長江後浪推前浪～美食總是不斷推陳出新

鄰近台中逢甲夜市、秋紅谷週邊的「Kris克里酥」堅持使用高品質進口奶油、台灣雞蛋且使用單純食材製作的蛋捲、曲奇餅

成為近期竄起的台中伴手禮推薦！！

【目錄索引】

‧Kris克里酥-原味一口酥蛋捲

‧Kris克里酥-原味曲奇餅

‧Kris克里酥-原味蛋捲

‧Kris克里酥-抹茶曲奇餅

‧Kris克里酥-巧克力曲奇餅

‧Kris克里酥-店家資訊

Kris克里酥的起緣來自一位孝順的媳婦，為了讓罹患胃食道痙攣的公公也能品嚐到健康又美味的甜點

而特別研製出食材單純、美味又少油的蛋捲及曲奇餅

Kris克里酥有著桃紅色的禮盒及提袋

顏色充滿著年輕化的喜氣，沒有複雜的設計，呈現出簡約風格，非常討喜

不管是當作伴手禮或是年節送禮都非常體面又大方

▲Kris克里酥經典禮盒-原味一口酥蛋捲+原味曲奇餅

Kris克里酥經典禮盒有蛋捲跟曲奇餅的組合，可以自由搭配喜歡的口味

是不是經常這個也想吃、那個也想吃，常常陷入選擇障礙中？

Kris克里酥似乎是聽到了大眾的心聲，貼心推出可自由搭配的禮盒

除了有美觀的禮盒跟紙袋外，還有可愛的不織布手提袋，真是送禮自用都適宜

家裡人口較少或是單身的也不用煩惱，Kris克里酥也有單盒曲奇餅、單桶的蛋捲可以選擇

曲奇餅還可以一次吃到兩種口味呢

且附有環保提袋

【Kris克里酥-原味一口酥蛋捲】

原味一口酥蛋捲

蛋捲桶的蓋子打開後有密封設計，還有易開拉環

照著方向拉開就可以打開了

一打開就聞到蛋捲的香氣

吃蛋捲很怕掉屑嗎？一口酥蛋捲讓您一口一個

不擔心掉屑的困擾，而且還愈吃愈涮嘴

小蛋捲帶有厚度，層層堆疊散發著酥酥鬆鬆又紮實的香酥口感

一口咬下可以感受到紮實的口感

吃起來不會很乾，散發著蛋香

酥脆香鬆、不甜膩、香氣十足

當作點心、下午茶吃都很不錯

配杯茶飲或咖啡更享受

【Kris克里酥-原味曲奇餅】

使用透明塑膠盒包裝加上密封處理，更能保持酥脆的口感

沒有華麗的包裝，簡約的質感就跟製作方式一樣，單純

貼心附上塑膠小刀片，可以割開密封的保護膜

原味曲奇餅

原味曲奇餅是一款經典的口味

一口咬下有著酥鬆口感又有著滿滿奶油香的口感

蓬鬆、酥脆綿密，入口即化

約一口的大小，直接一口塞很方便

因為曲奇餅很酥很鬆，很容易掉屑

這樣一口可以吃的大小，比較不用擔心餅乾屑掉滿地

▲Kris克里酥經典禮盒-原味蛋捲+抹茶/巧克力曲奇餅

【Kris克里酥-原味蛋捲】

原味蛋捲

長的蛋捲口感特別酥鬆，入口散發著奶香、蛋香等豐富又濃郁的香氣

多層次且酥脆香鬆的口感，感覺輕輕含在嘴裡就能漸漸化開來

吃起來不油不膩，甜度適中，讓人吃的健康又安心

一盒可以吃到抹茶/巧克力兩種口味的曲奇餅

使用透明塑膠盒包裝加上密封處理

一樣附上塑膠小刀片，可以割開密封的保護膜

【Kris克里酥-抹茶曲奇餅】

抹茶曲奇餅

抹茶曲奇餅散發著茶香且香甜不膩

淡淡的抹茶香、口感酥脆

微苦和甜膩的交織著，散發著清新的抹茶風味

吃完口中還有著淡淡抹茶的茶香

配上一杯茶，更能嚐到不同層次的茶香

【Kris克里酥-巧克力曲奇餅】

巧克力曲奇餅

一打開密封包裝，巧克力香氣立馬撲鼻而來，讓人食指大動

巧克力偏向苦甜的口感，很適合大人口味

有著巧克力的香氣但完全不會甜

Kris克里酥蛋捲、曲奇餅都非常酥脆可口，可說是台中超推薦的伴手禮

送禮或是買回家自己吃

放在辦公室當作下午茶、點心

或是戶外野餐、露營，簡單搭配茶或咖啡就能享受下午茶時光

吃甜點能讓人心情變美麗，但坊間太多摻雜過多的添加物

想一飽口腹之慾就可以挑選堅持使用高品質進口奶油、台灣雞蛋、用料單純且少油的Kris克里酥蛋捲／曲奇餅

【Kris克里酥-店家資訊】

店名：Kris克里酥

地址：臺中市西屯區青海路二段284號

營業時間：11:00~20:00

電話：04-2452 7755

線上預購：https://lin.ee/ZT5EzcF

FB粉專：https://www.facebook.com/kriseggroll

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