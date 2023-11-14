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新北新店-[鐵皮屋鐵板燒 Teppanyaki Shack] 大坪林站5分鐘大豐路上，新鮮食材現點現做，師傅高超技巧幽默親切，CP值高美味精緻鐵板燒推薦

2023-11-14 22:17:11 Elisa 人氣：98
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窩客好文

Elisa

發表篇數：324篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鐵皮屋鐵板燒 Teppanyaki Shack
phone02-7755-1007
place新北市新店區大豐路28號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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IMAG8129_结果

大豐路真的是充滿一條充滿寶藏店家的美食聚集地

不過相對來說店家汰換也是蠻多

能經營超過2年的店家都值得鼓勵

尤其像鐵皮屋鐵板燒在疫情期間開業後始終人氣不墜維持優秀好評更是難得

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店裡的位置不多設有兩個鐵板桌

圍繞一桌約有6到8人位置

不論平假日只要用餐時間就是幾乎都客滿

晚來的話需要現場候位等上一段時間

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鐵板燒的精髓之一就是欣賞廚師高超的技術創造美食

不過店裡似乎不是每次都會開火兩張鐵板

有時候僅有一桌料理另一桌單純當成座位區域

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師傅的技術非常熟練厲害

簡單幾下俐落動作毫不拖泥帶水

火燒煎炒蒜蔥香令人飢腸轆轆

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店內提供免費的開水、冬瓜茶與味噌湯

自由取用無限制供應

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菜單除了各種單點主餐之外

更有不同人數的套餐選項適合多人聚餐

連素食套餐都有準備非常貼心

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味噌湯不會太鹹調味適中

檸檬水非常清爽解膩

冬瓜茶則是對我來說有點偏淡

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招牌嚴選菲力 單人A餐 TWD350+130

切成一口大小的菲力肉質鮮嫩

熟度約莫3到5分熟仍有著漂亮的粉嫩色澤又不會太生很完美

加上辛辣感的生洋蔥與炸蒜粒香氣絕倫

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菲力本身肉質精實很好入口

單吃即有黑胡椒提味的辣感

如果習慣重口一點還可以搭配海鹽沾取享用

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炒青菜提供不只空心菜還有高麗菜

即使是配菜也絲毫不馬虎

調味稍微重一點口感清脆多汁

如果喜歡吃辣的話非常推薦鐵皮屋自製的辣椒醬

嗆辣十足非常開胃下飯

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加點A餐套餐的季節鮮魚與奶油花枝也很豐盛

季節鮮魚這次吃到的是鱈魚

肉質柔嫩濕潤外皮金黃酥脆

淋上有點像勾芡的醬汁口感很有趣

奶油花枝有著非常濃郁的奶油香

吃起來Q彈但完全不會有橡皮筋的難咬感

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之前造訪的某次吃的黑胡椒牛肉片很重鹹下飯

牛肉片肉質不會太肥有點像火鍋肉片的厚度

洋蔥帶著自然甘味多汁鮮甜

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鐵板蔥蛋 TWD40

剛開幕的時候套餐品項還有蛋料理

雖然現在礙於物價改採單點加價

但我自己還是會願意加點

因為蛋真的煎得太過完美好吃

滿滿蔥炒的清香加上酥脆跟柔軟兼具的口感

真的是滿滿技術分的一盤蔥蛋

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套餐的飯後甜點是鐵板燒的經典收尾煎香蕉

香蕉裹上白糖後以鐵板的高溫融化糖液

輕輕包裹在香蕉的外層形成清脆的糖衣

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側面可以看到香蕉果肉整個都浸滿糖汁

吃起來超級甜蜜還有著糖粒的顆粒感

就連平常不太喜歡吃香蕉的我也超滿意

而且分量三塊剛剛好吃多反而可能會膩

 

鐵皮屋的鐵板燒價位雖然不到超便宜

但是我認為價位對比食材跟調味非常合理

是一頓超乎期待的美味鐵板燒晚餐

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/20

花費: TWD480(菲力單人A餐x1)

鐵皮屋鐵板燒 Teppanyaki Shack

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:00-21:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 231 新北市新店區大豐路28號

電話: 02-7755-1007


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