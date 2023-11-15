新上市！統一布丁搖身變成霜淇淋啦！「統一布丁霜淇淋」為7-11限定販售，超級好吃，根本就是統一布丁本人！

7-ELEVEN放大招啦！統一布丁竟然搖身變成霜淇淋啦！先說結論，超級好吃！根本就是統一布丁本人啊！「統一布丁霜淇淋」11/15 正式開賣！布丁控出發！快Tag那個誰誰誰一起去吃爆！我去的這間頭份尚順店是竹南頭份地區首間霜淇淋門市唷！這間也有供應思樂冰唷！

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「統一布丁霜淇淋」看起來是不是超誘人！！！剛好有機會搶先大家一步吃到，真的太有榮幸啦！

不過口味還是依門市當天供應為主唷！若各位不想白跑，可以前往時打電話詢問看看唷～

《好康優惠》

活動期間：2023/11/15-12/12

購買任一口味 OPENPOINT10點數

《好康優惠》

活動期間：每週五六日(11/17-11/19,11/24-11/26,12/1-12/3)

憑icash2.0 icash Pay支付 任選第2支半價

太感人了！苗栗竹南頭份地區終於有霜淇淋門市了！首間霜淇淋門市就在「7-ELEVEN頭份尚順店」！

🍮🍦統一布丁霜淇淋 $49

味道真的超濃郁，胖胖冰造型超可愛！勢必會掀起一波話題吧？！

誰也愛統一布丁，再買個統一布丁搭配，就是超棒的下午茶啦！

喜愛嘗鮮的朋友，快出發去試試！