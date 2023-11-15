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雲泰美食館-桃園八德/平價高CP值人氣雲泰異國料理

2023-11-15 11:05:04 潔絲蜜 人氣：446
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：550篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 八德區

造訪商家：雲泰美食館
place桃園市八德區忠勇街301號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今天來嚐鮮一家人氣餐廳，位在八德忠勇街上的 雲泰美食館 顧名思義，以平價的雲泰料理聞名，雖然外觀樸華無華😆，但到了用餐尖峰時刻是出乎意料的人潮滿滿XD，餐點種類頗多，熱炒／涼拌／海鮮等，酸辣料理超下飯！雲泰美食館平日還有提供商業簡餐，是ＣＰ值不錯的家庭料理餐廳。

雲泰美食館 | 位置

雲泰美食館位在忠勇街上，離忠勇公園很近，旁邊就有停車場，方便停車。
旁邊的埔聯社前有每周三及周日下午才營業的八德（祥）豆乳雞翅，若是剛好在這時間點來，可以吃完順便買個雞翅帶回去當點心😂😂。

店家名稱：雲泰美食館
電話：03-3638870
地址：桃園市八德區忠勇街301號
營業時間：11:00–14:00 16:30–20:00 周一公休

雲泰美食館 | 環境

假日晚上人潮超多！裡頭座位全滿外，外頭還有客人在候位，還好我們算早點來吃不用等，這張是我們吃完後準備離開的混亂照😂😂，內外都是人頗熱鬧XD。

這裡不是吃氣氛的，室內沒什麼裝潢，像個住家客廳XD，座位數其實不多，想過來吃最好避開尖峰時刻，因為還有不少外帶客人，店員整個忙到翻掉。

雲泰美食館 | 菜單

菜單滿滿的料理又讓人選擇障礙了😂，不只是泰式料理，還有雲南料理系列，若是不知如何挑選，可以先從打星號的人氣料理點起來。

不只單點，還有合菜，從小人數到大家庭聚餐都OＫ，而且價格都不貴。

還有把雲泰料理結合了義大利麵好特別！我們這次沒有點，不知是什樣的新奇味道XD。

餐點介紹

今天的晚餐：蝦醬四季豆／泰式松阪豬／椒麻雞／摩摩喳喳／泰式冰奶茶。
我們今天第一次來亂亂點，菜來了才發現松阪豬和椒麻雞菜色口味實在有點像XD，連外觀乍看都覺得像是兩道一樣的菜😂😂。

泰式松阪豬

雖然這道被歸類在涼拌菜系列，但松阪豬還是炒過的，不然想想生豬肉也無法吃呀XD。

醬汁酸甜帶點微辣頗開胃，本來是期待松阪豬特有的甜脆口感，不過這豬肉吃起來有些乾比較可惜。

蝦醬四季豆

本來其實點的是空心菜，但因客人太多，我們在等待期間，看著菜一樣一樣的賣光真夠扯😂😂，最後空心菜沒了，就改點四季豆。

四季豆脆口但不生還不錯，蝦醬吃起來沒有腥味，是大眾化口味。

泰式冰奶茶

這泰奶也有整壺的，應該會比較划算，但我們怕喝不完，只點杯裝的。
奶茶甜度適中不會太膩，不過覺得是比較偏台式的口味😆😆。

椒麻雞

椒麻雞也是人氣料理系列，外觀的剛和松阪豬頗像，底下舖有高麗菜絲。

一樣是酸甜帶辣的泰式口味，不過和松阪豬的調味又略有不同，炸雞腿肉外酥內嫩不乾柴，上頭灑了白芝麻增添香氣，是好吃的一道。

摩摩喳喳

這碗摩摩喳喳讓老爺讚不絕口😂，吃完重口的酸辣料理後，來碗甜食做為結尾非常棒。

滿滿一碗配料超豐富！顏色也繽紛美麗，重點是不會過甜，老爺非常喜歡，一下子就吃光光。

餐後心得

覺得雲泰美食館其實是有點偏向台式口味的雲泰料理，餐點種類眾多且價格不貴，是CP值不錯的人氣餐廳，有到附近可以過來嚐嚐看唷！

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停車資訊

附近忠勇公園旁有收費停車場，走路過來相當近，停車方便。

店家資訊

店家名稱：雲泰美食館
電話：03-3638870
地址：桃園市八德區忠勇街301號
營業時間：11:00–14:00 16:30–20:00 周一公休

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潔絲蜜

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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