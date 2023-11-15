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牛轉乾坤｜湯濃麵多肉大塊！在地人私藏不說好吃原汁牛肉麵

2023-11-15 11:05:05 大手牽小手。玩樂趣 人氣：586
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：781篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：牛轉乾坤
phone03-4029-929
place桃園市中壢區民族路314號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢牛肉麵推薦這家牛轉乾坤，說到中壢牛肉麵，不少觀光客會聯想到永川牛肉麵，但在地人大多推崇牛肉傳奇跟今天要介紹的這家牛轉乾坤，這三家我都吃過，各自有不同的特色，永川走重鹹辣路線，牛肉傳奇則是番茄年肉麵出名，而牛轉乾坤的口味是走清爽牛肉鮮香路線，但相同的是他們生意非常好！

牛轉乾坤｜交通方式＆停車資訊

牛轉乾坤就在中壢民族路上，附近有路邊停車格可以利用，附近也有一個很大的收費停車場，店面的招牌都已經斑駁掉色，感覺就是歷史悠久

牛轉乾坤｜用餐環境

牛轉乾坤的用餐環境是走濃濃的鄉村風格，環境也很是寬敞整潔，我來的時候客人還沒那麼多，到了中午放飯時間，一瞬間店裡就滿滿的客人，外帶的在地客也不少呢

自助區，餐具醬料自取，這裡的醬料都是店家自己做的，像是蒜頭醬油、辣油等，最特別的是他們家的酸菜，是用小芥菜自己炒製的，酸香氣是很清雅的那種，可以直接吃當小菜也可以加在牛肉麵裡

用餐還有這個好東西可以喝到飽，好處多多的七葉膽茶，喝起來很溫暖清香

牛轉乾坤｜菜單＆價目表

牛肉麵就一種口味、大小也沒得選，一碗才130元還蠻便宜的，另外還有水餃也是招牌，涼拌小菜、黑白切、熱滷味要去櫃檯跟店員點

牛轉乾坤的黑白切、小菜種類也很多，價格也都不貴，直接跟店員點就好，點黑白切店員還會幫你燙熱再上桌，今天有的燙青菜種類也寫在上面

牛轉乾坤｜牛肉麵、水餃、小菜

牛轉乾坤的原汁牛肉麵，一碗130元而已，而且他還不小碗，牛肉湯的香氣相當濃郁，但又跟我們印象中的紅燒牛肉麵不同，而且他的牛肉給很多，目測應該有5~6塊，還是有厚度的那種，裡面還給了一塊花干

牛肉每一塊都超級入味，重點牛肉也不會鹹還可以吃出牛肉本身的味道，筋的部分也很入口即化，肉質Ｑ中帶嫩，光論牛肉應該是三家店中最強的！牛肉湯看起來很濃，但實際上是蠻清爽的，同樣也是滿滿的牛肉香呢

麵體是稍微細一點的白麵，很容易吸附湯汁，麵煮的也很棒不會軟爛，吃完原味就可以加點酸菜，酸菜不會太酸，淡淡的酸菜香氣更能增添牛肉麵的味道深度

水餃，10顆70元，水餃皮吃起來很有彈性，裡面是高麗菜豬肉餡，水分多而且豬肉餡也不會有腥味，沾點辣椒蒜頭醬油很對味

蒜頭炒小魚乾，小魚乾炒的很是酥香，而且完全不會油膩，加上些許的蒜香，好吃又開胃，然後45元而已又很大一盤

黑白切滷味，因為有燙過吃起來口感比較好，食材本身的味道也得以發揮，可以沾點辣油、醬油膏一起吃

牛轉乾坤雖然知名度沒有像永川牛肉麵這麼高，但紮實平價的好味道也是列為在地人心中好吃牛肉麵之一，我個人是蠻喜歡他牛肉麵不鹹不燥的清爽口感，小菜表現也很不錯，如果有機會來中壢玩，不妨來吃吃看牛轉乾坤吧

 

牛轉乾坤

地址：桃園市中壢區民族路314號

電話：03 402 9929

營業時間：10:30–21:00（週二公休）

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：牛轉乾坤
  • 所在地址：臺灣桃園市中壢區民族路314號
  • 營業時間：日 一 二 四 五 六 10:30-21:00
  • 店家電話：03 402 9929
  • 評價：★★★★★

 

 

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