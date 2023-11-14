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坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

2023-11-14 23:02:05 撒野樂活小村婦 人氣：103
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撒野樂活小村婦

發表篇數：115篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 復興區

造訪商家：光明休閒農場馬告磚窯雞
phone03-3912-555
place桃園市復興區復興鄉神木路11鄰192-8號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

這次車宿新竹尖石，回程到拉拉山森林遊樂區散散步，神木區也走過好幾回了所以這次純粹來吃飯(ㄟ? ) 原本大叔心心念念的拉拉人嘉美食莊，因維修廚房而臨時暫停一天，正在我們心灰意冷的同時，恰巧在網路搜尋到附近還有一間知名的美食【光明休閒農場】，聽聞它的磚窯雞頗受歡迎，更加激起了我們的興致，

走走走~立馬前往

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

【光明休閒農場】旺季的時候客人很多，建議事先打電話詢問及訂位，當天我們是10月份到訪，老闆娘說還好是淡季所以直接過去就可以。拉拉山的旺季大概就是春天的櫻花季，7-8月的水蜜桃季，避開這幾個月份應該都不至於塞車塞人。

  光明休閒農場｜店家資訊  

■ 地址 : 桃園縣復興鄉華陵村11鄰192-8號

■ 電話 : 0913566218 

■ 營業時間 10:00-22:00 

■ 公休日: 不定時或以臉書公布為主

■ FB臉書 光明休閒農場（馬告磚窯雞）

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

  光明休閒農場｜環 境  

彎彎繞繞的山路開了一陣，接近中午時分已經沒有了太陽，是個舒服涼爽的秋天，【光明休閒農場】拉拉山風景區的山路轉彎處，小小的庭園餐廳有專用停車場，不過看起來不大，約莫可以停5輛車

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

靠近山邊的木造小屋就是內用的餐廳，庭院裡有幾顆大樹和一些花草植物，店家將院子整理得乾乾淨淨，也讓這裡充滿了綠意，加上山嵐漸漸壟罩，霧氣渺茫也是別有一番風情

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

樹幹上的巨型蕨類好壯觀，

美麗的姿態讓我駐足欣賞了片刻

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

餐廳的外觀簡單樸實，深咖啡色系的房子低調而沉穩，在高海拔的拉拉山上屹立多年

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

小小的看臺邊擺置了石桌椅，在這裡坐著喝一杯咖啡似乎特別愜意，遠方的高山綿延環繞，天氣若晴朗視野會更加清晰明亮，不過當日天空偏灰暗，能見度不高所以很可惜沒能拍到漂亮的山景

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

才在院子裡逛了一下肚子已經咕嚕咕嚕地叫著，

趕緊入內吃美食吧~

我們不就是衝著烤雞來的嗎？呵呵

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

  光明休閒農場｜菜單及餐點  

拿了菜單一看，有全雞、馬告鹹豬肉、溪蝦、麻婆豆腐、炒山豬肉、泰雅燜筍…通通都好誘人啊！超想點一桌合菜，可惜只有我跟大叔兩個人，本來大叔說不要點全雞因為根本吃不完，可是可是，這裡的招牌就是烤雞呀，不吃我來幹嘛，商量了一下終於還是決定點個「雙人全雞套餐」

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

「雙人全雞套餐」包含有二菜一湯 $1200

一隻全雞 / 高麗菜 / 湯 / 白飯  

老闆娘特別說明可以為我們打包 

一半店內食用，另一半剝好盛裝 

讓我們帶回家繼續吃！

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

想吃遠近馳名的馬告磚窯雞 也要耐心等候喔

餐廳的陳設偏向簡樸，方形的原木桌椅

一桌都可以坐到 4-6人 

在室內用餐看不太到戶外的風景 

不知道是否因為陰天的關係

光線我也覺得稍微偏暗

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

在等待的時刻突然聽見大叔驚喜的叫了一聲，然後跑出去看，原來我們吃的馬告磚窯雞是坐流籠沿著鋼索滑下來的耶，太酷了吧！我們還來不及錄影它就溜下來了

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

老闆娘小心翼翼的打開流籠，

將整隻烤雞緩緩端著

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

看我在一旁睜大了眼睛好奇心大爆發，

笑咪咪特地擺好POSE讓我拍照
坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

邊拍邊聞到烤雞的香氣，香噴噴啦

金黃色的脆皮烤雞真是讓人食慾大開

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

 馬告磚窯雞 是用磚窯窯烤的烤雞，搭配特製的馬告口味醬汁，烤好之後再用流籠運送到餐廳，這也是光明休閒農場的特色之一

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

上桌的時候因為另一半烤雞需要外帶，所以店家已經先將雞肉都剝好了，油亮的色澤微焦微黃，酥酥的外皮下有著鮮嫩多汁的肉質，他們的醬汁用馬告特製，散發著淡淡的香味，沾著雞肉吃味道更加有層次。老闆特別說明不用太多的馬告提味，目的就是不讓過於濃郁的馬告搶了原本磚窯雞的原汁原味。我覺得這樣淡淡的馬告香也是風味十足

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

 青炒高麗菜  

高山的高麗菜炒得清甜可口，不油不膩脆度剛好，配上白飯很好吃

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

 蘿蔔金針湯  

加了排骨和雞油熬煮的蘿蔔金針湯，湯頭味道很夠，裡面是切了很小塊的蘿蔔，燉煮得相當軟嫩入味，在涼爽的山上喝熱湯好舒服

坐流籠下來的香噴噴烤雞｜拉拉山【光明休閒農場】馬告磚窯雞

  光明休閒農場｜食後心得  

這次到光明農場品嚐的馬告磚窯雞，烤雞味道很不錯且肉質鮮美，希望有機會能夠多點幾道料理試試，餐廳有附設停車場也很方便，假日用餐建議先訂位再前往，拉拉山的美食又蒐集到一間，跟大家一起分享囉

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●食記為本人親自品嚐的感受，每個人口味感覺不相同，僅提供您做為參考

●內容、價格、菜單皆有時效性，請依店家公告或實際供應為主                 

文章標籤

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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