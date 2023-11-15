朋友說：她來中壢時，我帶她去咖啡館吃割包；

那我來宜蘭時，她帶我去咖啡館吃鮮魚.....

【台灣，桃園市，中壢區】Warm Air - 暖空咖啡，被「割包」耽誤的咖啡店。（中壢美食/中壢咖啡館/中壢刈包）

二漁咖啡

哈哈哈，真的是如此，

好妙的感覺，這年頭，咖啡館的咖啡、飲料好喝似乎已經基本配備，

還要再加上美食與好拍的網美環境....

二漁咖啡

也就是因為如此，我們來到了才剛開幕不久的「二漁咖啡」，

在google map上標註了「鮮魚定食」，

我想，正是提醒大家來這裡要吃「魚」哦！

二漁咖啡-鮮魚定食

粉絲頁：https://www.facebook.com/7roadcafe/

地址：宜蘭縣冬山鄉大進七路128號

電話：（03） 951-2777

營業時間：11:00–20:00

店休日：星期二

「二漁咖啡」每日提供的鮮魚不同，

就看老闆今日去魚市場買到了什麼魚，就吃什麼魚嚕（笑）

不吃魚的朋友們，這裡的咖喱飯跟松阪豬也不錯吃呦

所以今日我們吃的魚跟價格就僅供參考嚕

老闆之一（也是主廚）也著十多年的中餐與日料經驗，

上桌的每一條魚都是她親手處理（魚鱗處理的超乾淨）

加上天未亮就親自去漁港選魚，

感覺像是日本職人精神一樣，似乎有點龜毛（堅持）

也因此每日鮮魚餐點也是數量有限，賣完就沒嚕

那日，因是朋友帶我們去的，所以有特別接待，

我忘了看這個一上桌的「糕渣」是否有在販售？

這「糕渣」做得非常好，

也因此讓我在餐飲還未上桌前，便充滿期待！

本想說就簡餐而已，哪有啥特別的（笑）

上桌的「糕渣」是傳統的宜蘭美食，

有人說，這道食物也象徵著宜蘭人的性，

外表看似冷淡，其實內心相當熱情。

入口的糕渣外酥，內軟，裡頭真的很燙....，

一不小心就會燙口，

據說大多製作的方式是用雞肉、豬肉、蝦仁剁成泥後，

加入高湯熬煮成漿，之後再下鍋油炸；

吃過不少「糕渣」，今日的味道相當喜歡，

原本以為是老師傅，沒想到是年輕的師傅所做的；

她與認識超過大半輩子的朋友（也是學姊）共同開了這間「二漁咖啡」，

結合彼此之前的專才，一人負責餐飲，一人負責餐點，

兩人共同打造了這間溫馨的美味小店。

戶外的空間有房東幫她們所繪製的插畫，

據說是出自於台灣所剩不多的手繪電影看板老師傅手筆；

屋內還有一個半立體的月球，做得很真實，

可惜那位置有客人，所以我們只能遠遠的瞧瞧。

老屋內的木頭桁架都能瞧見，一棟讓人看了就喜歡的老房子，

也有自然溫馨「家」的感覺；

看到裡頭的吧台，也就不難想像另一位老闆，

之前則是專注在飲料行業；

今日，我也點了老闆推薦的芋頭鮮奶，

那芋頭是老闆手工所做的，

濃郁的芋頭香，淡淡的甜味，再加上鮮奶搭配在一起，好喝。

另外還有許多的飲料也都挺誘人的，

可惜，今日只喝了一種，以後有機會還想再來試試其他。

今日提供的魚料理定食物，有些已經沒有

特別是有搭配中卷的，可惜了；

最後大家分別點著不同的魚，分著吃一口。

嗯，果然精選過的魚，經過烹調，讓我們吃到的是魚的鮮美滋味，

其中配菜也相當不錯，

甚至就連飯也都煮得很不錯，

讓不愛吃飯的我，也不知不覺一口接著一口吃完了一碗飯

分為醬燒鹽烤兩種料理方式，

菜單上寫著魚名與肉質口感，

但大夥兒仍對這些魚很陌生，還上網google了一下

這讓我想起了在伊根町吃晚餐，也是不認識自己所吃的魚，

民宿老闆還拿出了魚類百科圖鑑，讓我們知道今日吃的是哪種魚。

【日本，京都】日本最美的小漁村伊根町，船屋好美、好夢幻；在地美食新鮮又好吃 ~ 鍵屋(民宿)

醬燒的笠仔魚與鬼排，作法偏日式，我們都點了

另外燒鹽紅喉、魚印、花身也都點了，

但後來花身也沒嚕

哈哈哈，其中打叉叉的就是沒有嚕

跟這裡的魚料理也是一期一會，要當日才知道跟誰有緣嚕。

不吃魚的朋友們，還有牛肉咖哩、薑燒松阪豬...等；

今日的套餐都相當有水準哦，

即使不吃魚的松阪豬也是好吃，

這裡的食材可是一點兒都不馬乎哦！！

醬燒的笠仔魚與鬼排自己比較喜歡笠仔魚的口感，

鬼排入口的大魚肉也好吃，但肉質較硬

燒鹽紅喉、魚印也都不錯，

但紅喉也太...好吃了吧！

二漁咖啡-鮮魚定食

好細膩的魚肉，搭配上七味粉更添風味，

也好日式（笑）

其中的有花枝粒的配菜好好吃，

酸甜滋味中還帶有一點芥末，

這完全是自已的菜，好喜歡。

魚印是今日新認識的魚種，

肉質也算細膩，好吃，

不過跟紅喉比稍微弱了點，但也是很美味

在這個山邊下的文青小店，看山吃海魚，感覺很奇妙；

嗯，這就是老闆的用心，

每日天未亮就起床去魚市，

相信她看到我們入口時滿足的表情應該會很開心吧！

大夥都吃光光，見盤底了。

還有眼前的大片草皮與盪鞦韆，

相信也是遛小朋友跟毛小孩的好地方，

好天氣，不趕時間，來這個幽靜的山腳下，

吃美食，相信是不錯的選擇哦！！

這裡還有個許願區，

可以寫下許願卡，木頭材質讓人想起了日本的繪馬；

嗯，一時還真不知道該寫什麼？

我寫了「能吃就是福，吃到好吃的就開心」

真心覺得如此，也祝福小店能繼續堅持下去，

承載著兩位老闆的夢想，也提供給我們好吃的鮮魚料理。

對了，這裡據說有下午茶，

提供的是另外一位老闆的手做鬆餅...等，

想喝下午茶，想放鬆的朋友們，

可以來「二漁咖啡」喝飲料吃甜點喔！！

..............................吃喝玩樂，沒有終點

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