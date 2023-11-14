哇塞~門口滿滿都是人
到底是哪一家餐廳這麼誇張
店裡已經塞不下
整個排到門外人行道上再等候
這麼誇張的吃到飽餐廳
就位於板橋和土城交界處
土城四川路上的
赤崁羊肉爐
爆誇張羊肉爐吃到飽！超厚羊肉排、羊肉不怕你吃，只要５２０元不收服費
赤崁羊肉爐店內環境
有分一樓和二樓的用餐空間
自助吧的部份都在一樓
店內的座位只有四人桌
不論幾個人來都只有四人桌
一桌最多可以坐5個人
赤崁羊肉爐菜單
大家看到這張照片一定會想說
大人的價格怎麼反光
這怎麼看~
因此，布咕先生決定用文字的方式
告訴大家正確資訊
大人赤崁羊肉爐吃到飽價格：520元不用服務費
小人赤崁羊肉爐吃到飽價格：110-140公分 260元
110公分以下100元
真的是無敵便宜
用餐時間是2個小時
老闆會提醒~~
進來用餐時
老闆一定會請客人看注意事項
店內的羊肉都是吃到飽
但只有羊大骨是時段供應，不一定會有
此外，千千萬萬別留鍋底
也就是火鍋裡面不要有任何食材，有湯沒關係
自助吧
這裡的自助吧的蔬菜
全部都是開放時間
店員現洗現切
因此，每一樣蔬菜看起來
真的是超級新鮮的~
第一次碰到吃到飽的店
蔬菜可以如此的新鮮
另外還有火鍋料區
以及魯肉飯、醬料區
當然少不了最重要的主角
也就是羊肉了
這邊的羊肉有三個部位可以無限量自取
有羊腩、羊排、還有羊腿肉
每一樣品項都是無限量
夾光之後老闆也補很快
而飲料的部份
這邊沒有免費自助吧
冰箱裡的飲料都是要另外付費的
此外提醒一下大家
店內禁止帶其它飲料或酒類
只能帶水~
老闆的價格已經很便宜
就花一點錢買一下飲料，其實是ok的
湯頭一上桌
建議就先把羊肉丟下去煮
讓他煮一點時間
吃起來會更好吃
其中最推薦的
就是牛腩的部位
吃起來軟嫩不乾柴
帶有豐富的油脂香
每一塊肉
都有超多肉在上面
不會讓你好像在吃骨頭一樣
爽度真是爆表了
羊腿和羊排的話
瘦肉的比例就比較高
就看每個人的喜好
但同桌的人都表現還是羊腩最好吃
有看過我寫吃到飽的都知道
我不會想介紹吃到飽店的蔬菜
因為那些蔬菜看起來都不可口
但這裡的蔬菜現洗現切
看起來超新鮮
吃起來更是美味~
他們的蔬菜真的也是大推
來這必吃
以520元不收服務費
肉又大塊
湯頭又好喝
蔬菜又好吃
的羊肉爐吃到飽
CP值絕對是爆裂
唯一比較可惜的是沒有飲料無限量
但我覺得可以接受
竟然520元的羊肉爐吃到飽價格
能吃到這麼高品質，很難看到了.....
赤崁羊肉爐影片介紹
店名：赤崁羊肉爐
電話：02 8966 1511
價格：成人520元不用服務費
孩童 110-140公分 260元
110公分以下100元
營業時間：16:00~凌晨00:00
地址： 新北市土城區四川路21號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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