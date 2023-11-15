來自日本超人氣JAPOLI義大利餐酒館，林口三井也有，就位在二樓的水上玻璃屋餐廳，這裡用餐環境寬廣舒適，附停車場，吃美食之餘還可以逛街購物，每到用餐時間總是座無虛席，招牌必點水牛城辣雞翅，焦糖香蕉堅果披薩等每樣都好吃不採雷、也有多人套餐可以分食，適合朋友聚會家人聚餐首選。

招牌必點水牛城辣雞翅，口味超等別，有點酸又有點甜微辣，未吃過的朋友一定要試試！

JAPOLI義大利餐酒館林口店位在二樓水上餐廳，地理位置極佳，從外觀看起來超美的～

走進去更是別有洞天， 一整排的靠窗座位區任君挑選，其中一區超特別的，直接一顆樹立在中間，讓我們像置身在大自然下用餐一樣。

餐點多樣化選擇，有義大利麵、燉飯、披薩、雞翅等義式餐點，每人低消200元。

用餐環境乾淨明亮，擁有大片的落地窗，可讓陽光透進來，相當舒服。

最新DM，實際DM以店家為主，另外也有兩人、三人等多人套餐供選擇，CP值較高。

自從上次跟朋友到訪台北新生店就非常喜歡，這次特別帶家人前往。

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打卡送果汁或酒精類飲品折60元。

鐵板蒜味油封附四顆佛卡夏麵包240元，有天使紅蝦、干貝、章魚、綜合菇、玉米荀等，搭配佛卡夏麵包沾著吃，比較少吃到的特殊口感，可惜份量較少。

招牌必點：水牛城辣雞翅10隻280元：有三種口味可選（特製七香粉味、原味、辣味），原味就微辣，這道有桌邊服務會直接拿整桶雞翅到桌邊搖，香味撲鼻而來，相當美味～

招牌必點：焦糖香蕉堅果披薩240元，屬甜點系列，不易發掘的美食，裡面居然有奶酥，搭配水果香蕉、堅果、焦糖、冰淇淋等相當好吃，咬起來有酥脆的感覺，且份量超多CP值很高。

對面還有一間佳佳甜品-米其林推薦餐廳。

林口三井OUTLET中庭藝術裝置。

林口三井outlet不儘可以逛街購物、美食、看展覽，還可以拍美照享受悠閒度假的感覺，真是假日好去處～

周邊新開景觀咖啡廳：胚 pae venue

純白的平面建築相當顯目，為台中留白計畫北部新門市。

周邊感覺還在整修，未來應該很更美～

JAPOLI義大利餐酒館 (三井outlet店)：新北市林口區文化三路一段356號二樓；營業時間：平日11:00-21:00假日10:30-22:00

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