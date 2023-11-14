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台北火車站周邊少數好吃的素食麵線店！便宜又大碗的素食麵線，是附近上班族素食業者的福音，就算吃葷食的人

2023-11-14 19:10:13 布咕布咕 人氣：105
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：2047篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：古早味冰/素麵線
place台北市大同區華陰街149號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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有一些吃素食的人，在外面逛街時

都會找不到，尤其是台北車站周邊這一塊

非常多人會來逛街，但這裡賣素食非常非常的少

因此，布咕先生就要來跟大家介紹一家

位於台北火車站、京站附近華陰街上的

古早味冰/素麵線｜台北火車站附近好吃又便宜的素食麵線

古早味冰/素麵線店內環境

店家的室內用餐空間

是在騎樓還有人行道的半開放式

如果夏天來的話會很熱

冬天會很冷，座位數也非常少

古早味冰/素麵線菜單

店內的餐點有

素食麵線大碗60、小碗40元

還有賣冰品、飲料等等的餐點

其中冰品的價格真的超划算的

素食麵線 60元

他們的麵線大碗是真的滿大的

如果一個大男生是可以吃飽的

上面可以看到有香菜還有素排骨

麵線是帶有攪拌比較濃稠的質地

裡面加了香菜以及其它食材

吃起來口感滿豐富的

如果想吃比較酥脆的排骨

建議可以先不要攪拌直接先吃

如果敢吃辣的朋友

吃的時候一定要加辣

因為加辣之後

味道會更加的豐富

味道也會更好

除了素食麵線

他們的冰品也是超好吃又便宜

布咕先生反而比較推甜品

以素食麵線來說

味道表現還算不錯

只是麵線的量有點小小偏少

不過味道是ok的

而且我反而是比較推薦冰品

價格便宜又好吃

有機會來到台北後火車站或京站附近

可以來吃吃看

很推薦的一家店

 

 

古早味冰/素麵線影片介紹

 

 

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

 (直接點擊連結)

 

店名：古早味冰/素麵線

營業時間：早上10:50~19:00

地址： 台北市大同區華陰街149號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

 延伸閱讀，繼續看下去：

 【台北美食】陳記京滬酒釀餅-超過60年老字號的美味酒釀餅美食

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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