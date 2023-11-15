今天來嚐鮮一家人氣餐廳，位在八德忠勇街上的 雲泰美食館 顧名思義，以平價的雲泰料理聞名，雖然外觀樸華無華😆，但到了用餐尖峰時刻是出乎意料的人潮滿滿XD，餐點種類頗多，熱炒／涼拌／海鮮等，酸辣料理超下飯！雲泰美食館平日還有提供商業簡餐，是ＣＰ值不錯的家庭料理餐廳。

雲泰美食館 | 位置

雲泰美食館位在忠勇街上，離忠勇公園很近，旁邊就有停車場，方便停車。

旁邊的埔聯社前有每周三及周日下午才營業的八德（祥）豆乳雞翅，若是剛好在這時間點來，可以吃完順便買個雞翅帶回去當點心😂😂。

店家名稱：雲泰美食館

電話：03-3638870

地址：桃園市八德區忠勇街301號

營業時間：11:00–14:00 16:30–20:00 周一公休

雲泰美食館 | 環境

假日晚上人潮超多！裡頭座位全滿外，外頭還有客人在候位，還好我們算早點來吃不用等，這張是我們吃完後準備離開的混亂照😂😂，內外都是人頗熱鬧XD。

這裡不是吃氣氛的，室內沒什麼裝潢，像個住家客廳XD，座位數其實不多，想過來吃最好避開尖峰時刻，因為還有不少外帶客人，店員整個忙到翻掉。

雲泰美食館 | 菜單

菜單滿滿的料理又讓人選擇障礙了😂，不只是泰式料理，還有雲南料理系列，若是不知如何挑選，可以先從打星號的人氣料理點起來。

不只單點，還有合菜，從小人數到大家庭聚餐都OＫ，而且價格都不貴。

還有把雲泰料理結合了義大利麵好特別！我們這次沒有點，不知是什樣的新奇味道XD。

餐點介紹

今天的晚餐：蝦醬四季豆／泰式松阪豬／椒麻雞／摩摩喳喳／泰式冰奶茶。

我們今天第一次來亂亂點，菜來了才發現松阪豬和椒麻雞菜色口味實在有點像XD，連外觀乍看都覺得像是兩道一樣的菜😂😂。

泰式松阪豬

雖然這道被歸類在涼拌菜系列，但松阪豬還是炒過的，不然想想生豬肉也無法吃呀XD。

醬汁酸甜帶點微辣頗開胃，本來是期待松阪豬特有的甜脆口感，不過這豬肉吃起來有些乾比較可惜。

蝦醬四季豆

本來其實點的是空心菜，但因客人太多，我們在等待期間，看著菜一樣一樣的賣光真夠扯😂😂，最後空心菜沒了，就改點四季豆。

四季豆脆口但不生還不錯，蝦醬吃起來沒有腥味，是大眾化口味。

泰式冰奶茶

這泰奶也有整壺的，應該會比較划算，但我們怕喝不完，只點杯裝的。

奶茶甜度適中不會太膩，不過覺得是比較偏台式的口味😆😆。

椒麻雞

椒麻雞也是人氣料理系列，外觀的剛和松阪豬頗像，底下舖有高麗菜絲。

一樣是酸甜帶辣的泰式口味，不過和松阪豬的調味又略有不同，炸雞腿肉外酥內嫩不乾柴，上頭灑了白芝麻增添香氣，是好吃的一道。

摩摩喳喳

這碗摩摩喳喳讓老爺讚不絕口😂，吃完重口的酸辣料理後，來碗甜食做為結尾非常棒。

滿滿一碗配料超豐富！顏色也繽紛美麗，重點是不會過甜，老爺非常喜歡，一下子就吃光光。

餐後心得

覺得雲泰美食館其實是有點偏向台式口味的雲泰料理，餐點種類眾多且價格不貴，是CP值不錯的人氣餐廳，有到附近可以過來嚐嚐看唷！

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停車資訊

附近忠勇公園旁有收費停車場，走路過來相當近，停車方便。

店家資訊

店家名稱：雲泰美食館

電話：03-3638870

地址：桃園市八德區忠勇街301號

營業時間：11:00–14:00 16:30–20:00 周一公休

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