哇塞~門口滿滿都是人

到底是哪一家餐廳這麼誇張

店裡已經塞不下

整個排到門外人行道上再等候

這麼誇張的吃到飽餐廳

就位於板橋和土城交界處

土城四川路上的

赤崁羊肉爐

爆誇張羊肉爐吃到飽！超厚羊肉排、羊肉不怕你吃，只要５２０元不收服費

赤崁羊肉爐店內環境

有分一樓和二樓的用餐空間

自助吧的部份都在一樓

店內的座位只有四人桌

不論幾個人來都只有四人桌

一桌最多可以坐5個人

赤崁羊肉爐菜單

大家看到這張照片一定會想說

大人的價格怎麼反光

這怎麼看~

因此，布咕先生決定用文字的方式

告訴大家正確資訊

大人赤崁羊肉爐吃到飽價格：520元不用服務費

小人赤崁羊肉爐吃到飽價格：110-140公分 260元

110公分以下100元

真的是無敵便宜

用餐時間是2個小時

老闆會提醒~~

進來用餐時

老闆一定會請客人看注意事項

店內的羊肉都是吃到飽

但只有羊大骨是時段供應，不一定會有

此外，千千萬萬別留鍋底

也就是火鍋裡面不要有任何食材，有湯沒關係

自助吧

這裡的自助吧的蔬菜

全部都是開放時間

店員現洗現切

因此，每一樣蔬菜看起來

真的是超級新鮮的~

第一次碰到吃到飽的店

蔬菜可以如此的新鮮

另外還有火鍋料區

以及魯肉飯、醬料區

當然少不了最重要的主角

也就是羊肉了

這邊的羊肉有三個部位可以無限量自取

有羊腩、羊排、還有羊腿肉

每一樣品項都是無限量

夾光之後老闆也補很快

而飲料的部份

這邊沒有免費自助吧

冰箱裡的飲料都是要另外付費的

此外提醒一下大家

店內禁止帶其它飲料或酒類

只能帶水~

老闆的價格已經很便宜

就花一點錢買一下飲料，其實是ok的

湯頭一上桌

建議就先把羊肉丟下去煮

讓他煮一點時間

吃起來會更好吃

其中最推薦的

就是牛腩的部位

吃起來軟嫩不乾柴

帶有豐富的油脂香

每一塊肉

都有超多肉在上面

不會讓你好像在吃骨頭一樣

爽度真是爆表了

羊腿和羊排的話

瘦肉的比例就比較高

就看每個人的喜好

但同桌的人都表現還是羊腩最好吃

有看過我寫吃到飽的都知道

我不會想介紹吃到飽店的蔬菜

因為那些蔬菜看起來都不可口

但這裡的蔬菜現洗現切

看起來超新鮮

吃起來更是美味~

他們的蔬菜真的也是大推

來這必吃

以520元不收服務費

肉又大塊

湯頭又好喝

蔬菜又好吃

的羊肉爐吃到飽

CP值絕對是爆裂

唯一比較可惜的是沒有飲料無限量

但我覺得可以接受

竟然520元的羊肉爐吃到飽價格

能吃到這麼高品質，很難看到了.....

赤崁羊肉爐影片介紹

店名：赤崁羊肉爐

電話：02 8966 1511

價格：成人520元不用服務費

孩童 110-140公分 260元

110公分以下100元

營業時間：16:00~凌晨00:00

地址： 新北市土城區四川路21號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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