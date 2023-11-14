大豐路真的是充滿一條充滿寶藏店家的美食聚集地

不過相對來說店家汰換也是蠻多

能經營超過2年的店家都值得鼓勵

尤其像鐵皮屋鐵板燒在疫情期間開業後始終人氣不墜維持優秀好評更是難得

店裡的位置不多設有兩個鐵板桌

圍繞一桌約有6到8人位置

不論平假日只要用餐時間就是幾乎都客滿

晚來的話需要現場候位等上一段時間

鐵板燒的精髓之一就是欣賞廚師高超的技術創造美食

不過店裡似乎不是每次都會開火兩張鐵板

有時候僅有一桌料理另一桌單純當成座位區域

師傅的技術非常熟練厲害

簡單幾下俐落動作毫不拖泥帶水

火燒煎炒蒜蔥香令人飢腸轆轆

店內提供免費的開水、冬瓜茶與味噌湯

自由取用無限制供應

菜單除了各種單點主餐之外

更有不同人數的套餐選項適合多人聚餐

連素食套餐都有準備非常貼心

味噌湯不會太鹹調味適中

檸檬水非常清爽解膩

冬瓜茶則是對我來說有點偏淡

招牌嚴選菲力 單人A餐 TWD350+130

切成一口大小的菲力肉質鮮嫩

熟度約莫3到5分熟仍有著漂亮的粉嫩色澤又不會太生很完美

加上辛辣感的生洋蔥與炸蒜粒香氣絕倫

菲力本身肉質精實很好入口

單吃即有黑胡椒提味的辣感

如果習慣重口一點還可以搭配海鹽沾取享用

炒青菜提供不只空心菜還有高麗菜

即使是配菜也絲毫不馬虎

調味稍微重一點口感清脆多汁

如果喜歡吃辣的話非常推薦鐵皮屋自製的辣椒醬

嗆辣十足非常開胃下飯

加點A餐套餐的季節鮮魚與奶油花枝也很豐盛

季節鮮魚這次吃到的是鱈魚

肉質柔嫩濕潤外皮金黃酥脆

淋上有點像勾芡的醬汁口感很有趣

奶油花枝有著非常濃郁的奶油香

吃起來Q彈但完全不會有橡皮筋的難咬感

之前造訪的某次吃的黑胡椒牛肉片很重鹹下飯

牛肉片肉質不會太肥有點像火鍋肉片的厚度

洋蔥帶著自然甘味多汁鮮甜

鐵板蔥蛋 TWD40

剛開幕的時候套餐品項還有蛋料理

雖然現在礙於物價改採單點加價

但我自己還是會願意加點

因為蛋真的煎得太過完美好吃

滿滿蔥炒的清香加上酥脆跟柔軟兼具的口感

真的是滿滿技術分的一盤蔥蛋

套餐的飯後甜點是鐵板燒的經典收尾煎香蕉

香蕉裹上白糖後以鐵板的高溫融化糖液

輕輕包裹在香蕉的外層形成清脆的糖衣

側面可以看到香蕉果肉整個都浸滿糖汁

吃起來超級甜蜜還有著糖粒的顆粒感

就連平常不太喜歡吃香蕉的我也超滿意

而且分量三塊剛剛好吃多反而可能會膩

鐵皮屋的鐵板燒價位雖然不到超便宜

但是我認為價位對比食材跟調味非常合理

是一頓超乎期待的美味鐵板燒晚餐

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/07/20

花費: TWD480(菲力單人A餐x1)

鐵皮屋鐵板燒 Teppanyaki Shack

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Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:00-21:00

公休日: 週二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一份餐點

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 231 新北市新店區大豐路28號

電話: 02-7755-1007



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