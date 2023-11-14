澎湖的國際海上花火節一直都是最受歡迎的觀光活動，通常在每年4月下旬開始放煙火，歷時兩個月。不過，澎湖縣政府旅遊處今天在議會宣布了一個令人期待的消息，2024澎湖花火節將璀璨亮麗地持續整整4個月，從5月2日一直延續到8月底。這意味著歡樂將加倍，絕對讓國人看得過癮。

文章目錄 2024澎湖花火節

2024澎湖花火節日期

2024澎湖花火節地點

2024澎湖花火節去第一次就上手

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澎湖推薦住宿

旅遊處長陳美齡宣布了這項好消息。她提到，由於4月的天氣較不穩定，因此明年的國際海上花火節將從5月2日開始放煙火。在5月和6月，每週一和週四都將有2場精彩的煙火秀，而7月和8月則調整為每週五一場。此外，在4月18日和25日，還將有兩天進行試放，提前為壯觀的花火秀暖身。

2024澎湖花火節日期

5/2~6/27 每周一、四，7/5-8/30 每周五

2024澎湖花火節地點

主場地：馬公市觀音園區

施放時間 20:00

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澎湖推薦住宿

澎湖福朋喜來登酒店

無論您是因為出差或度假而造訪澎湖縣，澎湖福朋喜來登酒店都會是您的最佳住宿選擇。 5km之外便是市區內最繁華的地段。 住宿位置優越讓旅客前往市區內的熱門景點變得方便快捷。

幸運海彎海景民宿

無論您是因為出差或度假而造訪澎湖縣，幸運海彎海景民宿都會是您的最佳住宿選擇。 在這裡，旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 住宿位置優越讓旅客前往市區內的熱門景點變得方便快捷。

彩虹文旅

Rainbow Hotel提供優質住宿，位於澎湖縣的觀光, 餐飲, 海灘，是商務和休閒旅行的熱門之選。 距離市區繁華地段僅有的路程，這間4星級飯店的位置非常優越，方便出遊。 住宿位置優越讓旅客前往市區內的熱門景點變得方便快捷。

雅霖大飯店

如果您想尋找一家交通方便的澎湖縣住宿，那沒有比雅霖大飯店更合適的選擇了。 之外便是市區內最繁華的地段。 住宿位於觀音亭海濱公園, 馬公機場的不遠處，旅客在旅遊觀光時大可不必大費周章。

澎湖和田大飯店

澎湖和田港景飯店坐落於馬公市的中心地帶，是遊覽澎湖縣的最佳住宿選擇。 在這裡，旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 對於喜歡冒險的旅客來說，觀音亭海濱公園, 馬公機場再合適不過了。

金品精緻旅店

當您來訪澎湖縣時，金品精緻旅店所提供的優質服務與高品質住宿將帶給您賓至如歸的享受。 在這裡，旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 住宿位置優越讓旅客前往市區內的熱門景點變得方便快捷。

家翔琳海景二館

想要盡情體驗澎湖縣的精彩， 家翔琳海景二館 絕對是您的最佳旅伴。 在這裡，旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 住宿位置優越讓旅客前往市區內的熱門景點變得方便快捷。

元泰大飯店

位於風景優美的馬公市地區，從元泰大飯店可俯瞰澎湖縣，是享受觀光, 餐飲, 海灘的絕佳選擇。 在這裡，旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 從住宿到市內幾個主要地標相當方便，例如觀音亭海濱公園, 馬公機場。

瑞欣大飯店

瑞欣大飯店位於馬公市，是十分受到旅客歡迎的訂房選擇。 在這裡，旅客可輕鬆前往市區內各大旅遊、購物、餐飲地點。 觀音亭海濱公園, 馬公機場也近在咫尺。

澎澄飯店

無論您是因為出差或度假而造訪澎湖縣，澎澄飯店都會是您的最佳住宿選擇。 距離市區繁華地段僅有10KM的路程，這間4星級飯店的位置非常優越，方便出遊。 住宿位置優越讓旅客前往市區內的熱門景點變得方便快捷。

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