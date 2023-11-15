新竹美食推薦這家石家魚丸，這家新竹美食石家魚丸我真的是從小吃到大！石家魚丸為新竹魚丸創始老店，堅持手工製作最新鮮的新竹名產，可以說是跟新竹米粉、貢丸並稱為新竹名產之一，創立至今已經76年頭，現在就來看看石家魚丸屹立不搖數十年的實力吧！

石家魚丸｜交通方式、停車資訊

位於興學街上的石家魚丸，店面老實說非常不起眼，看起來就是一個尋常小攤，店面有兩個，一邊是用餐區，一邊則是做魚丸的工廠，我們來的時候差不多接近要打烊了，但還是有很多在地人上門外帶魚丸，旁邊的用餐區也是接近客滿

石家魚丸｜菜單

因為原物料上漲，石家魚丸的價位也是逐步調漲，招牌三丸湯已經到了65元，湯類基本上就是各種丸類的組合，還有賣滷肉飯，如果你是第一次來建議點三丸湯，招牌丸類都可以吃得到

石家魚丸的魚丸都是在攤位前面煮，湯底光是煮這些丸類就夠鮮甜的，在攤位前就可以聞到很鮮的魚丸香氣，這裡的魚丸相當真材實料，許多觀光客燈會特地來外帶魚丸帶回家，煮火鍋真的是一級棒的

石家魚丸｜三丸湯

距離上一次來石家魚丸已經是十幾年前了，看到這三丸湯相當懷念啊，清甜的大骨湯裡放了三顆大丸子！

湯頭是大骨湯，加上有魚丸的鮮味，喝起來非常清甜，三丸湯裡有新竹貢丸、包肉魚丸、燕丸，都是很大一顆，最出名的就是這包肉魚丸！魚丸內餡有新鮮瘦肉、蔥和口感甜脆的荸薺，魚丸外層有不錯的彈牙性，魚鮮味也很濃郁，裡面包的肉餡也很鮮美多汁，基本上算是無懈可擊的魚丸！

新竹貢丸，鮮美多汁、扎實彈牙，整體吃起來是軟中帶Ｑ又不硬，肉汁感也是頗為豐厚，加上清甜的大骨湯底，好吃！

燕丸，也算是新竹的特產之一，一般都是比較小的燕丸，但石家是大顆燕丸，燕丸將新鮮豬肉內餡手工包覆於特製燕皮中，特製燕皮的薄脆搭配豬肉餡的鮮香，這用來煮火鍋也是超棒的

石家魚丸不虧為在地超有人氣老店，身為『名產及』的魚丸口感真的無可挑惕，三丸湯雖然只有三顆丸子，但不管份量或是口味變化，都是令人滿意，不過建議最好避開用餐時段來，比較不會排隊等候唷！

石家魚丸

地址：新竹市興學街27號-29號

電話： 03 524 2965

營業時間：06:15–18:00（週一公休）

石家魚丸官網

店家/景點資訊

店家名稱：石家魚丸

所在地址：臺灣新竹市興學街27號-29號

營業時間：日 二 三 四 五 六 06:15-18:00

店家電話：03 524 2965

評價：★★★★

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