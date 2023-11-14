這次車宿新竹尖石，回程到拉拉山森林遊樂區散散步，神木區也走過好幾回了所以這次純粹來吃飯(ㄟ? ) 原本大叔心心念念的拉拉人嘉美食莊，因維修廚房而臨時暫停一天，正在我們心灰意冷的同時，恰巧在網路搜尋到附近還有一間知名的美食【光明休閒農場】，聽聞它的磚窯雞頗受歡迎，更加激起了我們的興致，
走走走~立馬前往
【光明休閒農場】旺季的時候客人很多，建議事先打電話詢問及訂位，當天我們是10月份到訪，老闆娘說還好是淡季所以直接過去就可以。拉拉山的旺季大概就是春天的櫻花季，7-8月的水蜜桃季，避開這幾個月份應該都不至於塞車塞人。
光明休閒農場｜店家資訊
■ 地址 : 桃園縣復興鄉華陵村11鄰192-8號
■ 電話 : 0913566218
■ 營業時間 10:00-22:00
■ 公休日: 不定時或以臉書公布為主
■ FB臉書 光明休閒農場（馬告磚窯雞）
光明休閒農場｜環 境
彎彎繞繞的山路開了一陣，接近中午時分已經沒有了太陽，是個舒服涼爽的秋天，【光明休閒農場】在拉拉山風景區的山路轉彎處，小小的庭園餐廳有專用停車場，不過看起來不大，約莫可以停5輛車
靠近山邊的木造小屋就是內用的餐廳，庭院裡有幾顆大樹和一些花草植物，店家將院子整理得乾乾淨淨，也讓這裡充滿了綠意，加上山嵐漸漸壟罩，霧氣渺茫也是別有一番風情
樹幹上的巨型蕨類好壯觀，
美麗的姿態讓我駐足欣賞了片刻
餐廳的外觀簡單樸實，深咖啡色系的房子低調而沉穩，在高海拔的拉拉山上屹立多年
小小的看臺邊擺置了石桌椅，在這裡坐著喝一杯咖啡似乎特別愜意，遠方的高山綿延環繞，天氣若晴朗視野會更加清晰明亮，不過當日天空偏灰暗，能見度不高所以很可惜沒能拍到漂亮的山景
才在院子裡逛了一下肚子已經咕嚕咕嚕地叫著，
趕緊入內吃美食吧~
我們不就是衝著烤雞來的嗎？呵呵
光明休閒農場｜菜單及餐點
拿了菜單一看，有全雞、馬告鹹豬肉、溪蝦、麻婆豆腐、炒山豬肉、泰雅燜筍…通通都好誘人啊！超想點一桌合菜，可惜只有我跟大叔兩個人，本來大叔說不要點全雞因為根本吃不完，可是可是，這裡的招牌就是烤雞呀，不吃我來幹嘛，商量了一下終於還是決定點個「雙人全雞套餐」
「雙人全雞套餐」包含有二菜一湯 $1200
一隻全雞 / 高麗菜 / 湯 / 白飯
老闆娘特別說明可以為我們打包
一半店內食用，另一半剝好盛裝
讓我們帶回家繼續吃！
想吃遠近馳名的馬告磚窯雞 也要耐心等候喔
餐廳的陳設偏向簡樸，方形的原木桌椅
一桌都可以坐到 4-6人
在室內用餐看不太到戶外的風景
不知道是否因為陰天的關係
光線我也覺得稍微偏暗
在等待的時刻突然聽見大叔驚喜的叫了一聲，然後跑出去看，原來我們吃的馬告磚窯雞是坐流籠沿著鋼索滑下來的耶，太酷了吧！我們還來不及錄影它就溜下來了
老闆娘小心翼翼的打開流籠，
將整隻烤雞緩緩端著
看我在一旁睜大了眼睛好奇心大爆發，
笑咪咪特地擺好POSE讓我拍照
邊拍邊聞到烤雞的香氣，香噴噴啦
金黃色的脆皮烤雞真是讓人食慾大開
馬告磚窯雞 是用磚窯窯烤的烤雞，搭配特製的馬告口味醬汁，烤好之後再用流籠運送到餐廳，這也是光明休閒農場的特色之一
上桌的時候因為另一半烤雞需要外帶，所以店家已經先將雞肉都剝好了，油亮的色澤微焦微黃，酥酥的外皮下有著鮮嫩多汁的肉質，他們的醬汁用馬告特製，散發著淡淡的香味，沾著雞肉吃味道更加有層次。老闆特別說明不用太多的馬告提味，目的就是不讓過於濃郁的馬告搶了原本磚窯雞的原汁原味。我覺得這樣淡淡的馬告香也是風味十足
青炒高麗菜
高山的高麗菜炒得清甜可口，不油不膩脆度剛好，配上白飯很好吃
蘿蔔金針湯
加了排骨和雞油熬煮的蘿蔔金針湯，湯頭味道很夠，裡面是切了很小塊的蘿蔔，燉煮得相當軟嫩入味，在涼爽的山上喝熱湯好舒服
光明休閒農場｜食後心得
★ 這次到光明農場品嚐的馬告磚窯雞，烤雞味道很不錯且肉質鮮美，希望有機會能夠多點幾道料理試試，餐廳有附設停車場也很方便，假日用餐建議先訂位再前往，拉拉山的美食又蒐集到一間，跟大家一起分享囉
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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考
●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主
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