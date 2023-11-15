昨天才吃全家捲餅新品墨式肉醬起司捲

同時在全家官網最夯新品頁面發現這個我有點興趣的「蔬食鮪魚握沙拉」

其實人家早已在10月就上市了，但是就在我去買來吃的這天，他就剛好也從最夯新品頁面消失了

難道...這是一個sign? (想太多)

喜歡 全家握沙拉 嗎? 歡迎參考

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商品名稱：蔬食鮪魚握沙拉 NT 69

營養資訊：241 kcal/ 113 g ※蛋素；※過敏原：蛋、豆、麩質

相關連結： 蝦皮商城(大成) 樂天市場(大成) ETmall(大成)

製造商：屏榮食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2023.11

▲「蔬食鮪魚握沙拉」

根據全家官網的介紹，蔬食鮪魚是用大成的「植享纖鮪魚」，應該是屬於其新系列——新創植享Neo Food，

不過大成購物官網平台只有植物牛、植物豬、植物雞，就是沒有植享纖鮪魚，可能是專門提供全家使用吧?

對「新創植享Neo Food」有興趣的可參考：

蝦皮商城 樂天市場 ETmall

▲「蔬食鮪魚握沙拉」成分與營養資訊

成分：水、胡蘿蔔、麵粉、高麗菜、紫高麗菜、豌豆蛋白、大米蛋白、澱粉、...等等

▲蔬食鮪魚握沙拉

內容：菠菜墨西哥餅皮、大成植享纖鮪魚 、胡蘿蔔絲、高麗菜絲、紫高麗菜絲、黃色胡蘿蔔片、萵苣葉、無奶美乃滋(蛋素)

▲蔬食鮪魚握沙拉

是單一份捲餅切半，兩半捲的切口端各包一張塑膠紙，再放在塑膠盒中

使用墨西哥麵餅皮(flour tortilla)餅皮柔軟、略有彈性、無延展性而很好撕開，摸起來帶一點點粉感，聞起來有些微的蔬菜味

▲蔬食鮪魚握沙拉

整捲大多是切細絲的生菜類，包含胡蘿蔔、高麗菜、紫色高麗菜

還有片狀的黃色胡蘿蔔片(比較軟、不脆，應該有煮過)和萵苣葉

口感大多是生菜的鮮脆，而柔軟的部分就是蔬食鮪魚，是用豌豆蛋白、大米蛋白和澱粉等製作的外觀真的跟鮪魚罐頭非常像，

但口感還是有那麼點不同，糊糊中還有點QQ的小團塊，不像罐頭鮪魚就是碎肉塊和肉糊混一起的全軟口感；

味道則差更多，能吃得出是用添加物去模仿魚油香氣，但只有20%類似，還有點鹹、豆製品的味道還是存在

捲內也加入不少美乃滋(無奶、含蛋)來濕潤餡料、掩蓋有部分幾根紫色高麗菜帶的苦味以及蔬食鮪魚的鹹味

所以整捲吃起來就多是美乃滋甜滋滋的味道

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以上 。

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