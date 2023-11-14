長江後浪推前浪～美食總是不斷推陳出新
鄰近台中逢甲夜市、秋紅谷週邊的「Kris克里酥」堅持使用高品質進口奶油、台灣雞蛋且使用單純食材製作的蛋捲、曲奇餅
成為近期竄起的台中伴手禮推薦！！
【目錄索引】
Kris克里酥的起緣來自一位孝順的媳婦，為了讓罹患胃食道痙攣的公公也能品嚐到健康又美味的甜點
而特別研製出食材單純、美味又少油的蛋捲及曲奇餅
Kris克里酥有著桃紅色的禮盒及提袋
顏色充滿著年輕化的喜氣，沒有複雜的設計，呈現出簡約風格，非常討喜
不管是當作伴手禮或是年節送禮都非常體面又大方
▲Kris克里酥經典禮盒-原味一口酥蛋捲+原味曲奇餅
Kris克里酥經典禮盒有蛋捲跟曲奇餅的組合，可以自由搭配喜歡的口味
是不是經常這個也想吃、那個也想吃，常常陷入選擇障礙中？
Kris克里酥似乎是聽到了大眾的心聲，貼心推出可自由搭配的禮盒
除了有美觀的禮盒跟紙袋外，還有可愛的不織布手提袋，真是送禮自用都適宜
家裡人口較少或是單身的也不用煩惱，Kris克里酥也有單盒曲奇餅、單桶的蛋捲可以選擇
曲奇餅還可以一次吃到兩種口味呢
且附有環保提袋
原味一口酥蛋捲
蛋捲桶的蓋子打開後有密封設計，還有易開拉環
照著方向拉開就可以打開了
一打開就聞到蛋捲的香氣
吃蛋捲很怕掉屑嗎？一口酥蛋捲讓您一口一個
不擔心掉屑的困擾，而且還愈吃愈涮嘴
小蛋捲帶有厚度，層層堆疊散發著酥酥鬆鬆又紮實的香酥口感
一口咬下可以感受到紮實的口感
吃起來不會很乾，散發著蛋香
酥脆香鬆、不甜膩、香氣十足
當作點心、下午茶吃都很不錯
配杯茶飲或咖啡更享受
使用透明塑膠盒包裝加上密封處理，更能保持酥脆的口感
沒有華麗的包裝，簡約的質感就跟製作方式一樣，單純
貼心附上塑膠小刀片，可以割開密封的保護膜
原味曲奇餅
原味曲奇餅是一款經典的口味
一口咬下有著酥鬆口感又有著滿滿奶油香的口感
蓬鬆、酥脆綿密，入口即化
約一口的大小，直接一口塞很方便
因為曲奇餅很酥很鬆，很容易掉屑
這樣一口可以吃的大小，比較不用擔心餅乾屑掉滿地
▲Kris克里酥經典禮盒-原味蛋捲+抹茶/巧克力曲奇餅
原味蛋捲
長的蛋捲口感特別酥鬆，入口散發著奶香、蛋香等豐富又濃郁的香氣
多層次且酥脆香鬆的口感，感覺輕輕含在嘴裡就能漸漸化開來
吃起來不油不膩，甜度適中，讓人吃的健康又安心
一盒可以吃到抹茶/巧克力兩種口味的曲奇餅
使用透明塑膠盒包裝加上密封處理
一樣附上塑膠小刀片，可以割開密封的保護膜
抹茶曲奇餅
抹茶曲奇餅散發著茶香且香甜不膩
淡淡的抹茶香、口感酥脆
微苦和甜膩的交織著，散發著清新的抹茶風味
吃完口中還有著淡淡抹茶的茶香
配上一杯茶，更能嚐到不同層次的茶香
巧克力曲奇餅
一打開密封包裝，巧克力香氣立馬撲鼻而來，讓人食指大動
巧克力偏向苦甜的口感，很適合大人口味
有著巧克力的香氣但完全不會甜
Kris克里酥蛋捲、曲奇餅都非常酥脆可口，可說是台中超推薦的伴手禮
送禮或是買回家自己吃
放在辦公室當作下午茶、點心
或是戶外野餐、露營，簡單搭配茶或咖啡就能享受下午茶時光
吃甜點能讓人心情變美麗，但坊間太多摻雜過多的添加物
想一飽口腹之慾就可以挑選堅持使用高品質進口奶油、台灣雞蛋、用料單純且少油的Kris克里酥蛋捲／曲奇餅
店名：Kris克里酥
地址：臺中市西屯區青海路二段284號
營業時間：11:00~20:00
電話：04-2452 7755
FB粉專：https://www.facebook.com/kriseggroll