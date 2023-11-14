坐落在民生公園旁綠蔭隱蔽的巷弄中的「 微熱山丘 ｣，免費提供品嘗鳳梨酥的奉茶服務。一直是口碑相傳的台北民生社區超人氣名店。也是很多觀光客購買伴手禮的必訪地方。

陽光康喜 鳳梨酵素

位置與微熱山台北民生公園門市相鄰的陽光康喜是「 微熱山丘 ｣為推動台灣農業價值，設立打造幸福人生的健康好物品牌。採用來自微熱山丘的鳳梨莖萃取物和鳳梨汁調和，完全不加砂糖。充分享受鳳梨酵素的保養力。

對於排便不順的隱憂，這次造訪適逢雙11有優惠活動，一次帶走三盒，希望開啟順暢的美好一天。

購買通路:微熱山丘 台北民生公園門市

線上購物:陽光康喜

微熱山丘 民生公園門市 營業資訊

營業資訊

【 營業資訊 】

微熱山丘 台北民生公園門市

🏡台北市松山區民生東路五段36巷4弄1號1樓

⏰營業時間 : AM10:00 ~ PM18:00

☎ 電話 02 2760 0508

🌐官網: 微熱山丘

交通資訊

交通資訊:

( 文字內容取自微熱山丘官網 )

可搭乘公車至「介壽國中」站下車，步行3~5分鐘即可抵達門市。

12、63、225、248、254、262、505、518、521、612、652、905、棕1。

轉乘資訊

台北車站新光三越前：轉乘公車262、652。

捷運板南線[藍線] 忠孝敦化站8號出口：直走，轉乘公車262、521、905。

捷運文湖線[棕線] 中山國中站：左轉至三民書局門口，轉乘公車63、225、棕1。

捷運文湖線[棕線] 松山機場站：轉乘公車棕1；若直接步行前往門市，約需13分鐘。

捷運淡水信義線[紅線] 雙連站1號出口：右轉，轉乘公車民生幹線。

捷運中和新蘆線[橘線] 行天宮站1號出口：右轉過馬路，轉乘公車民生幹線。

捷運松山新店線[綠線] 台北小巨蛋2號出口：直走，敦化北路右轉過馬路，轉乘公車652、262。

「 微熱山丘 ｣ 大門前左側牆壁紹的兩個腳踏車擺飾，是 IG 網美的熱門打卡點。

配合秋季主題的蘋果季活動，用紅玉蘋果裝飾店面空間，連門市服務人都戴上可愛的蘋果帽，用滿滿的祝福「蘋平安安｣ 迎接顧客。

親切的服務人員在大門口，招呼接待客人。會先詢問在店外等待的客人是需要店內享用，還是直接購買禮盒。真實感受到整間店的服務熱情與友善。

一進門左側有個手沖咖啡櫃台，現在的奉茶服務除了茶飲還有咖啡提供，真的好週到。

微熱山丘 民生公園門市 內部環境

享用餐點的場域約莫可容納 30 人。

以鳳梨酥聞名的「微熱山丘｣，慕名造訪的遊客都可以感受免費招待的溫馨招待，毫無必買的壓力，一切隨意。但大多數的訪客絕不會空手而歸，因為好吃的讓你忍不住買回去當伴手禮分享親朋好友。

微熱山丘的結帳服務櫃台

「微熱山丘 ｣ 的服務人員，採專業分工。引導接待、點餐、結帳皆有不同的人服務。溫暖的笑容，親切的服務，真的很加分。

微熱山丘 奉茶服務體驗

「 微熱山丘 ｣ 的免費試吃，飲品可以自行選擇茶飲或咖啡，搭配的甜點內容也隨之不同。

蘋果酥 + 紅玉紅茶

享用「蘋果酥 + 紅玉紅茶｣ 餐點組合有個平安御守，來自「微熱山丘｣的美好祝福 ，希望每個人都能被平安加持，一生一世喜樂平安。

蘋果酥 + 紅玉紅茶

外酥內軟的蘋果酥含有果丁的纖維感，酥皮上薄如雪的糖霜，少許的檸檬提味，清香中的酸甜滋味。搭配著來自南投日月潭的紅玉紅茶，入口甘醇、香氣層次豐富的口感。一口酥一口茶，好吃好喝的絕配組合。

鳳梨酥 + 山丘芭娜娜 + 8號咖啡

鳳梨酥是「 微熱山丘 ｣ 的經典招牌甜點，我對它更是情有獨鍾。撕開這個土鳳梨酥的白棉紙袋，有如金磚般的方正造型。無化學添加物的酸甜美味口感，吃起來香酥風味，滿心歡喜的享受。

「 微熱山丘 ｣ 除了茶香也讓濃郁咖啡香氣溢滿整個空間。當日的咖啡是和 Simple Kaffa 興波咖啡合作的8號咖啡，深烘焙的衣索匹亞咖啡豆，熱帶水果、黑巧克力、苦甜調性的風味。果酸氣息中帶著焦糖風味，香醇不苦澀。搭配著以可可脂為內餡，酸中帶甜的「 山丘芭娜娜 ｣，提升了滑順潤口的口感。

「 山丘芭娜娜 ｣，整片可拆卸不同動物造型的杯緣子餅乾，邊吃邊玩增添了不少的食玩趣味。

微熱山丘 商品價目

商品價格會隨著物價波動而調整變動，請依店家官網或微熱山丘門市的實際標示為準。

「 微熱山丘 ｣ 的商品展示區，現場有服務人員陪同填單選購，再拿著單據到櫃台結帳付款提貨。

蘋果酥 (2入、6入、10入)

蘋果酥

平安御守小包裝 兩入/ 120 元，

品嘗甜點之後，可以將平安御守裁切完成，背面寫上祝福語，置放皮夾內讓平安美好獲得滿滿的加持。

六入/ 360 元 十入/ 550 元

餽贈親友，送禮自用兩相宜的伴手禮。

鳳梨酥 (2入、6入、10入、15入)

鳳梨酥 兩入/ 100 元、六入/ 300 元、十入/ 500 元、十五入/750 元。

由台、日水果製成的雙口味豐富組合，鳳梨酥蘋果酥各半混搭包裝。

兩入/ 110 元、十入/ 600 元。

山丘芭娜娜 限定版 (2入、8入)

山丘芭娜娜 杯緣子餅乾

兩入/ 80元，台灣寶島和動物造型。

八入/ 280元，俏皮動物造型。

討喜可愛的杯緣子餅乾，享受美味同時也會生活日常帶來不同的趣味。

可愛造型總是吸引目光，忍不住的我也買了小包裝的山丘芭娜娜。早餐或午茶搭配著5號咖啡的獨享時光。

松柏嶺烏龍茶(6入)

六包裝 / 210 元

日月潭紅玉紅茶(2入、6入)

兩包裝 / 80 元 ，六包裝 / 250 元。

濾掛咖啡 (6入)

5 號咖啡 六包裝 / 250 元

8 號咖啡 六包裝 / 250 元

飲品系列還有熱情的南國風味鳳梨汁四瓶裝/600元。(可惜忘了拍照)

難得在優閒的午后和好友在「 微熱山丘 ｣ 免費品嘗美味的餐點。味蕾的感動當然也讓兩人買了各自喜歡的甜點當作這趟美食小旅行的伴手禮，為生活日常增添幸福的甜蜜感。