台南景點推薦隆田chacha文化資產教育園區，會知道隆田chacha文化資產教育園區是某天在IG上發現怎麼有超大的彈珠台！看起來也太有趣了，搜尋之下才知道原來是台南蠻有人氣的親子景點，除了超大的彈珠台外，還有蠻多互動設施，感覺可以來玩個半天ㄟ！

隆田chacha文化資產教育園區｜交通方式＆停車資訊

隆田chacha文化資產教育園區原本是台鐵倉庫，後來經過設計改建變成現在的模樣，交通算是蠻便利的，搭火車於「隆田站」下車，於火車站出口左轉步行約3分鐘，即可抵達，公車搭乘大臺南公車橘10線、橘10-1線及黃16線至「隆田車站」下車，然後他們也有免費的停車場可以利用

隆田chacha文化資產教育園區｜票價

進去先到櫃台買票，買完票會在你的手上蓋個章，當天都可以無限進出，票價也不貴，全票只要100元就可以玩整天

走進來購票處這邊有隆田chacha文化資產教育園區的地理位置、設施及歷史的介紹，可以先大概了解一下

隆田chacha文化資產教育園區｜環境介紹

隆田chacha文化資產教育園區保存嘉南大圳、考古遺址、四鐵共構等遺跡，而且有很多好玩的親子互動設施，加上還是寵物友善，門票又很便宜，所以很多大朋友小朋友都很喜歡來這邊玩

園區內有嘉南大圳地景劇場，也是隆田chacha文化資產教育園區很受歡迎的區域，它的位置在北倉的建築裡，走進北倉，這個區域是蒸氣工坊，有許多嘉南大圳在建築當時的歷史介紹

這區也有很多互動的小遊戲可以玩，像是小挖土機、辨識樹木的遊戲翻牌、積木、顯微鏡等等

隆田chacha文化資產教育園區｜嘉南大圳地景劇場

嘉南大圳地景劇場是以嘉南大圳工事畫為發想，結合數位科技，打造寫實的沉浸式地景劇場，透過多媒體遊戲互動裝置，以五感探索農業、生態、水利與常民生活，提供寓教於樂的文化資產教育場域

互動式沉浸劇場是可以用手去觸碰牆面，用腳踏地面，投影場景會有不同的聲光變化超有趣的，而且還有日夜交替等不同的場景，根據不同的場景互動效果也會不一樣，超酷的！

隆田chacha文化資產教育園區｜水路柏青哥彈珠台

接下來是水路柏青哥彈珠台的重頭戲，在南倉有三種遊樂設施：水路柏青哥、地景跳格子與大圳混音場，遊戲都是不用錢的，而且很有趣非常值得玩

大圳混音場是利用大自然的各種聲音，讓小朋友來混音，其實我搞不太懂這個要怎麼玩，只看見很多小朋友圍著巨大的混音台滑來滑去的

地景跳格子，是以嘉南平原農業地景為概念主軸，打造一座地面投影互動裝置，透過色塊突顯嘉南平原十五萬公頃不同農作的層次紋理，投影面上不同的色塊代表稻作、甘蔗、菱角等農作物

透過互動理解並感受嘉南地景與四季輪作之景象，遊戲中所踩踏的色塊會發出對應嘉南農作生態環境聲響或遊戲音效，玩法其實蠻簡單的，開始遊戲時，會先顯示你要走的顏色色塊，再照著正確的色塊一步步往上踩就對了，採色塊正確數量越多，分數也會越高，難是難在要記色塊的位置

水路柏青哥，我們就是為了這個來的，超大的彈珠台！以嘉南大圳灌溉系統作為設計原型，打造結合機械、聲音、燈光的巨型柏青哥，透過水源(彈珠)從右側東引口水道出發，沿路經大圳水利設施及農田，碰觸各個裝置時產生不同燈光效果，並觸發藝術家預先採集的水利設施相關聲響

但要玩水路柏青哥要注意一些事項，首先是一場次（一小時內）只有十組可以玩，每場次前十分鐘發放號碼牌（按排隊順序發送），我們是直接上一場結束就排第一個拿號碼牌，等了一個小時才玩到

水路柏青哥玩法也很有趣，就把它想成小時候那種電動的彈珠台，只是把它實體巨大化，可以用彈珠臺前的控制器來控制擋板，讓球盡可能留在彈珠台上，並且讓球落在不同的格子裡，分數才會高，其實還蠻有難度的

彈珠台的後方還有一個溜滑梯可以玩呢

隆田chacha文化資產教育園區｜彈跳小丘

隆田chacha文化資產教育園區除了室內遊憩設施好玩外，室外的遊樂設施也很讚，首推這個彈跳小丘（中午12:00~13:00為充氣時間，不開放，身高限90~120公分孩童，須由大人陪同）

彈跳小丘是一個大型的充氣氣墊，小朋友可以在上面彈跳，周邊也都有鋪上軟軟的沙地做防護，小朋友在上面跳上跳下感覺就很歡樂！

考古沙坑，再往下走還有這個考古沙坑，有遮陽不怕太陽曬，沙子也很乾淨，旁邊也有水龍頭可以清洗

園區內也也賣一些飲料跟輕食，但有可能是假日才有（我們是假日來的）

售票處附近有販賣區，這邊則是販售台南限定版的商品

隆田chacha文化資產教育園區整體來說算是規劃的很棒，有很多互動設施可以玩，而且多半都是室內也不怕曬太陽，園區夠大夠乾淨，加上門票又便宜停車也方便，相當適合親子一起來玩唷！

隆田chacha文化資產教育園區

地址：台南市官田區新生街43號

電話 ：06 579 1377

營業時間： 09:00~17:00 (週二公休)

店家/景點資訊

店家名稱：隆田chacha文化資產教育園區

所在地址：臺灣台南市官田區新生街43號

營業時間：日 一 三 四 五 六 09:00-10:00

店家電話：06 579 1377

評價：★★★★★





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