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松築創作和食料理｜這樣賣不會虧嗎？八道菜頂級食材日本料理套餐只要668元！

2023-11-14 19:20:05 大手牽小手。玩樂趣 人氣：102
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大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：781篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：松築創作和食料理
phone05-2910-181
place嘉義市西區中興路221號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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嘉義美食、日本料理推薦這家松築創作和食料理，在嘉義的『松築創意和食料理』是一家很有特色的日本料理店，他們的料理並非傳統日本料理，而是結合了日式的嚴格料理原則和法式的創意調理手法，再加上美觀的食藝擺飾。隨著季節的變換，菜單也會有所調整，營造出一種獨樹一格的風味，店內的裝潢華麗且高雅，用料也很高級，但價位卻意外的很親民呢！

松築創作和食料理｜交通方式、停車資訊

位於嘉義中興路的松築創作和食料理，旁邊就有一個收費停車場，店面外觀裝潢展現出細膩的考量，融入日式禪風設計，營造出一種質樸且穩重的氛圍，光看外觀可能會讓人卻步，但看了旁邊的價位菜單，是可以放心走進去的店！

松築創作和食料理｜用餐環境

裝潢從隔間壁面到地板，全部都用了淡雅且自然的原木材質，展現了一種簡潔且現代的木質感，每個座位區都有隔簾區隔保有用餐隱私感，跟我們心目中的日本料理餐廳有些不太一樣，這裡的裝潢風格反而更像是一間高檔的私人招待所

如果用餐人數多，這裡還有各種不同大小的包廂可以選擇呢

松築創作和食料理｜菜單

點餐方式很簡單，有不同價位的個人套餐，價格為$668起，如果有想要加購或升級的話，價格也很清楚透明，上面菜名後方也都有料理的食材、烹調方式等介紹，看不懂也可以問服務人員，點菜像是寫問卷的感覺，一頁一頁菜單看，慢慢的一道道打勾，很有趣的點餐方式

松築創作和食料理｜松築 御獻立 $668菜色

我們實在很好奇$668端出什麼菜色？於是點了一份不加購最便宜的$688松築 御獻立套餐第一道是鰈魚鰭邊金箔，$668就可以吃到鰈魚鰭邊握壽司就挺讓人驚艷的，而且上面還奢侈的撒金箔，鰈魚鰭邊肉一入口就化開了，非常厲害！

玉米筍南極蝦鬆，以玉米筍及南極蝦為主的前菜沙拉，鹹香的南極蝦搭配鮮甜的玉米筍，醬料濃郁，混搭在一起很合拍，以小船盛裝也很可愛

油旗魚\刺身，油旗魚吃起肉質相當很柔嫩，油脂感也很豐富，邊緣有稍微炙燒，吃起來也是很鮮甜

時令季節漁獲\吟釀甘露蒸，今天的時令鮮魚是大麥鯛，魚新鮮基本上怎麼處理都好吃，這裡是用上吟釀甘露，淡淡的醬香更襯托出魚肉的細緻鮮甜

海盛蒸汽鍋，現在正是螃蟹的季節，講究時令的松築創作和食料理也沒有錯過，將湯品直接升級海盛蒸汽鍋，以蒸海鮮的概念，上層蒸籠蒸煮食材，食材蒸煮出來的水分精華會流入下方的湯裡，讓湯㪋起來更鮮甜

蒸籠裡盛裝了一整隻的梭子蟹還有淡菜、香菇、秋葵等等食材，經過蒸煮後香氣四溢，單純蒸煮沒有經過其他調味，可以品嚐食材最純粹的本位，當然也要夠新鮮才敢這麼料理

底下的湯則是承接了上層的美味精華，入口溫暖且鮮味十足，尤其在微涼的秋天來上這麼一碗湯品，真的是相當舒服啊

盤克夏黑豚\鹽蔥\韓風，真是令人驚喜，連盤克夏黑豚這種高檔食材也有！盤克夏黑豚經過炙烤，搭配鹹香夠味的鹽蔥，一口咬下，淡雅的鹹味伴著鮮甜多汁的肉香，好吃

黑鮪魚握壽司，赤身是脂肪含量最少的肌肉部分，這的黑鮪魚的赤身比較特別，除了肉質軟嫩外，入口會但有淡淡微甜的酸香氣息

甜點是仙草\蜂蜜\奶油，嫩仙草，裡面有加入蜂蜜，甜味相當高雅，仙草是比較紮實的口感，搭配滑潤鮮奶油，作為收尾最後一道，相當滿足

松築創作和食料理｜吟月美饌$1000

另外我們還點了一份吟月美饌$1000的套餐來比較一下，除了道數比較多道（十道菜，其中油旗魚、海盛蒸汽鍋與$668相同），食材的選用也比較高級，一開場就很驚人，開胃小品是松葉蟹最中餅，不用說主要一定是上面滿滿的松葉蟹拌蟹膏，鮮味跟甜度都是一流，還加了些許魚子醬增加味道鮮度，超強！

炙燒生鮮干貝\金箔\鮭魚卵\磯雪昆布，感覺就是北海道漁獲名產大集合的概念，生食級干貝炙燒加上爆漿鮮味的鮭魚卵跟清雅海味的磯雪昆布，層層堆疊的海潮鮮味，味覺衝擊感十足啊！

日本山藥\豆乳冷奴\昆布醬油，冷奴就是豆腐，這裡是用豆乳來做豆腐，吃起來有點像豆花的口感非常嫩，加上濃稠的山藥泥及帶鮮味昆布醬油，鹹甜鮮兼備的好味道

軟殼蟹輕揚\馬鈴薯\咖哩香醋醬，看起來也是帶有異國料理的元素，上桌就可以聞到一股咖哩香氣，軟殼蟹經過酥炸外脆內嫩肉質細膩，加上香氣足濃郁咖哩醬，很是開胃

澎湖手釣巴浪魚\椒鹽\炭火素燒，巴浪魚其實是竹莢魚、四破魚、藍圓鰺等俗稱，今天看起來應該是竹莢魚，簡單炭火烤，搭配胡椒鹽享用，肉質看起來相當肥美，烤工一流，外層帶著些許的焦香，下筷夾開，雪白柔嫩的魚肉立現，微微的鹽味帶出魚肉的鮮甜

TORO銘柄豚\鹽蔥\野菜燒，日本豬裡經過配種改良的特選豬，味道特別豐醇，被稱作「銘柄豚」，肉質的肉汁甜度都遠超過一般國產豬，簡單煎炙就可以吃出TORO銘柄豚的風味

栗子\白醬\冠軍米燉飯，日式的經典和食之一就是奶油燉飯，這裡使用的冠軍米，經過白醬燉煮後仍舊可以感受到米飯高雅甜味，甜甜的鬆軟栗子頗有畫龍點睛之效

松築創作和食料理表現還是可圈可點，基本上要用668元的價位吃到這樣等級的食材可以說是幾乎找不到，整體用餐下來，無論是出餐速度的掌握，食材運用搭配，都拿捏的恰到好處，重點是份量也很足，絕對吃得飽，不過每日接待的客人有限，想吃要提早訂位唷！

 

松築創作和食料理

地址：嘉義市西區中興路221號

電話：05 291 0181

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00

松築創作和食料理FB

 


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