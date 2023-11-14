靜靜的坐在陽台 專屬於你獨家美景

遠望龜山島的遼闊美景 在藍天白雲的加持下，景色格外動人

鄰近烏石漁港、礁溪湯圍溝溫泉公園 逛街泡湯吃美食

悠閒度假玩樂趣 宜蘭 蘭陽烏石港海景酒店

能住在擁有自己的專屬獨家美景，起床就能欣賞在窗外的賞心悅目景色

這可是人人的嚮往的一件事情啊!!!

但…有些事情偏偏跟你想像不同!

在高房價的壓迫下，獨特的景觀可不是人人都可以負擔!!

工作辛勞之餘，也要犒賞自己!

那就出來度假~享受難得的獨家美景，遠望遼闊的龜山島~

心情豁然開朗，難得的出遊，超解壓!!!!

位於宜蘭頭城 鄰近烏石漁港 蘭陽烏石港海景酒店

擁有獨家美景 遠望蘭陽平原、烏石漁港、龜山島等景觀

靜靜坐在陽台欣賞視野遼闊的景色~可是獨家賣點!!!

一樓大廳泳池入口處

有提供房客免費餅乾可以食用喔~

除此之外，酒店二樓 海景全日餐廳 針對雙人及四人推出五、晚間套餐

一鴨五吃 搭上宜蘭在地食材金棗、三星蔥、炸糕渣

蘭陽經典烤鴨 美味上桌喔，讓你吃飽喝飽好滿足~

晚餐不用東奔西跑，在飯店就可以輕鬆享用美食呢~ 餐點傳送門

而蘭陽烏石港海景酒店 就位於通往宜蘭礁溪、羅東重要道路上

故周邊景點可說相當豐富~

像是羅東夜市、礁溪溫泉、外澳沙灘、烏石漁港及龜山島等等~

規劃個兩天一夜小旅行，可說是行程滿滿~~一點也不無聊呢!!!

礁溪溫泉 礁溪湯圍溝溫泉公園

位於礁溪 德陽路與仁愛路的中間，又名「燒水溝」的湯圍溫泉溝

獨特景觀搭配周邊溫泉景點、泡泡湯、吃美食及及享受溫泉魚SPA

都是不錯的首選~

外澳沙灘

衝浪玩沙戲水，外澳知名景點之一

還能遠望龜山島美景，出來玩沙不怕髒

現場還有付費提供沖洗區，讓你盡情享受難得的度假好時光~

烏石漁港 龜山島 (更多圖文傳送門)

宜蘭外海一座美麗的島嶼 龜山島，也是臺灣目前尚存的活火山。

乘坐遊艇出航，近距離欣賞龜山島，龜山八景逕入眼簾

漫步優美的環湖步道，水清澈到像鏡面一般

如此夢幻景色盡收眼底~

周邊景點豐富，住宿度假的體驗也是相當重要

擁有蔚藍海岸及龜山島景觀的 海藍 精緻客房

房內以清新亮麗淡藍色系風格，給人自在放鬆般的度假享受

獨家私人景觀陽台，靜靜的坐在陽台遠望欣賞龜山島

悠閒超放鬆~真是人生一大享受~

房內插座提供相當充足，連床頭都有插座

滿足旅人電器上需求使用，並提供免費免費有線、無線網路!

手機吃不飽，在飯店絕對給你飽!

電視可上網看YouTube頻道喔

另外還有免費提供茶包、小點心及罐泉水

冰箱內的飲料也都是免費提供~讓你大口暢飲 安心喝拉!!!

保險箱 涼鞋都是可以使用的喔~

衛浴採乾濕分離淋浴間、免治馬桶

並搭配新科技奈米浴的浴缸(水呈現乳白色彷彿就在泡溫泉)

泡澡超放鬆，誰說泡湯一定要溫泉

泡奈米浴也是挺舒服的呢!

房客獨享 免費體驗休閒設施

藍天泳池 池畔電影院 (每年開放時間 4-10月)

提供半露天泳池及水療池、兒童戲水池(常溫水)

享受渡假之餘，也可以遠望戶外天空景色~

夜間還有電影可以欣賞喔!!

開放時間:

14:30-17:30

18:00-21:30

電影播放時間:

19:00-21:00

位於地下一樓的虎船長親子天地

提供兒童6-12歲設計的遊戲天地(繽紛球池)

還有大朋友小朋友都喜歡的任天堂switch 免費玩

大人要度假放鬆，小朋友玩樂也同樣不無聊喔~

開放時間:

週一至週五09:00-11:00、15:00-21:00

週六至周日及(含連續假日) 09:00-21:00

競技室

提供遊戲冰球台、曲棍球台

展開兩人友宜競賽吧!!

開放時間:

週一至週五09:00-11:00、15:00-21:00

週六至周日及(含連續假日) 09:00-21:00

地下一樓戶外區還有夾娃娃機等遊戲機台(須付費)

由於地下一樓位於停車場路口處~

過馬路 走枕木紋行人穿越道線 注意前後車輛喔~

白天賞景 夜晚也要賞景

飯店夜晚頂樓提供星空看海吧

可走至戶外欣賞遼闊的蘭陽美景及頭城市景

看景不用另外付費，但想坐在座位區就要另外點付費飲料才可以喔~

開放時間:14:00-22:00

舒適的睡了一晚，也別錯過隔天的客房早餐

早起的鳥兒有蟲吃，你不早起早餐就被我吃光拉~

位於二樓海景全日餐廳 提供豐富的自助式早餐

從冷盤至熱菜、湯品、水果應有盡有

一早如果坐在面向龜山島窗邊

還可以一邊賞龜山島 一口吃美味早點喔!!!

蘭陽烏石港海景酒店 景色優 地點好 周邊景點佳

尤其一早從床上就可以看到美麗的龜山島美景

如此美景想不賴床真的都難啊!!!

開車、騎車都安心~

不管你是開車或是騎車的朋友，飯店都有提供住房免費停車!!

你真的沒聽錯，尤其是機車族朋友，有停車場可以使用ㄟ!!!

一般飯店很少有提供機車族使用的停車場~

所以真的是太令人很感動拉!!

如果你也是很注重賞景的選擇

那蘭陽烏石港海景酒店 就是你休憩旅遊好選擇喔!!

蘭陽烏石港海景酒店

宜蘭縣頭城鎮大武路180號

服務專線(03)977-1111 #31113

https://www.lysvhotel.com/

房客免費停車場: 汽車、機車 地下二樓、地下三樓

交通建議路線:

火車 (台鐵)頭城火車站下車，步行約15分鐘即可抵達

客運(國光客運1877)南港轉運站搭車至頭城站，步行約15分鐘即可抵達

免費接駁車:(需再搭車前兩小時預約)

詳情請洽飯店服務中心詢問。

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