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新上市！統一布丁搖身變成霜淇淋啦！「統一布丁霜淇淋」為7-11限定販售，超級好吃，根本就是統一布丁本人！ - 阿華田的美食日記

2023-11-15 09:35:43 阿華田 人氣：101
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窩客好文

阿華田

發表篇數：433篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：7-ELEVEN 頭份尚順門市
place苗栗縣頭份市東民五街1號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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新上市！統一布丁搖身變成霜淇淋啦！「統一布丁霜淇淋」為7-11限定販售，超級好吃，根本就是統一布丁本人！

7-ELEVEN放大招啦！統一布丁竟然搖身變成霜淇淋啦！先說結論，超級好吃！根本就是統一布丁本人啊！「統一布丁霜淇淋」11/15 正式開賣！布丁控出發！快Tag那個誰誰誰一起去吃爆！我去的這間頭份尚順店是竹南頭份地區首間霜淇淋門市唷！這間也有供應思樂冰唷！

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

統一布丁霜淇淋」看起來是不是超誘人！！！剛好有機會搶先大家一步吃到，真的太有榮幸啦！

不過口味還是依門市當天供應為主唷！若各位不想白跑，可以前往時打電話詢問看看唷～

《好康優惠》
活動期間：2023/11/15-12/12
購買任一口味 OPENPOINT10點數
《好康優惠》
活動期間：每週五六日(11/17-11/19,11/24-11/26,12/1-12/3)
憑icash2.0 icash Pay支付 任選第2支半價

太感人了！苗栗竹南頭份地區終於有霜淇淋門市了！首間霜淇淋門市就在「7-ELEVEN頭份尚順店」！

🍮🍦統一布丁霜淇淋 $49

味道真的超濃郁，胖胖冰造型超可愛！勢必會掀起一波話題吧？！

誰也愛統一布丁，再買個統一布丁搭配，就是超棒的下午茶啦！

喜愛嘗鮮的朋友，快出發去試試！

《7-ELEVEN 頭份尚順門市》

店家地址：苗栗縣頭份市東民五街1號(尚順購物中心正對面)

營業時間：24小時




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