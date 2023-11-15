美好的一天就從豐盛的早餐開始，來台中吃美食，千萬不能錯過飯店早餐，從擺盤到用餐都讓我們享受極至奢華的美食饗宴。自助吧早餐每人只要420+10%，從湯品、沙拉、水果、麵包等都相當精緻美味，還有現涮牛肉湯、越南牛肉河粉、現煮擔仔麵、現燙青菜、麵線、現打果汁、鬆餅等應有盡有，就算不住宿也能來這享用早餐，用餐環境寬敞舒適，在此用餐讓人有放鬆度假的感覺。

星饗道國際自助餐位於星享道酒店一樓。

早餐06:30-10:00 午餐11:30-14:00 下午餐14:30-16:30-僅週末提供，晚餐17:30-21:00，成人早餐420，實際價格以店家為主。

星饗道國際自助餐提供中西式自助百匯早餐吃到飽

用餐環境寬敞舒適，動線規劃完善，就算人多也不會覺得擁擠。影片分享

星饗道早餐必吃：現沖牛肉湯、越南牛肉河粉

沒想到飯店居然有提供現沖牛肉湯，早餐就可以品嚐牛肉湯，也太幸福了，重點是牛肉超大塊的，湯頭好喝，還可以自己加配料，超愛的～

熱食區：各式青菜、肉類、應有盡有。

星饗道早餐必吃：雞肉、港式蘿蔔糕、蠔油芥蘭。

星享道早餐必吃：自製擔仔麵、燙青菜，將想要的青菜、麵條放在盤裡，將有專人為你製作烹飪，享受熱騰騰的美食～

哇！看起來超豐盛的，想要熱湯的，可以自行加湯。

冷盤、沙拉、水果區還有水果醋、養樂多、優格通通任你搭配。

星饗道早餐必吃：麵包區，我的最愛，居然有提供丹麥菠蘿、紅豆麵包、拔絲奶皇芋泥吐司、曼越莓、核桃、南瓜等超多選擇，可以放到烤箱烤，熱熱的超好吃的～

也有鬆餅可以自行DIY

各種飲品、豆漿、現打果汁、咖啡冷飲熱飲都有。影片分享

湯品有虱目魚丸湯、 土瓶蒸、居然還有麵線等超多選擇。

半熟、全熟荷包蛋自行加料後成為一道超美味的料理～

每人400多元就可以從早上6:30吃到10:00，感覺午餐都不用吃了，假日還不用加價，CP值還可以，放假想來點不一樣的早餐可以來這裡，享受飯店超Chill悠閒時光。

到Google評論打卡還送你驚喜小禮物。

星享道大廳擁有大片的落地窗，採光良好。

一樓道咖啡：提供午后轉轉雙人午茶。

採用景觀透明電梯。

九樓空中花園

用餐可以享用免費停車3小時。

周邊景點：抹茶湖

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星享道酒店-星饗道國際自助餐：台中市西屯區福星北路18號；營業時間：早餐06:30~10:00 午餐11:30~14:00 晚餐17:30~21:00

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