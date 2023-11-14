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宜蘭無菜單餐廳推薦》樂田蔬,食(石頭厝) 是一家位於宜蘭三星鄉間的無菜單料理餐廳，在100年歷史石頭厝裡用餐，提供預約制農村合菜。每人價位400元~600元，需前一天電話預約，招待小菜，茶飲和白飯免費續。提供菜色隨著產季變動，也可提供素食料理，全素炒麵，五辛素，炒時蔬整體用餐氛圍和餐廳老板的親切待客態度很吸引人，用完餐還帶我們到後院認識有機植物小菜園，農場到餐桌的概念。小朋友還有鞦韆、陀螺可以小小玩樂一下 。附近景點有張美阿嬤農場，之後再順遊三星鄉景點，文末一起介紹好吃又好玩一整天!

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樂田蔬食石頭厝 交通停車

地址：宜蘭縣三星鄉中山路三段370號

電話：0988 756 809

營業時間：9:00 – 15:00 週一二公休日，預約制

自行開車：Google導航輸入石頭厝(樂田蔬,食)即可到達

停車場：無，路邊就可以自由停車，開車來很方便

樂田蔬食石頭厝 菜單價位

樂田蔬,食(石頭厝)是田園合菜無菜單料理餐廳，每人400元~600元，小孩不算在內，需前一天電話預約跟老闆協調出幾人餐，再交由店家處理

樂田蔬食石頭厝 空間 環境

開車來到樂田蔬,食(石頭厝) 門口，看到餐廳外觀，這裏的確是貨真價實的石頭厝呢

內有兩個半獨立包廂，約可容納10-15位



這裏算是二間相連的空間，所以大概有三桌的位置而已

到這裏用餐有點像是到了鄉下朋友的家中做客的感覺



內部相當樸實無華

樂田蔬食石頭厝 心得評價

週日中午與好友相約來樂田蔬食聚餐，7菜1湯加水果，先預約1人500元。

老闆說小孩可以不算人頭，畢竟合菜的量夠吃即可，但是我們有小六生滿會吃的，預約8位大人的菜色份量

招待茶飲：萬壽菊葉茶及紅茶，真是加分的飲品



店家送的自製小菜兩蝶

牛蒡絲

白斬雞是農場合作的土雞，好嫩好好吃

魚蛋、牛腱肉、香蕉



冷盤



魚腥草炒蛋，當時是缺蛋潮，有賺到的感覺

藥膳白蝦

清炒高麗菜

海鮮魚肉卷

銀可燴肉片



丸子湯

山藥燉排骨湯



餐後水果，其中還包含燈籠果，燈籠果又名為酸漿果，這也是店家自己種的

樂田蔬食從小菜開始，每一道蔬食都是老闆無農藥耕種，蔬食類食材都是自己栽種，誠意十足，口味清爽不油膩

樂田蔬食石頭厝 開心農場



吃飽後，樂田蔬食介紹他們家的後院，這裏除了有些童玩可以玩，簡直是他們的開心農場

彈珠台、跳繩、小皮球…

滑板車、腳踏車

連竹節蟲也在養耶

樂田蔬食後院開心農場

蔥啊、青菜~~都是這裏採的

剛剛出現在餐盤中的燈籠果，真的酸酸甜甜的，滿好吃的

燈籠果乾燥後也很美啊

這裏不是一般認知中宜蘭無菜單料理的浮誇型澎拜菜餚，來這裏用餐倒是有像到了鄉下朋友家中做客一樣，餐點比一般家常菜來得好一些，老闆和老闆娘十分熱情，餐廳後就是自家菜田，可以逛開心農場，小孩還有盪鞦韆、跳繩、陀螺等可以玩，來三星鄉一定要來嚐嚐喔！

樂田蔬食石頭厝 附近景點美食

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樂田蔬食石頭厝 店家資訊

地址：宜蘭縣三星鄉中山路三段370號

電話：0988 756 809

營業時間：9:00 – 15:00 週一二公休日，預約制

價位：400-600元/人

交通資訊

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