆的娘家在苗栗。於是就臨時起意，決定週六早上就先帶老婆回苗栗娘家，吃過午餐後，下午再來去銅鑼，賞有十一月雪之稱的杭菊花海~
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▲2023苗栗銅鑼『杭菊芋頭節』
主會場設在「秋美人農場」，
會場活動日期為11/11(六)、11/12(日)，
這兩天設置了不少，
在地特色相關的農產品與風味小吃攤商，
以及安排了數場舞台表演。
雖然活動只有這兩天，
但賞花期是11月中旬至12月上旬喔～
▲工廠內可見到工作人員，
正忙碌地整理採收來的杭菊，
並送入爐內烘乾，
以利後續製成杭菊相關產品。
▲秋美人農場有片寬廣的波斯菊花海，
花海中，
還設置了不少逗趣的恐龍裝置藝術，
供遊客們拍照嬉戲。
▲逗趣的恐龍裝置藝術
吸引了許多大小朋友們，
合影與嬉戲~
（有些恐龍背上，還設有幼童的座位）
▲邱家古厝杭菊花海
離開了秋美人農場後，
阿發挑了這一處，
在銅鑼賞杭菊的景點中，
相對偏僻且較少人前往的地點。
但也是，
不少攝影師所喜愛的拍照地點，
可以拍到火車經過花田的美景。
白色杭菊花海，
有如白雪般覆蓋著大地！
▲邱家古厝杭菊花海，留影
真是令人感到，
身心放鬆舒暢的田野風光。
▲杭菊花海旁，
則是一大片的太陽麻花海。
太陽麻是農民們，
當作綠肥的一種植物。
一般我們常見到的綠肥植物，
都是波斯菊或百日草，
第一次看到這麼大面積，
只有太陽麻的花海，
景色很美～
▲ 金黃太陽麻花海、藍天、白雲、青山，
以及火車同框穿梭而過田野美景。
銅鑼鄉每年到了11月，當白色的杭菊花開時，不少地方都可見到整大片的雪白花景，宛如在大地上，覆蓋著一層厚厚的積雪，潔白的模樣十分美麗，也似乎帶給人們洗滌人心的感受。除了白色花海外，還有不少大面積，如萬紫千紅般美景的波斯菊花海，同樣的吸引不少遊客佇足與拍照留影。
除了美景之外，還有各式與菊花相關的特色小吃，如菊花茶、炸杭菊、杭菊香腸…等。更有另一項，銅鑼鄉著名的農產品〝芋頭〞，其口感相當鬆Q綿密，令人〝食芋大振〞。
這次我們造訪，由於時間關係，無法探訪其他賞花景點，以及當地的杭菊特色小吃。只前往了杭菊芋頭節的主會場「秋美人農場」，以及較少人前往，火車也同框的「邱家古厝」前。
其他在銅鑼賞杭菊，推薦的地點還有：銅鑼火車站後方、九湖休閒農場、文峰國小周邊、樟樹村台13線沿線。就等待著各位朋友們，自行去目睹美景囉~
*提醒：
-杭菊花田都是農民辛苦栽種，勿自行摘採，若有禁止進入標示，勿擅闖。
-非官方活動場地的私人花田，當然就沒設置公廁，周邊也無商店。
【賞花期】約每年11月上旬～12月上旬
【推薦賞花地點】
秋美人農場、邱家古厝前、銅鑼火車站後方、九湖休閒農場、文峰國小周邊、樟樹村台13線沿線
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