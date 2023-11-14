有一些吃素食的人，在外面逛街時

都會找不到，尤其是台北車站周邊這一塊

非常多人會來逛街，但這裡賣素食非常非常的少

因此，布咕先生就要來跟大家介紹一家

位於台北火車站、京站附近華陰街上的

古早味冰/素麵線｜台北火車站附近好吃又便宜的素食麵線

古早味冰/素麵線店內環境

店家的室內用餐空間

是在騎樓還有人行道的半開放式

如果夏天來的話會很熱

冬天會很冷，座位數也非常少

古早味冰/素麵線菜單

店內的餐點有

素食麵線大碗60、小碗40元

還有賣冰品、飲料等等的餐點

其中冰品的價格真的超划算的

素食麵線 60元

他們的麵線大碗是真的滿大的

如果一個大男生是可以吃飽的

上面可以看到有香菜還有素排骨

麵線是帶有攪拌比較濃稠的質地

裡面加了香菜以及其它食材

吃起來口感滿豐富的

如果想吃比較酥脆的排骨

建議可以先不要攪拌直接先吃

如果敢吃辣的朋友

吃的時候一定要加辣

因為加辣之後

味道會更加的豐富

味道也會更好

除了素食麵線

他們的冰品也是超好吃又便宜

布咕先生反而比較推甜品

以素食麵線來說

味道表現還算不錯

只是麵線的量有點小小偏少

不過味道是ok的

而且我反而是比較推薦冰品

價格便宜又好吃

有機會來到台北後火車站或京站附近

可以來吃吃看

很推薦的一家店

古早味冰/素麵線影片介紹

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店名：古早味冰/素麵線

營業時間：早上10:50~19:00

地址： 台北市大同區華陰街149號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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