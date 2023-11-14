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【台北漢來大飯店】無邊際泳池、三溫暖、健身房、戶外禮堂、大廳酒廊,還有全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」

2023-11-14 20:22:37 甜蜜夫婦食紀錄 人氣：101
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發表篇數：277篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：台北漢來大飯店
place台北市南港區經貿一路168號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

台北漢來大飯店 豪華住宿推薦

撰文．攝影＝ 林甜蜜

身為漢來小迷妹，從漢來湯包、漢來海港、漢來疏食一直到漢來宅美食，通通都很喜歡，但是高雄漢來飯店對我來說好遠，現在台北漢來大飯店終於在今年10月正式開幕，奢華感滿分，更打造全新「島語」自助餐廳品牌。

台北漢來大飯店為國內少數擁有「金鑰匙」與「英式管家」兩大認證的飯店，打造菁英旅客專屬行政酒廊─貴賓軒，提供超美戶外無邊際游泳池、健身房與三溫暖設施，讓來到飯店的旅客都有「賓至如歸」的感覺，快跟著甜蜜一同窺探這家斥資近60億打造的全新台北漢來大飯店吧!!

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

位於南港經貿園區的「台北漢來大飯店」佔地 1203 坪，旁邊就是南港展覽館、南港軟體園區、中信金融園區，不論是搭乘高鐵、火車、捷運、公車等都可輕鬆抵達，也有自己的停車場，提供24 小時接待櫃檯和WiFi（免費），這裡大廳非常寬敞，奢華又有國際感。

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

1F設有大廳酒廊，下午沒事可以在這邊點杯飲品跟朋友聊聊天，非常愜意，其中台北漢來大飯店為行政樓層與套房貴賓設置專屬行政酒廊，提供VIP服務，全天供應輕食點心還有下午時段的Happy Hour。

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

一走進房間看到電視牆的歡迎詞真的有點感動，桌上還有精選迎賓小點，不只覺得房間環境舒適，我的心靈也被治癒了~床頭櫃還有一個中英日智能語音管家 Aiello 小美犀整合環控系統，可以直接調整燈光、聽音樂都很方便。

漢來飯店客房採用英國百年名床斯林百蘭與席夢思頂級床墊，真得睡得非常舒服，連寶貝都躺著不想動了，重點是房間的風景很漂亮，對面就是山景，早晨時可以看到一抹紅澄澄的朝霞，來住宿還有提供外幣兌換服務和熨燙服務歐!!

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

所有房型都有提供Nespresso Vertuo膠囊咖啡機等設備，冰箱裡也有多款酒水，讓旅客不用自己出去買，價目表就放在冰箱門旁，櫃子裡也有擺放酒杯跟餐盤，真的非常貼心。

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

廁所跟房間的遮簾都是電動的，浴室為乾溼分離，使用免治馬桶，浴缸的水流很大，一下就可以放滿水泡澡，並依不同房型精心準備法國DAMANA、美國護膚保養品牌Perricone MD及頂級品牌寶格麗BVLGARI洗沐備品，除了盥洗備品，吹風機、體重機都有，不用帶太多東西就可以來入住，而且夜晚休息前在房間泡個澡真的很舒服。

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

來之前就看到很多朋友都推薦，一定要來台北漢來大飯店的無邊際泳池，因為這裡的景色真的非常漂亮，尤其到了夜晚，看著對面大樓林立的都會感，讓我跟老公一口同聲說像到了香港，也很有曼谷的感覺，現在不用出國就有這樣的美景，還可以放鬆游泳實在是太幸福了阿，難怪有「南港最美天際線」的美譽!!

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

台北漢來大飯店也有提供婚宴會場，所以一上來五樓就能看到泳池後方的戶外禮堂，這個玻璃禮堂真的很漂亮，有入住的朋友也都可以來參觀拍拍照，或近期如果有婚宴需求的新人，甜蜜推薦各位可以考慮台北漢來大飯店，一定能為追求完美的新人朋友留下美好的回憶!!

 

【台北漢來大飯店】無邊際泳池、三溫暖、健身房、戶外禮堂、大廳

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這次入住我們也預定了漢來的全新餐飲品牌「島語自助餐」，據說是升級版的漢來海港漢來海港我們吃過幾家不同分店，用餐都很滿意，所以這次到島語用餐前就很興奮，果然一點都沒讓人失望，而且甜蜜覺得與其他自助餐最大不同就是，島語這次推出8座獨立島檯，每一個島檯都有搭配一款適合的酒品，來島語可以喝到各式精選酒品，根本是爸媽小酌放鬆的天堂阿!!

島語針對飲食也都選用高檔食材多元豐富，非常有特色，不愧對它的價位，像雪場蟹腳、生食級北海道大干貝、和牛炙燒握壽司、京式片皮鴨、肋眼牛排、戰斧豬排，每道都很精緻，連甜點也可以請師傅裝飾，選擇多樣讓大人小孩都能吃得滿足開心。

這裡雖然走精緻路線，但是對兒童還是非常友善，現場有提供兒童座椅跟兒童餐具、兒童圍兜，像期間二寶不小心把湯匙甩到地上，服務人員也會立馬上前提供新的餐具，是一家適合全家大小一起用餐的餐廳。

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

如果你跟我們一樣，入住時也預訂的島語餐廳，那別忘了吃飽後或隔天早上，還可以到飯店的健身房消耗消耗熱量，像我前一天真的吃的好飽，隔天早上就到健身房做一些運動，這裡的設備都非常新，採用全球最大知名健身器材品牌 Life Fitness 全系列健身器材，還有提供毛巾跟水，運動結束還可以去對面的三溫暖!!

漢來的三溫暖開放時間為08:30-22:00，設有冰池、岩泉池、常溫池、按摩池、蒸氣室、烤箱、花茶區、休憩梳妝區等，飯店 SPA 選用創立自 1985 年的瑞士頂級保養抗衰老品牌 VALMONT 合作，有來住宿的朋友一定要體驗一下，為忙碌奔波的旅人洗去一身疲勞，身心靈都能好好的放鬆與享受呦。

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

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【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

 

隔日醒來，早餐用餐時間從6:30-10:00，真的超級早的，一樣在島語餐廳用餐，這裡的早餐有中式、日式、西式，選擇非常多樣，甜蜜偷偷觀察了用餐的人，真的蠻多的，而且有非常多外國人，是一家很有國際感的飯店，而且這次入住發現有很多國外公司行號都選擇台北漢來大飯店入住!!

在島語用餐，每一區位置都配有服務人員，連早餐都會隨時收拾吃完的餐盤，我非常喜歡它們的歐姆蛋還有沙拉吧，尤其沙拉吧的起司選擇好多歐，還有多種烘焙糕點可以選，最後再點一碗現煮的牛肉湯，喝一口暖身又暖胃，整個精神都來了!!

 

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】全新吃到飽品牌「島語自助餐廳」,無邊際泳池

【台北漢來大飯店】無邊際泳池、三溫暖、健身房、戶外禮堂、大廳

 

退房時間為11:00，早餐吃完我們就先回房間休息一下，最後離開的時候，還可以去大廳旁邊的漢來日日烘焙坊買一些伴手禮，甜蜜看到好多人買千層手撕麵包，所以也拿了一個，然後早餐有看到它們的菠囉起司包，感覺很好吃所以也拿了一個，回家吃了兩種都好好吃歐。

這次來台北漢來大飯店真的很有尊榮奢華放鬆的感覺，尤其是它們的無邊際泳池，到了夜晚更加漂亮，讓我跟老公都覺得有點身在國外的感覺，如果有到台北住宿，甜蜜一定會推薦這家台北漢來大飯店，已經在規劃的朋友們，以下整理詳細的官方資訊，趕緊去預定呦!!

現在至11月30日預訂（住宿：即日起至12月29日）台北漢來大飯店精緻雙人房NT$6,888(需另加10%服務費及5%稅金)，還會贈送2,000元漢來美食餐飲抵用券(可於全台漢來美食餐廳使用，使用期限至2024.3.31)

 

【台北漢來大飯店】

·台北漢來大飯店官網訂房：https://bit.ly/3rMIPJe
·島語自助餐廳訂位：https://bit.ly/46pA07k
·官網：https://www.grand-hilai.com.tw/

·地址：115台北市南港區經貿一路168號
·訂房專線：02 2785 8086

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本文為邀約體驗文，內文皆是本人體驗後的心得分享，產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人口味習慣、體質不同，實際餐點、功效依每人體驗為主。

文章標籤

無邊際泳池 三溫暖 健身房 戶外禮堂 大廳酒廊 島語自助餐廳 台北漢來大飯店 漢來大飯店
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