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立冬吃這間，全台生意最好的霸味薑母鴨在三重，生意好到有警衛指揮交通！

2023-11-15 11:35:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：106
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：653篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：霸味薑母鴨 總店
phone02-2987-7904
place新北市三重區重陽路一段100號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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好吃薑母鴨絕對少不了「霸味薑母鴨」，全台霸味薑母鴨很多間，而這間位在三重的霸味薑母鴨全台總店生意最好，每到冬令進補還有天氣變冷總是出現超可怕排隊人潮，不僅三重在地人喜歡，還有許多外地人特地來三重朝聖霸味薑母鴨。

朋友以前指定來三重必吃霸味薑母鴨，每年立冬都大排隊！

三重美食 霸味薑母鴨 全台總店 在哪裡

霸味薑母鴨三重店」地址位在三重重陽路，下午三點營業到凌晨一點，夏天不營業，開始營業的時間會寫在霸味薑母鴨粉絲團，霸味三重店附近不好停車，停車場可參考嘟嘟房(三重重陽站)：新北市三重區重陽路一段26巷10號

霸味薑母鴨三重店
地址：新北市三重區重陽路一段100號
捷運：三重站或菜寮站
電話：02 2987 7904（不提供訂位）
營業時間：下午15:00–凌晨01:00
食記推薦：霸味薑母鴨三重 全台生意最好的霸味！三重人氣美食
粉絲團：霸味薑母鴨『全台總店』

霸味薑母鴨三重菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

下午五點抵達「霸味薑母鴨三重店」，這時候吃薑母鴨還不用排隊，但也有不少人來外帶薑母鴨，冬天生意超好的霸味三重店，這時門口已經安排交通指揮。

之前吃霸味薑母鴨的排隊盛況，排隊請自取號碼牌，外帶薑母鴨的人排到轉角超誇張。

冬令進補的下午五點多，其實已經很多人，
霸味薑母鴨三重店面不小，還有二樓位置，但只有一樓提供炭火薑母鴨，二樓則改成瓦斯爐煮薑母鴨，雖然味道沒差，但冬天就喜歡在炭火前吃薑母鴨的感覺。

霸味薑母鴨 三重菜單價目表

霸味薑母鴨菜單就像以前學測答案卡一樣，想吃什麼就畫滿圈圈。
薑母鴨價格一鍋300元

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

牆上貼著霸味薑母鴨獨家推薦，霸味鈴鈴卷、霸味小丸子、翠綠白菜都是我每吃霸味必點。

霸味薑母鴨 三重店 餐點推薦

吃薑母鴨必備的豆腐乳沾醬，少不了這一味。

我喜歡再加一些辣椒醬油。

霸味薑母鴨 三重店推薦吃什麼

冬天最幸福的就是坐在炭火旁享用著每味薑母鴨，暖呼呼的。
點了兩個人喜歡的配料，有些店家會直接放入鍋中先煮，像是玉米筍、霸味小丸子、米血糕等等，要注意米血糕會沾鍋，不能沉在鍋底。

第一次吃到翠綠白菜就是在霸味薑母鴨三重店，模樣翠綠，煮過依然口感鮮脆，吃過一次就很喜歡，從此變成我吃霸味薑母鴨必點青菜。

鴨腱一份

煮過會脆脆的鴨腱，吃薑母鴨也少不了，鴨腸也是常常點來搭配的。

霸味鈴鈴卷一份有六個
之前第一次聽到鈴鈴卷就覺得蠻有趣的，它比豆皮更軟，更容易吸湯，店員提醒煮三秒就可以吃，但我喜歡煮更久，更吸湯。

霸味鈴鈴卷煮完很薄，有點像炸過的濕豆皮。

吃薑母鴨少不了麵線，滑順的麵線口感古溜，上面還有少許油蔥增加風味，我自己會再另外加一些薑母鴨湯汁，變成湯麵線更好吃。

鮮豆皮
第一次霸味鮮豆皮，也是霸味獨家限定，有盒裝的鮮豆皮，打開是一條條片狀，就是我很愛吃的濕豆皮，很好吃耶！

霸味薑母鴨的鴨肉軟嫩不柴，鴨肉份量也不少。

霸味小丸子是宜蘭人的最愛，每次吃薑母鴨都要點一份。

霸味的湯頭濃郁，麻油和薑味溫順協調，吃的過程中，店員還不時會主動來加湯。

每到冬天總少不了吃薑母鴨進補，最棒的是還能和朋友聚在炭火前享用。
避開用餐尖峰時段，來到霸味薑母鴨三重店才不會等太久，不然晚上六點後真的會等到肚子好餓！

雖然三重霸味薑母鴨生意是全台最好，但其實我自己比較喜歡薑味很濃的薑母鴨湯頭，新莊月明薑母鴨就是我目前最愛的薑母鴨（不過它的鴨肉有時很柴），月明薑母鴨的配料還有水果玉米、茼蒿及芋頭丸也是我喜歡明月的原因，現在還有一間台北士林侯薑母鴨也很推薦。

霸味薑母鴨三重
地址：新北市三重區重陽路一段100號
捷運：三重站或菜寮站
電話：02 2987 7904（不提供訂位）
營業時間：下午15:00–凌晨01:00
食記推薦：霸味薑母鴨三重 全台生意最好的霸味！三重人氣美食
粉絲團：霸味薑母鴨『全台總店』

侯薑母鴨
地址：台北市士林區社正路11號
營業時間：16:00–01:00
電話： 02 2811 9100
粉絲團：侯薑母鴨 
食記：【士林美食】侯薑母鴨 網友推薦台北第一名好吃薑母鴨是這間！


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菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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文章作者：陳小可
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愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇霸味薑母鴨三重食記自費
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