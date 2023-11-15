鄰近捷運大安站的萌吉MOJI MOJI茶飲，交通便利，有♥ 療癒系手作茶飲 ♥之稱，除了飲料視覺上的美味，店內隨處可見的可愛店狗圖樣《萌萌&麻吉 》，帶給饕客滿滿好心情，啜飲一杯，滿足心中的小確幸～



下班後的平日晚間，來品嘗剛開幕不久的萌吉茶飲(10/29試營運！)，適逢有開幕慶活動🔺，含情茉茉綠 買一送一，google好評還贈送椰果&茶凍

店面造型很有時尚感

門口外用座位區

萌吉茶飲左邊為漢堡店，右邊為咖啡店，依序還有紅豆餅、水果店等

萌吉茶飲和其他店家合作推出優惠，只要購買任何一家，到其他家都可折抵。

菜單價目表，除了飲品外，背面另有韓國人氣甜點可朗芙，似可頌又像鬆餅

這次點了五杯:抹茶拿鐵、繽紛水果茶、芋頭鮮奶、伯爵茶拿鐵雲朵、琥珀桂花烏龍，杯子上都是卡哇伊萌吉照片，一邊喝飲料一邊欣賞。

芋頭鮮奶$75，底下滿滿的芋頭泥，搭配香濃鮮奶，交織讓口感極佳、有層次感，結合芋頭濃郁香氣和鮮奶滑順口感，讓整個口味更加豐富和平衡。

琥珀桂花烏龍$50，茶泡綿密，同時飄逸桂花獨特香氣，及烏龍清新微烤香氣，營造出一種不過分甜膩的口感，滋味濃郁而且有層次感，同時保持茶本身的特色，讓人在品茗時感受到不同層次風味。

伯爵茶拿鐵雲朵$80，最上層有一層層漂浮的雲朵(以鮮奶油呈現)，口感柔順且豐富，帶有柑橘香氣和淡淡的花香味道，口感圓潤、微帶木質風味。

繽紛水果茶$75，基底為百香果汁、茶，水果甜度和微酸感，讓人感受到多層次的口味，獨特多變，回味無窮。

伊勢抹茶拿鐵，濃濃抹茶香味撲鼻，結合日本伊勢抹茶、牛奶，牛奶帶來濃厚奶香和滑順口感，與抹茶苦甜風味相互襯托。

Ivy最喜歡繽紛水果茶

雙莓煉乳鬆餅外皮酥脆，內餡豐軟，口感豐富而且多層次。煉乳會為鬆餅帶來甜美濃郁的風味，賦予整體口感濃厚的奶香，讓鬆餅更加滋潤。

MOJI

地址:台北市大安區大安路一段172號





