冬之序曲正展開，吃鍋行程即刻啟程！

冬至的這一天，就讓我們用火鍋來感受香港的溫馨「吃情」歲月！

人家說：「十年修得同船渡，百年修得共枕眠。」

那要多少年才能修得共鍋緣？

因為我一直覺得可以坐在一起吃火鍋，是一件很親密的事。

尤其坐在波記私宅打邊爐的二樓，幸運地坐在必須提前兩個月預約才有的最佳視野座位，熱氣蒸騰的那一桌，還有自己喜歡的食材一盤盤擺出來，伴隨點點燈火像是家的氛圍，這樣的畫面太溫馨，我的肚子也不爭氣地大聲咕嚕喊餓。

我個人最喜歡波記私宅打邊爐的原因之一，就是當吃到一個段落時，會上演一鍋三吃的重頭戲。

加入堪稱是打邊爐的鎮店之寶咖哩醬，倒入之後鴛鴦鍋大變身出現第三種湯頭，顏色金黃香氣迷人，是帶著南洋風味的椰漿咖哩鍋，這自帶香甜的湯頭完全吸引著我們，一碗接一碗喝不停。

秋風起想吃蟹？也可以事先電話預約海鮮，大沙公、大沙母新鮮直送，美味海鮮可以搭配清爽的西洋菜皮蛋鍋、濃郁的咖哩鍋，或特色黃金酸湯泡菜鍋，不同風味，超級好吃！

「吃完火鍋，再下樓到Plan B 歐陸街頭市集小酒館 喝啤酒」這人生，超完美！

貼心提醒：飲酒過量、有礙健康、禁止酒駕、未滿18歲禁止飲酒

波記私宅打邊爐

地址：台北市敦化南路一段187巷46號2樓 （Plan B 歐陸街頭市集小酒館 2樓）

電話：(02)8773-5279

交通：捷運忠孝敦化站 步行5分鐘

營業時間：17:30~22:00

菜單連結：https://www.facebook.com/bokeyhotpot/menu

📌十一月活動：

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▲立冬過後，宣告冬天正式來臨，說起吃鍋，首選當然是「香港私宅打邊爐」或「波記私宅打邊爐」。

常會有人問：「波記私宅打邊爐怎麼走？怎麼去？」這段影片告訴你：請點我

捷運忠孝敦化站2號出口直走，看到屈臣氏左轉，走人行專用道，

看到OWNDAYS眼鏡行左轉

直走50步，會看到 Plan B 歐陸街頭市集小酒館

從招牌底下抬頭看，可以看到波記私宅打邊爐2樓的綠色系裝潢

穿過坐在戶外雅座區喝酒聊天的漂亮妹子們後，走到底，左手邊會有直上二樓的電鈴，按下它！港式打邊爐的美味，正在等著您！

▲歲末年終，尾牙季節近了，聚餐機會變多，波記私宅打邊爐裡面分成好幾區，也有布簾當成輕隔間，這樣的佈置方式是Bokey獨創，這樣的顏色和美感及擺設，大概也只有一直和知名歌手張信哲一起收集老物件二十多年的Bokey才能辦到。

如果你來，請答應我，一定要花一些時間好好領略玩賞「波記私宅打邊爐」的環境，因為這是老闆Bokey從小到大的印記，他利用倒影穿透、鏡子反射建構出一個真真假假、虛虛實實的繁華世界，任一個角落都可能遇見他的成長痕跡....

▲窗邊有兩組情人雅座，居高臨下看到的視野就是不一樣，用餐會感覺特別有fu，如果你也喜歡這樣的氛圍，請記得一定要提早預約，尤其是即將到來的聖誕節，或週末看現場live演唱，這是景觀第一排，都具有歐洲街頭放鬆的感覺。

▌在餐桌上，復刻童年媽媽的回憶

▲爸爸是香港人＋媽媽是台灣人，主理人Bokey的獨特成長背景，讓他經歷了港台兩地的飲食文化洗禮，童年記憶中，Bokey的母親總在正餐上桌前擺上幾款小菜或滷味，讓Bokey和家人可以先墊墊胃，這樣的美好，深植記憶深處，他想復刻美好和大家一起分享。

《滷雞腳》

做過美甲的限量雞腳，是到「波記私宅打邊爐」絕對不容錯過的美味！

這黑得發亮的黑金雞腳，熱的時候口感Q嫩，微涼時變Q彈，我個人喜歡趁熱吃，感受透過牙齒和舌頭的合作，輕易就能讓雞腳骨肉分離，可以吃得很優雅，完全不需齜牙咧嘴。

特地挑選比較大的土雞腳，費工耗時處理，除了清洗還要剪指甲，再以獨門醬料和多道工序長時間滷至軟嫩入味，香氣濃郁滿滿膠質，多來幾隻，我可以~

《波記椒麻麵》

▲光是這一碗，就足以單獨拉出來開一家店了！

這是一碗結合兩岸三地的麵，用的是台灣關廟麵+皮蛋+泡菜，搭配川式椒麻醬跟港式的芝麻醬，必須趁熱盡快攪拌後享用，椒麻醬和芝麻醬緊緊包覆著帶有嚼勁的關廟麵，再融入皮蛋和辣味高麗菜干，口感豐富，每一口都能感受到麻、辣、香，恰到好處的辣令人上癮。

《波記雞滷飯》

▲一碗當中同時吃到滷肉與雞肉丁，滷肉的豐腴加上雞肉的香甜，油香肉甜微黏唇，兩者拌在一起吃，滋味超誘人，吃起來完全不油膩，根本媲美滷肉飯名店。

▌滾沸的湯頭、氤氳的熱氣中，齊聚一鍋的食材就是一種和樂融融的感覺！

▲波記私宅打邊爐的六大湯頭獨霸天下：西洋菜皮蛋鍋、重慶古傳川味麻辣鍋（辣）、香江黃金香濃咖哩鍋（小辣）、澳門秘製沙嗲鍋、黃金酸湯泡菜鍋、青醬椒麻鍋（小辣），不管哪一鍋，都能獨當一面堪稱招牌，各有擁護者，味道經得起消費者的考驗。

每次到Bokey的火鍋店，我總忍不住一定要點麻辣鍋和皮蛋鍋，一為清淡、一為濃烈，這樣的組合令人一吃難忘！

《重慶古傳川味麻辣鍋（鴨血豆腐可續）》

紅通通的麻辣鍋看似很有話說，但其實湯頭是可以喝的，香麻勝過辣，有一種即之也溫的溫柔，千萬別怕，大膽來試試吧！入口油潤回味無窮，能喚醒濃厚的湯底為任何食材賦味，煮沸之後就是人間百味。

以多種中藥材、大紅袍辣椒和香料，以及Bokey另外開的幾間歐陸餐廳使用的頂級牛肉修下來的牛油及邊角肉，加上辣椒、香料花四五個小時炒成麻辣鍋底，不僅食材充份運用，更讓麻辣鍋散發獨特香氣，(不吃牛的人請自行留意)。

▲Q彈的鴨血，口感Q彈像果凍、豆腐燉煮4-5小時，非常入味超好吃，重點是這兩種都可以免費續，個頭很大，完全不怕人家吃。

《西洋菜皮蛋鍋》

以雞骨、豬骨熬煮的高湯，裡面有西洋菜、皮蛋，第一次吃的朋友撈起皮蛋，瞬間驚呼，畢竟這樣的做法在台灣少見。

請先喝一口原味清湯，香醇爽口完全不油膩，淡淡餘香繚繞在舌尖，港式的家常好味道，直送到我們的餐桌上。

《三吃任選一湯頭-咖哩醬》

▲當吃到一個階段時，工作人員會將咖哩醬汁倒進來，略微攪拌就能上演一鍋三吃的重頭戲，瞬間飄出甜甜的香氣。

以椰漿、奶水、薑黃和印度咖哩調成的咖哩醬汁，氣味香甜濃郁，帶著南洋風味的椰漿咖哩鍋，最對我的味，吸引我一碗接一碗喝不停。

《松阪豬/半份》

▲油花分佈與肥瘦皆適中，略帶Q彈爽脆的口感超討喜，吃完一盤意猶未盡，是我最愛的感覺，留點遺憾，當成下回再訪的好理由。

《嫩肩牛/半份》

▲肉嫩汁多少油脂，不管放哪種湯底都適合，具有一定的厚度，吃起來飽嘴又滿足，簡單涮兩下，就可以感受肉片在口中爆汁的快感。

《海鮮拼盤(小)

▲這一份海鮮拼盤的新鮮度透過肉眼清楚可見，裡面有生食等級干貝、廣島生蠔、藍鑽白蝦、九孔鮑......海鮮只要新鮮就是王道，鮮甜Q彈各種口感兼具。

《蝦漿燒賣、鳳城水餃、川丸子、酸菜白肉豬肉丸》

吃過這麼多家麻辣鍋店，波記的丸類和餃類在好友圈的評價極高，之前聽波記的師傅說過，他們每天上工的前置作業，就是剁豬背油、蝦肉和豬肉，然後開始動手包鳳城水餃和港式雲吞。

鳳城水餃餡料有香菇絲、蝦仁、筍絲、黑木耳絲.....口感軟嫩清脆皆具，吃起來微甜，味道就是與眾不同，餡豐味美肉質鮮甜，一吃難忘的好滋味，建議絕對必點。

川丸子和酸菜白菜豬肉丸這兩種都是生肉自製，下鍋須等湯熱後才下鍋，才能保持彈牙口感，也要煮8到10分鐘，是貨真價實的好丸。

《老油條》

除了包在飯糰、燒餅裡，油條就是最適合下在麻辣鍋裡，被湯底加持過後，不管是酥脆或泡爛，只要有麻辣湯汁裹覆就是好吃，尤其波記的老油條都很新鮮，完全沒有油耗味，酥脆好吃，建議必點。

《蔬菜菇菇拚盤》

用心搭配的五行蔬菜菇菇盤，裡面有高麗菜、水果玉米、大黃瓜、青花菜、金針菇、鮮香菇、杏鮑菇、青江菜......種類多樣，輕易達到醫生說的「每日五蔬果」。

這份菜盤的份量很多，兩人同享也吃不完。

▲《鹹檸七 /左》用小調羹輕輕擠壓底下的黃色鹹檸檬，讓他與七喜汽水結合，微酸微鹹微甜再加上氣泡感，是味蕾的最大救贖，任何時候來上一口真的很讚！

吃麻辣鍋怎能不喝《絲襪奶茶 /右》！這一杯茶香、色澤、濃度和甜度都適中的奶茶，在覺得舌頭有點酥麻帶辣時來上一口，豈是一個「爽」字可以了得！

▲Bokey旗下擁有「波記茶餐廳」、「波記冰室」、「波記茶點心」、「香港私宅打邊爐」、「波記私宅打邊爐」 等，共有八九個餐飲品牌，每一個都非常成功，全歸功於他每天全心全意都在思考如何提供最美味的餐點給消費者，因此才能創造出這個屬於他的波記王國和令人難以超越的餐飲奇蹟。